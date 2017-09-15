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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1757) Порошенко (13807) ГСЧС (1373)

 Зарплата каждого спасателя будет увеличена более чем на тысячу гривен, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обещает спасателям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям повысить заработную плату на 1000 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе торжественных мероприятий по случаю профессионального праздника Дня спасателя в Киевской области.

"Будет увеличиваться денежное обеспечение спасателей. Лишь по предварительным расчетам, зарплата каждого спасателя будет увеличена более чем на тысячу гривен. Это уже второе в этом году повышение, может быть не такое высокое, как хотелось бы, но точно демонстрирует, что мы вместе двигаемся в правильном направлении", - сказал Порошенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: С 1 сентября зарплата солдата в зоне АТО составляет 17 тыс. грн. За участие в боевых действиях выплачивается дополнительный бонус, - Минобороны. ВИДЕО

Глава государства отметил, что с начала антитеррористической операции на востоке Украины силами службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировано более 30 тысяч пожаров, спасено более 500 граждан, очищено от боеприпасов около 1000 объектов социальной структуры и жизнеобеспечения, разминировано 20 тысяч гектаров украинской земли, уничтожено более 130 тысяч взрывоопасных предметов.
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Пожежні працюють ще в радянському одязі, бо те лайно що закуповує ДСНС використовувати на пожежі неможливо.
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На тысячу гривен в месяц или в день, как обещал гидрант в своей предвыборной программе зарплату воюющим в АТО?..
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Такий пафос від Петра - ніби з власного гаманця видаватиме кожному цю тисячу..
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Так скоро всем повысят зарплату на тыщу. Напечатают гривен и повысят.
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ух ты!
вместо 3 200 будет аж 4 200?

...автомашину куплю с магнитофоном... пошью костюм с отливом.... (к/ф)
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Вася, все бабло зразу не спускай, трохи залиш...
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Шахтеры-инвалиды получили аж на 49 гривен больше по регресным выплатам,а спасатели будут получать на каких-то там 1000 гривен больше.Справедливость от шоколадного слепого трастовика.
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И это правильно! А за каждый случай участия в тушении пожара - дополнительно выплачивать столько же (аналогично участию в бд). Пэтя, ты согласен?
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Генпрокурору в августе подняли зарплату вдвое Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за август составила 131 521 гривну. После удержания налогов и сборов Луценко получил 105 874 гривны.Кабмин установил должностной оклад генерального прокурора в размере 37 тыс. гривен, его первого заместителя - 34 тыс. гривен, заместителя - 32 тыс. гривен.
Зарплата Луценко за июль составила 70 тыс. гривен, за июнь - 66 660 гривен.
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Ого аж на целую тысячу, да ты лучше верни цены и тарифы обратно, толку от той тысячи.
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А он чтоо, премьер, что финансами распоряжается? Или это просто высокопарные пустые понты, впрочем как всегда?
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"Петр Порошенко обещает спасателям..,.", как же он уже достал своими обещаниями,ты сделай а потом рассказывай.Источник: https://censor.net.ua/n455454
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бреши дальше ,а по тисячі гривень в день військовим на АТО ,то вже не актуально?
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Это уже второе в этом году повышение, может быть не такое высокое, как хотелось бы, но точно демонстрирует, что мы вместе двигаемся в правильном направлении
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В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОРОШЕНКО В СВОЕЙ ПИАР БРЕХНЕ НАВЕШАЛ ЛАПШИ НА УШИ ЛОХАМ.

ЭТО РАЗВОД, СВОЙСТВЕННЫЙ ГЕШЕФТНЫМ ТОРГАШАМ, КОГДА ВАМ СНАЧАЛА УМЕНЬШАЮТ ЗАРПЛАТУ В 3 РАЗА - В ДОЛЛАРОВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ, А ЗАТЕМ, ПО НЕМНОГУ ДОБАВЛЯЮТ.

ВЕДЬ, ШО БЫЛО 3.5 ГОДА НАЗАД, СО ВРЕМЕНЕМ - ЗАБЫВАЕТСЯ, А ТО, ШО ПОСТЕПЕННО, ХОТЬ И ПО НЕМНОГУ, ДОБАВЛЯЮТ - ПОМНИТСЯ.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, НА САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ, У ЛОХОВ - ПОЗИТИВНЫЕ МЫСЛИ, ПРИ ИТОГОВОМ НЕГАТИВНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ.

ИМЕННО, ПОЭТОМУ ПОРОШЕНКО И ЕГО ГЕШЕФТНАЯ ШОБЛА ТОРГАШЕЙ, ВСЕГДА АКЦЕНТИРУЮТ ВНИМАНИЕ НА ПОВЫШЕНИИ ЗАРПЛАТ и ПЕНСИЙ, ХОТЯ НА САМОМ ДЕЛЕ СОВСЕМ НЕ ТАК.

ЭТО СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНЫМ, ЕСЛИ ПОСЧИТАТЬ ЗАРПЛАТУ В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ ГРИВНЫ К ДОЛЛАРУ.

ПЕТЯ!!! ЕСЛИ В ТВОЕМ ПОНИМАНИИ ВЫ ДВИЖЕТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, A Е-ДЕКЛAРАЦИИ ЧИНОВНИКОВ ПОДТВЕРДАЮТ ЭТО, ТО У ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ, СОВЕРШЕННО ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ, НА ПУТЬ ВАШЕГО ДВИЖЕНИЯ, КОТОРУЯ ПО ПРАВИЛАМ ЭТОГО ФОРУМА НЕЛЬЗЯ НАПИСАТЬ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗарплата каждого спасателя будет увеличена более чем на тысячу гривен, - Порошенко
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