 ГПУ не установила случаев использования на Майдане оружия, похищенного в отделениях МВД, - Горбатюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.
"Мы в ходе своего расследования уже давно потребовали и получили информацию относительно этого оружия и проверяли на предмет той версии, что оно могло использоваться, в том числе, на Майдане. На сегодня по результатам экспертных исследований таких случаев не установлено", - сообщил он.
Горбатюк также сообщил, что в рамках расследования событий на Майдане уже был допрошен генпрокурор Юрий Луценко, однако детали допроса называть не стал.
Ранее стало известно, что МВД подтвердило факты похищения неизвестными лицами оружия в отделениях МВД в феврале 2014 года. Так, в течение 18-19 февраля 2014 года около 2000 неизвестных лиц захватили в районных отделах милиции ГУ МВД Украины во Львовский области и ОГАИ Львовского горуправления 1225 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов различного калибра. В то же время около 1000 неустановленных лиц захватили в административных помещениях УМВД Украины в Тернопольской области 7 пистолетов Макарова, 112 патронов калибром 9 мм, 2 пистолета "Форт-17Р", 52 патрона "Терен-3Ф" калибром 9 мм, 3 помповых ружья "Форт" и 580 патронов "Терен-3Ф" калибром 12 мм.
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Короче еще годик-два и всех оправдают и Садовник будет ниучем не виноват!
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Луценко хіба що бутілку відкриє та доп'є до кінця...
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