 Теракт в метро Лондона: медики сообщают о 18 пострадавших, угрозы их жизни нет

В результате сегодняшнего теракта в лондонском метро пострадали 18 человек, все они госпитализированы, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении Службы скорой помощи британской столицы на странице в Twitter.
"Мы приняли 18 пациентов в несколько больниц Лондона. Никто из них не находится в тяжелом или опасном для жизни состоянии", - сообщают медики.
Напомним, сообщение о взрыве на станции лондонского метро Parsons Green поступило на пульт чрезвычайных служб в 08:20 (10:20 мск). По предварительной информации, взрыв неустановленного предмета произошел в вагоне, в результате чего несколько человек получили ожоги лица. После этого, по свидетельству очевидцев, начались паника и давка.
Телеканал информирует, что, судя по всему, пакет, оставленный в метро, не взорвался так, как было запланировано, в результате чего, возможно, удалось избежать жертв.
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"Сейчас теракты идут в Европе и будут идти по всей! И нам это выгодно! Пусть они подыхают и погибают", - заявил политик.
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