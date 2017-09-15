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 Политика Украины
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Все про:Еврокомиссия (725) реформы (2828) Евросоюз (12154) Шефчович Марош (37)

 В Украину возвращается экономический рост, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

еврокомиссия

Украина за два года сделала очень много, чтобы преодолеть экономические трудности.

Об этом заявил на форуме YES вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина за два года сделала очень много на пути преодоления экономического кризиса", - сказал Шефчович.

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По его словам, Евросоюз обеспокоен "потенциальным коллапсом Украины в экономической сфере, который был два года тому назад", в частности, это касалось нестабильности национальной валюты. Сейчас же банковский сектор оживает, "и в Украину возвращается экономический рост", - отметил Шефчович.

Он также отметил, что отношения между Украиной и Еврокомиссией стали за последние два года гораздо крепче, и их потенциал постоянно растет.


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В Украину возвращается экономический рост, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович.

Ага, наблюдается устойчивый рост темпов падения...
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"Рошен" - з 14-го показує стабільни ріст капіталу
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Ага, горе горькое по свету шлялось и на нас невзначай набрело.
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ВВП дійсно росте, і промвиробництво потроху росте. Але інфляція (ріст тарифів і цін) не дає зростати реальним доходам населення.
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Какие вы все злые...Он же только ВОЗВРАЩАЕТСЯ!!!!
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Нічого вони в своєму ЄС не розуміють у ЗРАДІ.
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Рост в глубину...вместе с ним повышаются налоги и поборы...умирающая экономика
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Только в Украине в результате экономического роста, национальная денежная единица почему-то девальвирует.Вы держите нас за идиотов???
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забористую дурь потребляют эти глазастые еврочиновники..
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да?
это по доходам властьимущих, или по суммам взяток-откатов им же...
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Это хорошо.Еще бы возвратились европейские зарплаты.
Уже по телеку говорят,что мясная продукция дороже чем в ЕС.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украину возвращается экономический рост, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович
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