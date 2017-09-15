Кабмин не поднимет цену на газ для населения, несмотря на предостережения МВФ, - Кистион.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион в ходе первого заседания Координационного центра по обеспечению внедрения нового рынка электрической энергии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодня нет объективных оснований для повышения тарифов на газ для населения. Правительство не видит объективных причин повышать цену на природный газ для населения. Сейчас идут переговоры с МВФ. Все обязательства, которые мы берем, мы выполняем. Я вам гарантирую, что обязательства, вытекающие из меморандума между правительством и МВФ, абсолютно не будут нарушены", - сказал Кистион.
Накануне, первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон заявил, что цены на газ в Украине очень низкие по сравнению с соседними странами.
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Только введет абонплату и абонплату на абонплату...
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И люди х.ер вообще платить будут.
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Источник: https://censor.net.ua/n455444
Да-да. А еще мы очень много едим.
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ВСЕ ДЕЛО В ОФШОРНЫХ БУДКОСТРОИТЕЛЯХ.
ЭТО тот случай , когда вор кричит держи вора.
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ну просто отбиться от его предложений не могут!!!
лезут и лезут...
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так же как и закон о лишении пенсий и медобслуживапия граждан Украины.
будкостроители офшорные.
Я так полагаю,что народа в Украине осталось миллионов 30 не больше ,благодаря стараниям офшорным патриотам . и как утверждают в Главофшоре, ОНИ СТАРАЮТСЯ достичь еще больших результатов в своей деятельности.
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