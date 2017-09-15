 Американский генерал об учениях "Запад-2017": "Россия демонстрирует США и НАТО свою готовность к войне"

Такое мнение он высказал в эксклюзивном во время встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"Эти учения проходят каждые 4 года. Последний раз когда это было, Россия вторглась на грузинскую территорию. В 2014 году они уже вторглись и аннексировали Крым. Действительно есть угрозы этих учений, это будто какое-то прикрытие таких операций, планы на Балтику. Но я не думаю, что за этим действительно что-то стоит. Но я думаю, что цель этих упражнений - продемонстрировать НАТО и США, что Россия готова к войне и она хочет разбить НАТО и разделить Европу, чтобы ее ослабить", - допускает он.
Напомним, что вчера данные учения стартовали на территории Белоруссии. Всего в них участвуют около 12 700 военнослужащих.
Как сообщали в Минобороны Белоруссии, на территории их страны задействовано около 10 200 человек (от Республики Беларусь - более 7 тыс., от Российской Федерации - около 3 тыс.), а также 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.
Согласно замыслу учений, Белоруссия стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Россия оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Олег Белоконев заявлял, что российские и белорусские войска по сценарию учений будут противостоять вымышленным странам Весбарии, Лубении и Вейшнории. Первые две размещаются на территориях Польши, Литвы и Латвии, а Вейшнория в западной части Белоруссии.
2285 23
Украинские ВВС отработали на Волыни нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО(26)
Учения "Запад-2017": на территории одного из районов Беларуси ввели комендантский час до 20 сентября(76)
Путин может посетить один из компонентов белорусско-российских учений "Запад-2017", - Песков(55)
Россия подняла по тревоге танковую бригаду в Подмосковье для переброски в Беларусь(193)
Собака-Путин – это и впрямь оскорбительно. Для собак(0)
Участники "Rapid Trident-2017" в полевых условиях отрабатывали навыки по обезвреживанию диверсионных групп противника, - Минобороны. ФОТОрепортаж(13)
Заверениям Беларуси об оборонительном характере "Запад-2017" нельзя доверять: позиция Минска - не решающий фактор, - экс посол Польши при НАТО(38)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Братва! Мы не хотим стрелять.. Мы наблюдаем! Предупреждаю: кто хоть дергнется - всех перемочим"** (к/ф бригада)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1/61/4 части земной суши. Где справедливость?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить