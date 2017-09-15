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 Происшествия, За рубежом
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 Идет определенное "перераспределение средств", но Россия продолжит "заботиться" о жителях Донбасса, - Песков

песков

В Кремле не стали опровергать, что Россия финансирует оккупированный Донбасс и заявили, что несмотря на "определенное перераспределение", намерены продолжать "заботиться" о его жителях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там идет определенное перераспределение, но вместе с тем это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу других. Речь идет об упорядочивании", - сказал Песков, комментируя публикацию РБК о том, что правительство России планирует отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса в пользу финансирования проектов в аннексированном Крыму и Калининграде.

Отвечая на вопрос издания, в каком объеме Россия финансирует ОРДЛО, Песков сказал: "Нет, я не мог бы это сказать, я не располагаю такими цифрами".

В то же время он заявил, что речь о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миротворцы на Донбассе должны размещаться по согласию конфликтующих сторон, Россия такой стороной не является, - Песков

"Разумеется, по гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате "гражданской войны своей собственной страной", - заявил Песков.

Ранее СМИ сообщали, что правительство России планирует отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса в пользу финансирования проектов в аннексированном Крыму и Калининграде. Поручение минфину России, полученное по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло 1 сентября, предусматривает исключение "из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходов на оказание в 2019-2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям".

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Перестанете, письков, когда вас заставят озаботится по поводу себя.
На хлеб и на воду мордор! тогда вы сожрете своих подопечных сами.
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Вони жертимуть ягель, але поставлятимуть гуманітарку в Лугандон.
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Еще бы, крым и лугондоны- дорогие проститутки, не заплатишь- бросят.
Только на ягеле -не повоюешь.Хотя вряд ли у кацапни такое развитое чувство самопожертвования.
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Це політика крембля підтримувати нестабільні місця які вони створили по всьому світу, а своє бидло їм пофігу, нехай хоч ягель жруть. Головне - вялічіє россоссии!
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Та ну. У 94, через рік після другого путчу, Чечню учудили
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ото не фиг было США вытаскивать чуму из ада.Помогли тварям выжитить, а тварь выжила и стала убивать.
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Якщо коротко, то це звучить так: "денег нет, но вы держитесь".
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Розфігачили Бамбас ось і годуйте тепер кармільцев, асвабадітєлі.
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Ну що тут скажеш. Раз сам Піськов заперечує, то зменшення фінансування ОРДЛО очевидне.
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А на інтернет є, і комп є, значить, рано ще дохнути. Але шо дохнути треба - однозначно. Земля їй ецихом з цвяхами!
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Фото писькова - ну прям кадр из фильма "1984" Большой брат следит за тобой.

Если рашка вязнет финансово на таких аппендиксах как дамбас или Крым, то как она дальше финансировать мировой терроризм собирается?
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Какие же мрази и твари..Россияне распиздючили в хлам русскоязычный регион и оеперь включают полного дурака..Я коренной житель Донбасса и знаю что говорю.Кацапам нельзя верить-это твари и убийцы.Увидел в Укране паскуду с российским флагом, георгиевской ленточкой , либо вопящего о барыгах и зраде -убей его нахуй!!! Это враг, который убьет тебя и твою семью для того чтобы ограбить и украсть...
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Да это путинское трололо) пока рашка не достигнет своих целей будут всякие вбросы,'цель заблокировать движение Украины в ЕС и НАТО, лугандон один из инструментов.
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Вы своих жителей накормите и газ всем проведите.Заботятся они.
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Если-бы не "забота" унитазного ёршика и вообще московии, Донбасс давно уже жил бы как нормальные люди.
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Нуачо, дидыНАваивале, Донбасс награбили, теперь перераспределить надо: ху)лу скрипок ролдугина, Навке яхту, Кадырке жеребца нового, ахалтекинского; да и себе любимому котлы новые, лимона за два, так зеленых - а щас никому нелегко! Ну ничего, апалченцам на номерки над скотоямками останется - то святое, да!
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ЦИТАТА:*...но Россия продолжит "заботиться" о жителях Донбасса, - Песков*____больше новых и хороших бомб и снарядов.Танки тоже подойдут.А главнон*ихтамнетов*
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ой письков, да что ж ты так палишся?
а то никто не догадывается, что у вас идет перераспределение средств?
а главная забота о тех - это рефрижераторы и автокрематории
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которые были отторгнуты в результате "гражданской войны своей собственной странойИсточник: https://censor.net.ua/n455459

Опять дурака включил.
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Россия продолжит гуманитарную помощь... как это радостно, ведь Украина - тоже. И хорошо живется в ОРДЛО - помощь со всех сторон, низкие тарифы благодаря украинским бесплатным поставкам. Хоть кто-то улучшает жизнь народу. А нашим властям должно бы было быть стыдно - народу тарифы подняли выше некуда, а тем, кто убивает наших парней - все бесплатно.
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"продолжает заботиться"(с)
прямо как о животных каких то, типа собак)
во двор пускать не будем, пусть пока на помойке поживут
если шо объедками поможем)
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Мешканці Вологди, Твєрі і Костроми обома руками "за", кадети Томська просят підтримати ще більше, бо хробаки на обід дуже жирні .
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Как говорил великий Айфрнчик-"Денег нет, но вы держитесь. Хорошего вам настроения" и побольше камней с неба.
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Так было всегда -- Кремль помогал колрмить Анжелу Девис в США и шатеров в Англии и все по хрен -- что шахтеры Англии -- как правило -- очень зажиточные люди -- а Кремль кормит своих ватных НАШИМИ Дедами , Победами , Сталиным , Николаем вторым и МЫПОБЕДИМ -- и все довольны .На хрен своих дебилов кормить мясом им и БОЯРЫШНИКА хватает
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продолжит заботится как об использованном презервативе-куда бы выбросить что б не поскользнуться на нем
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заботьтесь о них пожалуйста НА СВОЕ ТЕРИТОРИИ !!!
Забирайте и хзаботтесь там как хотите... озаоченніе в інаши !
только сюда нехушастать !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИдет определенное "перераспределение средств", но Россия продолжит "заботиться" о жителях Донбасса, - Песков
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