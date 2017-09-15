 Законопроект пенсионной реформы дополнен хорошими поправками, но базовые элементы не изменились, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Посол назвала проект закона "очень хорошим", и выразила искреннее стремление, чтобы его как можно быстрее поддержала парламентское большинство.
Как известно, послы стран "Большой семерки" (G7) выступили в поддержку законопроекта в Украине и призвали Верховную Раду принять ее без задержек.
"Мы, послы "Большой семерки", хотели бы выразить нашу решительную поддержку плану пенсионной реформы, предложенному украинским правительством, и мы призываем Верховную Раду принять без задержек соответствующее законодательство на своем пленарном заседании на следующей неделе", - говорилось в заявлении.
Рева поблагодарил Йованович как одного из представителей "Большой семерки" за поддержку пенсионной реформы.
Также он отметил, что ко второму чтению в парламенте законопроект прошел пошагово все нормы рассмотрения в строгом соответствии с прописанной процедурой, начиная с направления его в Парламент 22 июня, до рассмотрения профильного комитета 6 сентября, где было принято немало существенных поправок депутатов ВР.
"Мы дополнили законопроект пенсионной реформы хорошими существенными поправками, но все базовые элементы не изменились, - сообщил Рева. Это - во-первых, перерасчет пенсий, после чего они должны увеличиться для 5,6 млн. пенсионеров, а вместе с индексацией - для 9-ти миллионов человек. Во-вторых, будет отменено налогообложение пенсий для работающих пенсионеров. И, третье: закладывается механизм автоматического индексирования пенсий в зависимости от уровня инфляции и роста средней заработной платы".
Также министр социальной политики отметил, что этот законопроект позволит преодолеть бедность среди пенсионеров, преодолеть негативные процессы, которые есть в пенсионной системе сегодня, он заложит основу для постепенного роста благосостояния украинских пенсионеров. А следующим шагом должно стать реформирование пенсионного обеспечения для военнослужащих и законодательная работа по внедрению второго уровня пенсионного обеспечения - накопительной системы.
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