В Украину возвращается экономический рост, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович.

Об этом заявил на форуме YES вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина за два года сделала очень много на пути преодоления экономического кризиса", - сказал Шефчович.
По его словам, Евросоюз обеспокоен "потенциальным коллапсом Украины в экономической сфере, который был два года тому назад", в частности, это касалось нестабильности национальной валюты. Сейчас же банковский сектор оживает, "и в Украину возвращается экономический рост", - отметил Шефчович.
Он также отметил, что отношения между Украиной и Еврокомиссией стали за последние два года гораздо крепче, и их потенциал постоянно растет.
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Ага, наблюдается устойчивый рост темпов падения...
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это по доходам властьимущих, или по суммам взяток-откатов им же...
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Уже по телеку говорят,что мясная продукция дороже чем в ЕС.
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