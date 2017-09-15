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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2540) СБУ (14899) СМИ (3357) Гитлянская (109)

 "СБУ не намерена препятствовать деятельности "Украинской правды", - Гитлянская

сбу

Субъектом преступления является должностное лицо.

Как передает Цензор.НЕТ, спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила о том, по какой статье квалифицировано следствие, в связи с которым вчера сотрудники СБУ явились в офис интернет-издания "Украинская Правда".

"Следственный отдел Главного управления СБ Украины в Киеве и области осуществляет досудебное следствие по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины, - сказано сообщение. - Уголовное производство зарегистрировано по факту разглашения должностными лицами одного из органов государственной власти Украины сведений, содержащих государственную тайну. Материал с такой информацией был опубликован 24.01.2017 на страницах Интернет-издания "Украинская правда".

Подчеркивается, что субъектом данного преступления является должностное лицо - носитель государственной тайны. Служба безопасности Украины не имеет целью препятствовать деятельности Интернет-издания "Украинская правда" и его журналистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В офис "Украинской правды" пришли сотрудники СБУ и требуют удалить статью, якобы содержащую гостайну. ДОКУМЕНТ
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"СБУ не намерена препятствовать деятельности "Украинской правды" - НО, БУДЕТ!!!
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Я смотрю идет так нехило семимильными шагами оффшоризация информационного пространства...
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Публікація з порушенням 24 січня.. Сьогодні 15 вересня. 12 вересня , навіть Цензор, передрукував піблікацію УП по брудні гроші навколо Петра.. Чомусь згадався Станіславський..
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все що про брудні справи Парашенка- державна таємниця
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оскаженели твари совсем страх потеряли, сами как последние суки сношаются по бизнесу с кацапским хуйлом, а чесных журналистов которые это выявляют называют врагами
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Хіба варто вірити холуям Вальцмана? Порохуйло теж казало що життя своє віддасть, а потім вигнало Савіка Шустера з України
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"Украинская правда" теперь будет издавать то, что скажет СБУ. Вот и вся правда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"СБУ не намерена препятствовать деятельности "Украинской правды", - Гитлянская
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