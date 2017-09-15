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 Политика Украины
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Все про:образование (1632) школа (1827) язык (3520) реформы (2832) Гриневич (195)

 Гриневич обсудила новый закон об образовании с послами стран ЕС: "Договорились о сотрудничестве в вопросе имплементации"

гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на встрече с послами договорилась о сотрудничестве в вопросе имплементации языковой статьи в законе об образовании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Договорились о сотрудничестве по плану имплементации статьи о языке образования", - сказала она на пресс-конференции в пятницу в Киеве по итогам встречи с послами, аккредитованными в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев готов направить языковую статью закона об образовании на экспертизу в Совет Европы, - Гриневич (обновлено)

Л.Гриневич также отметила, что главам дипломатических представительств предоставили разъяснения по ст.7 о языке образования в законе об образовании.

Как уточнил заместитель главы МИД Украины Вадим Пристайко, на встрече присутствовали послы или представители посольств 11 стран, а также представители ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах. 7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка. - Ред.) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит послам стран ЕС детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.

По состоянию на вечер 14 сентября информации о том, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый закон, нет.

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внедрения, сестра, внедрения.
тогда уже перефразировать можно "Агрировали кооперацию имплементации" )
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докерувався пітєр, вже румуни і угорці вказують, що робити, бо влада виявилася безхребетною, виставили Україну слабкою державою от і дозволяють собі сусіди керувати нашою країною, президент має виступити з чіткою і безкомпромісною заявою на цей рахунок, щоб ні в кого не виникло сумніву, що буде так, а не інакше, а дипломати нехай на місцях відстоюють права країни, тільки в такий спосіб, жорсткий, Україна зможе продемонструвати свою силу і рішучість
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриневич обсудила новый закон об образовании с послами стран ЕС: "Договорились о сотрудничестве в вопросе имплементации"
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