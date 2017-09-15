 "СБУ не намерена препятствовать деятельности "Украинской правды", - Гитлянская

Как передает Цензор.НЕТ, спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила о том, по какой статье квалифицировано следствие, в связи с которым вчера сотрудники СБУ явились в офис интернет-издания "Украинская Правда".
"Следственный отдел Главного управления СБ Украины в Киеве и области осуществляет досудебное следствие по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины, - сказано сообщение. - Уголовное производство зарегистрировано по факту разглашения должностными лицами одного из органов государственной власти Украины сведений, содержащих государственную тайну. Материал с такой информацией был опубликован 24.01.2017 на страницах Интернет-издания "Украинская правда".
Подчеркивается, что субъектом данного преступления является должностное лицо - носитель государственной тайны. Служба безопасности Украины не имеет целью препятствовать деятельности Интернет-издания "Украинская правда" и его журналистов.
317 14
Российская пропагандистка Курбатова будет принудительно выдворена в РФ, - Гитлянская(87)
СБУ выдворила из Украины российскую журналистку Нерсесьян, - Гитлянская(135)
СБУ проводит обыски в редакции "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов издания, - Гитлянская(27)
Из-за визита в Крым СБУ запретила въезд в Украину немецкому политику Виммеру, - Гитлянская(20)
СБУ начала расследование обстоятельств взрыва на территории посольства США, - Гитлянская. ВИДЕО(25)
СБУ проводит обыск у интернет-провайдера "Дабл-Ю Нет" по статье о захвате власти, - Гитлянская(18)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить