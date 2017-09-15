 Гриневич обсудила новый закон об образовании с послами стран ЕС: "Договорились о сотрудничестве в вопросе имплементации"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Договорились о сотрудничестве по плану имплементации статьи о языке образования", - сказала она на пресс-конференции в пятницу в Киеве по итогам встречи с послами, аккредитованными в Украине.
Л.Гриневич также отметила, что главам дипломатических представительств предоставили разъяснения по ст.7 о языке образования в законе об образовании.
Как уточнил заместитель главы МИД Украины Вадим Пристайко, на встрече присутствовали послы или представители посольств 11 стран, а также представители ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.
Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
Официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах. 7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка. - Ред.) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит послам стран ЕС детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.
По состоянию на вечер 14 сентября информации о том, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый закон, нет.
556 7
Киев готов направить языковую статью закона об образовании на экспертизу в Совет Европы, - Гриневич (обновлено)(27)
Гриневич назвала самые популярные среди абитуриентов специальности(34)
Новый закон "Об образовании" предусматривает оклад учителя на уровне 9600 гривен, - Гриневич(51)
Гриневич: По инициативе родителей неуклонно уменьшается обучение в школах на русском языке. ВИДЕО(120)
Фінансування вишів має залежати від якості наданої освіти, – Гриневич(0)
Даты каникул будут определять сами школы, - Гриневич(17)
Украина создает с Израилем образовательную онлайн-платформу, - Гриневич(40)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
тогда уже перефразировать можно "Агрировали кооперацию имплементации" )
Ответить
Ответить
Ответить