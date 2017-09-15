 Идет определенное "перераспределение средств", но Россия продолжит "заботиться" о жителях Донбасса, - Песков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там идет определенное перераспределение, но вместе с тем это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу других. Речь идет об упорядочивании", - сказал Песков, комментируя публикацию РБК о том, что правительство России планирует отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса в пользу финансирования проектов в аннексированном Крыму и Калининграде.
Отвечая на вопрос издания, в каком объеме Россия финансирует ОРДЛО, Песков сказал: "Нет, я не мог бы это сказать, я не располагаю такими цифрами".
В то же время он заявил, что речь о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может.
"Разумеется, по гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате "гражданской войны своей собственной страной", - заявил Песков.
Ранее СМИ сообщали, что правительство России планирует отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса в пользу финансирования проектов в аннексированном Крыму и Калининграде. Поручение минфину России, полученное по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло 1 сентября, предусматривает исключение "из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходов на оказание в 2019-2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям".
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На хлеб и на воду мордор! тогда вы сожрете своих подопечных сами.
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Только на ягеле -не повоюешь.Хотя вряд ли у кацапни такое развитое чувство самопожертвования.
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Если рашка вязнет финансово на таких аппендиксах как дамбас или Крым, то как она дальше финансировать мировой терроризм собирается?
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а то никто не догадывается, что у вас идет перераспределение средств?
а главная забота о тех - это рефрижераторы и автокрематории
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Опять дурака включил.
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прямо как о животных каких то, типа собак)
во двор пускать не будем, пусть пока на помойке поживут
если шо объедками поможем)
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Забирайте и хзаботтесь там как хотите... озаоченніе в інаши !
только сюда нехушастать !
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