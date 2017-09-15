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 Политика Украины
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Все про:Конституция (1999) Лавринович (516) суд (21550) Янукович (32614)

 Лавринович легализировал изменение Конституции в обход парламента, - прокурор

лавринович

Экс-министр юстиции времен Януковича Александр Лавринович опубликовал решение КС о признании неконституциоными изменений в Конституцию без вынесения на рассмотрение парламента. Таким образом без решения парламента в действие вступила Конституция 1996 года.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом в Печерском райсуде Киев заявили прокуроры ГПУ.

30 сентября 2010 Конституционый суд признал незаконными изменения в Конституцию 2004 года и распорядился о приведении законодательства в соответствие с редакцией 1996 года. Официально Министерство юстиции получило этот документ 4 октября. Но по указанию Лавриновича этот документ был обнародован уже 1 октября. Прокурор отметил, что Минюст получил решение Конституционного суда 1 октября из неизвестных источников.

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Также Минюст в качестве действующей Конституции обнародовал текст 1996 года.

"Решение Конституционного суда не предано на рассмотрение Верховной Рады. Мы считаем, что Лавринович забрал полномочия Верховной Рады", - сказал прокурор.

Также прокуроры отметили, что в 2008 году, когда Янукович еще не был президентом, Лавринович заявлял противоположное, что отмена Конституционной реформы является компетенцией Верховной Рады.

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Прокуратура просит суд удовлетворить ходатайство следователя и избрать меру пресечения для Лавриновича в виде содержания под стражей 60 суток. По мнению следствия, существует риск того, что Лавринович может скрываться, влиять на другого фигуранта дела, бывшего заместителя министра юстиции Владимира Богатыря и влиять на общественное мнение с целью дезинформации. Также прокурор добавил, что тяжесть инкриминируемого преступления не позволяет избрать Лавриновичу менее строгую меру пресечения.

В 13.20 судья Олеся Батрин удалилась в совещательную комнату.

Суд вынесет решение около 15 часов.

Напомним, 6 сентября Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.

Экс-министр, комментируя информацию ГПУ, заявил, что не видит преступления в своих действиях, а в 2010 году лишь выполнял свои функциональные обязанности.

В 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.
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