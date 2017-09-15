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 Здоровье
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Все про:Богомолец (73) ВР (23002) медицина (1625) реформы (2828)

 "В случае принятия медреформы хронически и тяжело больные люди будут лишены лечения", - Богомолец

богомолец

Богомолец назвала законопроект о медреформе антиукраинским.

Как передает Цензор.НЕТ, народный депутат, глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец утверждает, что миллионы украинцев ближайшее время могут оставить без высокоспециализированной медицинской помощи. Об этом она пишет на своей странице в Фейсбуке.

"В случае принятия парламентом антиукраинского законопроекта, громко названного "медицинской реформой", хронически и тяжело больные люди будут цинично лишены возможности бесплатного попадания в специализированные больницы и лечение, которое до этого им хотя бы частично обеспечивала государство.
Теперь, чтобы получить бесплатные высокоспециализированные медицинские услуги, им придется месяцами ждать консультации профильных специалистов или ждать попадания уже в реанимацию - именно там, согласно новым правилам, государство будет обязано предоставить им безвозмездную помощь, - пишет Богомолец. - А везти в эту реанимацию их будет уже не скорая помощь, а "медицинское такси" из парамедиков, ведь врачей в скорых скоро не останется.

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По словам Богомолец, это циничный и спланированный геноцид украинский, которых хотят заставить продавать последнее имущество, чтобы не умереть и продлить себе или своим детям жизнь.

"Я буду продолжать бороться, чтобы не допустить принятия этого антиукраинского законопроекта. Государство должно обеспечивать бесплатное лечение всех своих граждан, независимо от того, есть у них деньги или нет. Иначе она не государство! Настоящая реформа и законопроекты - 2409 и 7065 - о государственных гарантиях и о введении обязательного медицинского страхования - находятся в Верховной Раде. Они предусматривают равный доступ граждан к медицинским услугам и прозрачную систему финансирования медицины. Подобные системы действуют во многих развитых странах мира, и я буду добиваться реальной реформы здравоохранения".
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Что Богомолец , отодвинули от кормушки? Может не стоить позорить память о родителях?
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Богомолец права, реформа готовится антинародная,для вымирания людей,потому что вводится только платная медицина,на которую у среднего украинца денег нет, даже у среднего европейца денег нет на такую медицину,а что нам говорить с нашими зарплатами? А лекарства то в Украине по цене такие же как в ЕС. Если примут этот закон то миллионы людей не смогут вообще лечиться, оперироваться и т.д. Во всем мире платная медицина сочетается со страховой,при чем удельный вес страховой превышает намного удельный вес платной,а что делает эта власть? Она страховую вообще не вводит.Это полный капец народу.Сегодня люди так же платят медучреждениям за лечение в порядке благотворительности,а после реформы это будет обязаловка для всех и цены вырастут.То есть без денег человек не будет вообще приниматься в любое медучреждение и деньги будут выкачивать огромные.
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И кто авторы этой реформы и кто ее поддержит в Раде - враги украинского народа.
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Однозначно враги и это понятно даже без этой убийственной медреформы.Все недостатки этой реформы прекрасно известны и понятны власти,она понимает ,что этой реформой отсекает украинцев вообще от медицины и это в стране,где катастрофическое вымирание населения после Чернобыльской аварии.Понимают,но делают,значит их деятельность направлена против жизни людей.
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Так - Жити ж по-новому! Щоб ти, гнида офшорна, здохло по-старому!
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При правильной организации лечения по телевизору никакие медикаменты не нужны.
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между прочим, сам президент предлагает это, для сельской медицины
правда он еще что-то про интернет и компьютеры... но то таке...
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А шо такое? Больницы откажутся их лечить? Ну, так посадите главрвачей.
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Реформировать нельзя оставить! Где будем ставить запятую?
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А сейчас они ох...нно обеспечены?? Оля, схаменись
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Сейчас тебя хоть пускают в больницу,после реформы и на порог не пустят.
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"В случае принятия медреформы хронически и тяжело больные люди будут лишены лечения"

вероятно такая задача и ставится..
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Так в Украине и так геноцид, чему тут удивляться.
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Люди используют возле корыта всё,даже песни,иконы.....а может и нелюди
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Медреформа повинна бути така :законодавчо заборонити президентові, міністрам, депутатам ВР та обласних рад , головам облдержадміністрацій - будь-яке лікування поза стінами районних закладів охорони здоров'я за місцем реєстрації.. Тільки і виключно в районних лікарнях..
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Амерская шлюха Супрун-хочет сократить население Украины!!!Расстрелять нах
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Шо, развезло от бояры? Так надо закусывать сыром "Милявский", сорт звездный
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Из депутатского кресла делать реформы наверное намного эффективнее чем из министерского, а самое главное спроса никакого. Хотя, негде правды деть, у нас и с министров тоже его не очень...
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Еще в лихие 90-е,когда зачисление в мед ..училище стоило 300 у.е. утверждал. что украинское здравоохранение ждет "БОЛЬШОЕ" будущее. А сколько стоит место студента в Одесском медицинском институте сейчас? Например для будущего стоматолога или гинеколога?
"В случае принятия медреформы хронически и тяжело больные люди будут лишены лечения", - Богомолец - Цензор.НЕТ 1101
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А то,можна подумати,зараз у нас є бесплатна медицина.Коли в лікарню треба нести абсолютно все-постільну білизну,вату,бинт,спирт,вже не кажучи про ліки,яких в лікарнях нема зовсім ніяких.Ну зовсім.Ніяких.Та ще й поїсти треба хоч пару раз в день принести...
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После реформы у тебя не хватит денег даже подойти к больнице.
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так ,за исключением швеции канады и еще пары стран, лечение хронических заболеваний - проблема болеющего. и это в богатых странах. олька не знает,что у нас хронические заболевания лечатся тоже за счет пациента, разве что за консультацию специалиста в госполиклиннике можно не платить.. ну так ,ольга, вперед - платите тогда 3200 врачам в своей частной клинике и лечите страждущих бесплатно? или такой вариант вас не устраивает? для этого есть специальнообученные низкооплачиваемые спецы, в ряды которых вы попасть не спешите
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может тогда и отменим государственное финансирование минздрава и больниц, за одно уменьшим на эту сумму налоги и отчисления? Ну, раз людям всё равно платить со своего кармана то, зачем это делать три раза?
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это было бы правильно, отчисления тратиться должны на санэпид надзор и страховые программы для бедных и пенсионеров. остальные должны откладывать на страховку,а не на новый телефон,телевизор и т.п. или все же телефон важнее здоровья?
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Шо, Оля, мало наворовала? Мало квартир с помощью подружки Кильчицкой в свое время к своим рукам прибрала в Киеве? Замок содержать не на что? Мало от аптечного бизнеса имеешь? Решила погадить-поторговаться-выторговать вот таким вот образом?
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Посмеялся с бесплатной медицины. Пани Богомолец очень любит шутить.
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Запоминайте тех, кто ставит палки в колеса давно назревшим реформам. Они потом опять где-нибудь вылезут с просьбой проголосовать за них.
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Хороший мой друг.Инвалид третей группы.Так случилось,что ему удалили почку.Обследование,операция: - содрали так,что мама не горюй.Спасибо за "заботу" об инвалидах в стране.
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что удивляться?
медицинская соревнуется с пенсионной
если одна не успокоит то другая упокоит (или наоборот)
а про остальные 142 реформы - президент лучше скажет...
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Ну да. Глянь нв італійську систему. Не зможеш купляти замки та апартаменти. Сучара
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Члены комитета Богомолец:Шурма,Мусий,Бахтеева...продолжать?
Реформаторы,мля!
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровье"В случае принятия медреформы хронически и тяжело больные люди будут лишены лечения", - Богомолец
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