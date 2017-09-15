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 Военнослужащий в/ч на Львовщине застрелился из табельного оружия

самоубийство

В воинской части возле села Нежухов Стрыйского района Львовской области военный совершил самоубийство.

Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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По данным представителя Минобороны, 42-летний военнослужащий выстрелил себе в грудь из табельного огнестрельного оружия, когда находился на службе по охране складов горюче-смазочных материалов.

По мнению Поронюка, военный мог предпринять такой шаг из-за семейных неурядиц. Погибший был жителем Львовской области.

Точные причины трагедии пока не сообщаются.
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