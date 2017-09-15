 Представитель ОБСЕ Фриш в октябре планирует посетить Донбасс: Украина будет настаивать на его встрече с журналистом Асеевым, - Ирина Геращенко

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Он сейчас планирует еще одну такую поездку на Донбасс в октябре. Мы, конечно, будем настаивать на том, чтобы состоялась встреча с журналистом, у которого нет никакой связи ни с родными, ни с миром, ни права на звонок", - сказала она в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.
И.Геращенко напомнила, что Т.Фриш в августе осуществил визит на Донбасс и посетил Макеевскую колонию (неподконтрольные Украине районы Донецкой области), где удерживаются украинские военные.
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Главное, чтобы не Фирташ...
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может ее главной по ОБСЕшникам сделать, раз ее так на том берегу ...чтят?
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