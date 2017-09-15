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 Политика Украины
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Все про:ЕБРР (187) Нафтогаз (2314) реформы (2832) земельная реформа (82)

 Украине пора прекратить многолетнюю практику полуреформ, - президент ЕБРР Чакрабарти

сума чакрабарти

Украина должна активизировать проведение реформ, темпы которых остаются достаточно медленными.

Об этом президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти заявил в выступлении на ежегодном форуме YES, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украине пора прекратить многолетнюю практику полуреформ. Реформы не могут быть самоцелью. Они должны способствовать устойчивому развитию Украины. Но для этого надо демонтировать последние препятствия для инвестирования в страну. Эти годы мы способствовали проведению этих реформ. Но постоянно чувствовали сопротивление", - подчеркнул Чакрабарти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине необходимо усилить борьбу с коррупцией, - президент ЕБРР Чакрабарти

Он подчеркнул, что Украина должна сделать больше для защиты прав собственности и активизировать борьбу с коррупцией. "Для этого Украина должна сделать больше, если хочет войти из зоны тьмы", - считает президент ЕБРР.

Среди ключевых реформ Чакрабарти назвал оздоровление финансового сектора, "Нафтогаза", а также земельную реформу.

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Оооооо
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"Напівреформи"

Це типу почав і партнера незадовільнив, так так тільки імпот... можуть, ой то що виходить



Президент ЄБРР обізвав керівників України Імпо.... :D



Ей шоколадні коровники що скажете а?
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Більше всього реаліст, на відміну від вас-шоколизунів
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не треба так, сприймайте це як жарт
бо даю вам 100% що якщо ви хоч щось публічно мявкните проти Цієї влади Ви автоматично стаєте агентом Кремля
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Чув про "імітацію " реформ. Чув про "мантри" навколо реформ..Тепер - "напівреформи".. Петрові 144 "реформи" - це імітація, мантри чи напівреформи?
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береш 144 ділиш навпіл
отримуєш
72 Імітованих мантри від Порошенка
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Не Украине, а нелегитимной украинской власти, и не полуреформ, а "вместореформ".
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Ну, это в Раде произносят и искренниеборцызанародноесчастье, только они не произносят - что надо изменить в законах, чтобы изменить систему...
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Если ПеПотхочет нас ошастливить ещё на один срок президенства,пускай думает,уже цейтнот
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Тыдыщщщщ смачный по пэтеной пухлой морде!
За сегодня уже второй!
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Петиной?
По земельной реформе?
Это ж наверное Петя вместо работы носится по Шегиням встречая клоунов и по телепедарачам, волая об том как У НАРОДА ЗЕМЛЮ АТБИРУТ ПРАКТЯТИИ БАРЫГИ!!!

дебилы бля
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Строительство автодорог в стране привязали к реформам.В странах ЕС это необходимость.
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ГлЮпенький. Какие нафиг "РЕФОРМЫ", где он их увидел. Есть простая имитация бурного процесса для того, чтобы "зарубежные партнеры" ДЕНЕГ дали.
НО видно их тоже уже достала эта бездонная шоколадная дыра и начили чего-то там подозревать, ведь бабло уходит, рожи наших керамичей все шире, а Украина как была в жопе там и остается.
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UA Кардан_вал
Не Украине, а нелегитимной украинской власти, и не полуреформ, а "вместореформ".
======
Кардан перключи
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Так если будут настоящие реформы большая половина Рады разбежится,они туда и припхалися чтобы не допустить реформ,но создать видимость работы.
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-Куме, Президент страны, экономика которой находится в глубокой заднице, вместо разработки плана экономического прорыва ездит в турне по стране, открывать: мостик, антенку, какой-то... переход?!
- Куме, мы еще увидим, как он будет открывать платный туалет в каком-нибудь райцентре, как единственный сохранившийся работающий бизнес в стране его успешных реформ
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агов бАриги , вам відкритим текстом натякають що ви брехуни , злодіїї, та нездарі....- але це не ваша проблема , а тих дурнів що ще вас "обирають"
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расскажи нам о реформах от не-барыг ?
Бздюлька, Садомазовый, Раненый-в-жопу-вомбат ?
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ОфшороЛипецкий владыко знает как делать реформы -не мешайте ему Украине пора прекратить многолетнюю практику полуреформ, - президент ЕБРР Чакрабарти - Цензор.НЕТ 1627Украине пора прекратить многолетнюю практику полуреформ, - президент ЕБРР Чакрабарти - Цензор.НЕТ 1627Украине пора прекратить многолетнюю практику полуреформ, - президент ЕБРР Чакрабарти - Цензор.НЕТ 1627
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Цей пан фахівець по ситуації в Україні? Він клоун і ідіот, які реформи? Звідки? Їх ніколи не було починаючи з часів Хмельницького...
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Була одна реформа - земельна. Коли землю відібрали.
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Какие нафиг реформы, если коррупция рулит?!
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Вірно.Потрібно припинити гру в реформи і зайнятися розвитком та побудовою держави.
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Вот так бы активно Петя реформами занимался, как он Саакашвили гнобит.
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в Україні тільки є та половина реформ що надрукована на папірі інша не працює саботується лічно Педром
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Напівреформи - це у відношенні порохоригів звучить як необґрунтована нагорода
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стидобіще, мені очі ніде діти, неначе мене саму звинуватили в чомусь постидному, а це чучело ще по закордонах їздити не встидається і розповідати, який він гаспідар гарний
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