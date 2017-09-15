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 Происшествия, Общество
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Все про:ГПУ (8901) Луценко (7110) майдан (4500) МВД (8397) оружие (4115) Горбатюк (244)

 ГПУ не установила случаев использования на Майдане оружия, похищенного в отделениях МВД, - Горбатюк

горбатюк

Генпрокуратура в ходе расследования не установила фактов использования во время Революции Достоинства в Киеве оружия, похищенного в захваченных тогда районных отделениях МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Мы в ходе своего расследования уже давно потребовали и получили информацию относительно этого оружия и проверяли на предмет той версии, что оно могло использоваться, в том числе, на Майдане. На сегодня по результатам экспертных исследований таких случаев не установлено", - сообщил он.

Горбатюк также сообщил, что в рамках расследования событий на Майдане уже был допрошен генпрокурор Юрий Луценко, однако детали допроса называть не стал.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Суд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу о расстрелах на Майдане, - Горбатюк. ВИДЕО

Ранее стало известно, что МВД подтвердило факты похищения неизвестными лицами оружия в отделениях МВД в феврале 2014 года. Так, в течение 18-19 февраля 2014 года около 2000 неизвестных лиц захватили в районных отделах милиции ГУ МВД Украины во Львовский области и ОГАИ Львовского горуправления 1225 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов различного калибра. В то же время около 1000 неустановленных лиц захватили в административных помещениях УМВД Украины в Тернопольской области 7 пистолетов Макарова, 112 патронов калибром 9 мм, 2 пистолета "Форт-17Р", 52 патрона "Терен-3Ф" калибром 9 мм, 3 помповых ружья "Форт" и 580 патронов "Терен-3Ф" калибром 12 мм.


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За что же тогда Витю-кормильца прогнали?
Короче еще годик-два и всех оправдают и Садовник будет ниучем не виноват!
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Вова Вите предоставлял "спец. средства" во время майдана. оно еще не вылезло пока.
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А установили из какого оружия біли застрелены милиционеры?
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Думаю( мое мнение ) на этом Мэгрэ пора ставить точку, время было
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ГПУ наше,ще й з главнюком алкашем нічого не розкриє і не доведе до кінця...
Луценко хіба що бутілку відкриє та доп'є до кінця...
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а ту зброю що міліція видала тітушкам повернули? набої також? Чи вже арештовані ті хто таке вчинив?
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Похоже решение суда будет следующим - стреляли неизвестные лица из неизвестного оружия по приказу неизвестных же лиц


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Кстати версию о расейском следе ГПУ решительно отвергло в самом начале расследования
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ не установила случаев использования на Майдане оружия, похищенного в отделениях МВД, - Горбатюк
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