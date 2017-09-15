 Зарплата каждого спасателя будет увеличена более чем на тысячу гривен, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе торжественных мероприятий по случаю профессионального праздника Дня спасателя в Киевской области.
"Будет увеличиваться денежное обеспечение спасателей. Лишь по предварительным расчетам, зарплата каждого спасателя будет увеличена более чем на тысячу гривен. Это уже второе в этом году повышение, может быть не такое высокое, как хотелось бы, но точно демонстрирует, что мы вместе двигаемся в правильном направлении", - сказал Порошенко.
Глава государства отметил, что с начала антитеррористической операции на востоке Украины силами службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировано более 30 тысяч пожаров, спасено более 500 граждан, очищено от боеприпасов около 1000 объектов социальной структуры и жизнеобеспечения, разминировано 20 тысяч гектаров украинской земли, уничтожено более 130 тысяч взрывоопасных предметов.
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вместо 3 200 будет аж 4 200?
...автомашину куплю с магнитофоном... пошью костюм с отливом.... (к/ф)
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Зарплата Луценко за июль составила 70 тыс. гривен, за июнь - 66 660 гривен.
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В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОРОШЕНКО В СВОЕЙ ПИАР БРЕХНЕ НАВЕШАЛ ЛАПШИ НА УШИ ЛОХАМ.
ЭТО РАЗВОД, СВОЙСТВЕННЫЙ ГЕШЕФТНЫМ ТОРГАШАМ, КОГДА ВАМ СНАЧАЛА УМЕНЬШАЮТ ЗАРПЛАТУ В 3 РАЗА - В ДОЛЛАРОВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ, А ЗАТЕМ, ПО НЕМНОГУ ДОБАВЛЯЮТ.
ВЕДЬ, ШО БЫЛО 3.5 ГОДА НАЗАД, СО ВРЕМЕНЕМ - ЗАБЫВАЕТСЯ, А ТО, ШО ПОСТЕПЕННО, ХОТЬ И ПО НЕМНОГУ, ДОБАВЛЯЮТ - ПОМНИТСЯ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, НА САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ, У ЛОХОВ - ПОЗИТИВНЫЕ МЫСЛИ, ПРИ ИТОГОВОМ НЕГАТИВНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ.
ИМЕННО, ПОЭТОМУ ПОРОШЕНКО И ЕГО ГЕШЕФТНАЯ ШОБЛА ТОРГАШЕЙ, ВСЕГДА АКЦЕНТИРУЮТ ВНИМАНИЕ НА ПОВЫШЕНИИ ЗАРПЛАТ и ПЕНСИЙ, ХОТЯ НА САМОМ ДЕЛЕ СОВСЕМ НЕ ТАК.
ЭТО СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНЫМ, ЕСЛИ ПОСЧИТАТЬ ЗАРПЛАТУ В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ ГРИВНЫ К ДОЛЛАРУ.
ПЕТЯ!!! ЕСЛИ В ТВОЕМ ПОНИМАНИИ ВЫ ДВИЖЕТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, A Е-ДЕКЛAРАЦИИ ЧИНОВНИКОВ ПОДТВЕРДАЮТ ЭТО, ТО У ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ, СОВЕРШЕННО ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ, НА ПУТЬ ВАШЕГО ДВИЖЕНИЯ, КОТОРУЯ ПО ПРАВИЛАМ ЭТОГО ФОРУМА НЕЛЬЗЯ НАПИСАТЬ.
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