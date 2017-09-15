 Украине пора прекратить многолетнюю практику полуреформ, - президент ЕБРР Чакрабарти

Об этом президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти заявил в выступлении на ежегодном форуме YES, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украине пора прекратить многолетнюю практику полуреформ. Реформы не могут быть самоцелью. Они должны способствовать устойчивому развитию Украины. Но для этого надо демонтировать последние препятствия для инвестирования в страну. Эти годы мы способствовали проведению этих реформ. Но постоянно чувствовали сопротивление", - подчеркнул Чакрабарти.
Он подчеркнул, что Украина должна сделать больше для защиты прав собственности и активизировать борьбу с коррупцией. "Для этого Украина должна сделать больше, если хочет войти из зоны тьмы", - считает президент ЕБРР.
Среди ключевых реформ Чакрабарти назвал оздоровление финансового сектора, "Нафтогаза", а также земельную реформу.
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Оооооо
новий термін зявиться в Українській бюрократичній машині
"Напівреформи"
Це типу почав і партнера незадовільнив, так так тільки імпот... можуть, ой то що виходить
Президент ЄБРР обізвав керівників України Імпо.... :D
Ей шоколадні коровники що скажете а?
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бо даю вам 100% що якщо ви хоч щось публічно мявкните проти Цієї влади Ви автоматично стаєте агентом Кремля
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отримуєш
72 Імітованих мантри від Порошенка
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За сегодня уже второй!
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По земельной реформе?
Это ж наверное Петя вместо работы носится по Шегиням встречая клоунов и по телепедарачам, волая об том как У НАРОДА ЗЕМЛЮ АТБИРУТ ПРАКТЯТИИ БАРЫГИ!!!
дебилы бля
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НО видно их тоже уже достала эта бездонная шоколадная дыра и начили чего-то там подозревать, ведь бабло уходит, рожи наших керамичей все шире, а Украина как была в жопе там и остается.
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Не Украине, а нелегитимной украинской власти, и не полуреформ, а "вместореформ".
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Кардан перключи
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- Куме, мы еще увидим, как он будет открывать платный туалет в каком-нибудь райцентре, как единственный сохранившийся работающий бизнес в стране его успешных реформ
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Бздюлька, Садомазовый, Раненый-в-жопу-вомбат ?
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