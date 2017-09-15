 "В случае принятия медреформы хронически и тяжело больные люди будут лишены лечения", - Богомолец

Как передает Цензор.НЕТ, народный депутат, глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец утверждает, что миллионы украинцев ближайшее время могут оставить без высокоспециализированной медицинской помощи. Об этом она пишет на своей странице в Фейсбуке.
"В случае принятия парламентом антиукраинского законопроекта, громко названного "медицинской реформой", хронически и тяжело больные люди будут цинично лишены возможности бесплатного попадания в специализированные больницы и лечение, которое до этого им хотя бы частично обеспечивала государство.
Теперь, чтобы получить бесплатные высокоспециализированные медицинские услуги, им придется месяцами ждать консультации профильных специалистов или ждать попадания уже в реанимацию - именно там, согласно новым правилам, государство будет обязано предоставить им безвозмездную помощь, - пишет Богомолец. - А везти в эту реанимацию их будет уже не скорая помощь, а "медицинское такси" из парамедиков, ведь врачей в скорых скоро не останется.
По словам Богомолец, это циничный и спланированный геноцид украинский, которых хотят заставить продавать последнее имущество, чтобы не умереть и продлить себе или своим детям жизнь.
"Я буду продолжать бороться, чтобы не допустить принятия этого антиукраинского законопроекта. Государство должно обеспечивать бесплатное лечение всех своих граждан, независимо от того, есть у них деньги или нет. Иначе она не государство! Настоящая реформа и законопроекты - 2409 и 7065 - о государственных гарантиях и о введении обязательного медицинского страхования - находятся в Верховной Раде. Они предусматривают равный доступ граждан к медицинским услугам и прозрачную систему финансирования медицины. Подобные системы действуют во многих развитых странах мира, и я буду добиваться реальной реформы здравоохранения".
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правда он еще что-то про интернет и компьютеры... но то таке...
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вероятно такая задача и ставится..
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медицинская соревнуется с пенсионной
если одна не успокоит то другая упокоит (или наоборот)
а про остальные 142 реформы - президент лучше скажет...
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Реформаторы,мля!
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