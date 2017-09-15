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 Американский генерал об учениях "Запад-2017": "Россия демонстрирует США и НАТО свою готовность к войне"

учения

Россия проведением масштабных учений "Запад-2017" стремится продемонстрировать США и НАТО свою готовность к войне, а также ослабить их, считает генерал американской армии Джек Кинн.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном во время встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

"Эти учения проходят каждые 4 года. Последний раз когда это было, Россия вторглась на грузинскую территорию. В 2014 году они уже вторглись и аннексировали Крым. Действительно есть угрозы этих учений, это будто какое-то прикрытие таких операций, планы на Балтику. Но я не думаю, что за этим действительно что-то стоит. Но я думаю, что цель этих упражнений - продемонстрировать НАТО и США, что Россия готова к войне и она хочет разбить НАТО и разделить Европу, чтобы ее ослабить", - допускает он.

Напомним, что вчера данные учения стартовали на территории Белоруссии. Всего в них участвуют около 12 700 военнослужащих.

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Как сообщали в Минобороны Белоруссии, на территории их страны задействовано около 10 200 человек (от Республики Беларусь - более 7 тыс., от Российской Федерации - около 3 тыс.), а также 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

Согласно замыслу учений, Белоруссия стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Россия оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Олег Белоконев заявлял, что российские и белорусские войска по сценарию учений будут противостоять вымышленным странам Весбарии, Лубении и Вейшнории. Первые две размещаются на территориях Польши, Литвы и Латвии, а Вейшнория в западной части Белоруссии.
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А НАТО проставить ничего не может, кроме озабочености
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готова воювать з грузинами чи українцями а для нато просто вистава
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Так НАТО тоже только со слабыми странами воюет,Соссия им не позубам.
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То хоч посильте санкції,бо й справді ще прийдеться повоювати.
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***
"Братва! Мы не хотим стрелять.. Мы наблюдаем! Предупреждаю: кто хоть дергнется - всех перемочим"** (к/ф бригада)


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))) а руцкие бабы готовы к войне? может и среди них провести внезапную проверку или учения какие нибуть? типо "рожай дебила раз в 3 месяца",....
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мы мирные люди но наш бронепоезд...
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Хорош констатировать, если уж вы взяли на себя роль мирового "полицейского" и сохранили себе статус ядерной державы, делайте что нибудь с мировым маньяком, сколько можно людей хоронить тысячами,им убитых!!!
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странам Весбарии, Лубении и Вейшнории. Первые две размещаются на территориях Польши, Литвы и Латвии. По законам жанра врага нужно добить в его логове; Варшаве, Риге, Вильнюсе. Так что руссобелорусы, гулять так гулять, до полной победы.
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Американский генерал об учениях "Запад-2017": "Россия демонстрирует США и НАТО свою готовность к войне" Що означає цей вислів ? По - перше США і НАТО бачать в РФ ворога, а не партнера. По - друге, РФ припускає військове зіткнення з країнами НАТО. По - третє, рішучість рашки ставить перед НАТО конкретні завдання щодо зміцнення своєї обороноздатності. В - четверте, рашка не боїться понтуватись, вона усіма засобами демонструє своє виключне право на світовий полюс сили, і США мусить або змиритись з цим, або поставити шавку на місце.
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Ничего страшного. Они же признали что совершили ошибку в Грузии. Теперь им эта ошибка боком и большой кровью вылезет.
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И европе достанется, чтобы знали как "ошибки" делать и с диктатурами экономику вести.
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Как бы любая армия должна быть готова к войне. Печальный опыт некоторых стран это подтверждает. А то распродадут свою армию, а потом плачутся.
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у Вас и распрадавать ниче не нада, у вас УЖЕ оккупация! так что повизгивай молча
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Хитрожопая страна - агрессор параша готова воевать где угодно, но только не на своей гребанной 1/6 1/4 части земной суши. Где справедливость?
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докажи сябрам, что у них УЖЕ оккупация ))) не верят!
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руские заходят в белорусь типа на учения (на долго) и объявляют в чужой стране ком. час, это ли не окупация?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмериканский генерал об учениях "Запад-2017": "Россия демонстрирует США и НАТО свою готовность к войне"
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