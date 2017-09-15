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 Политика Украины
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Все про:Газ (8817) МВФ (2451) тарифы (1497) повышение (98) Кистион (32) Тарифы на газ (34)

 Кабмин не поднимет цену на газ для населения, несмотря на предостережения МВФ, - Кистион

кистион

Правительство не видит объективных оснований для повышения цены газа для населения, но ведет переговоры с МВФ, в ходе которых информирует фонд о выполнении его требований Украиной.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион в ходе первого заседания Координационного центра по обеспечению внедрения нового рынка электрической энергии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня нет объективных оснований для повышения тарифов на газ для населения. Правительство не видит объективных причин повышать цену на природный газ для населения. Сейчас идут переговоры с МВФ. Все обязательства, которые мы берем, мы выполняем. Я вам гарантирую, что обязательства, вытекающие из меморандума между правительством и МВФ, абсолютно не будут нарушены", - сказал Кистион.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман о переговорах с МВФ по газу: Мы доказываем, что оснований для повышения цены для населения нет

Накануне, первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон заявил, что цены на газ в Украине очень низкие по сравнению с соседними странами.
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Кабмин не поднимет цену на газ для населения, несмотря на предостережения МВФ, - Кистион.

Только введет абонплату и абонплату на абонплату...
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В свое время МВФ потребовал от Михо поднять налоги, пенсионный возраст и т.д. в обмен на финансовую помощь. Михо тогда послал МВФ на три буквы и опустил налоги. В результате экономика вышла из тени и бюджет Грузии за год увеличился в 7 раз! Но про Михо, а не про барыгу
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А у нас барыга поднимет налоги и каждый украинец будет платить коммуналку и прочие поборы в 7 раз больше...
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Все правильно. Мертвому член не надрочишь. Даже если МВФ будет настаивать. Гройсман, гений, не смотря на отсутствие у него всяческого образования.
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Попробуйте поднять.
И люди х.ер вообще платить будут.
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"Накануне, первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон заявил, что цены на газ в Украине очень низкие по сравнению с соседними странами."
Источник: https://censor.net.ua/n455444

Да-да. А еще мы очень много едим.
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Вы объясните МВФ,что в Украине нет европейских зарплат.А цена,которая сейчас за газ,она и для бедных и для богатых.А субсидию постоянно режут,чтобы малоимущие платили больше,но при этом богатые больше не платят.
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МВФ ЗДЕСЬ НИ ПРИ ЧЕМ.
ВСЕ ДЕЛО В ОФШОРНЫХ БУДКОСТРОИТЕЛЯХ.
ЭТО тот случай , когда вор кричит держи вора.
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Декларации на что???Вы не видите,кто богатый в стране??Они могут платить за газ и свет больше,а у них субсидии почти у всех.
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Свистуны!В Одессе уже подняли,не намного,но подняли ,суки.
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да что ж МВФ нам такое досталось!
ну просто отбиться от его предложений не могут!!!
лезут и лезут...
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РОТТЕРДАМ + И МЮНХЕН+ не МВФ придумали а наперсточники барыги.
так же как и закон о лишении пенсий и медобслуживапия граждан Украины.
будкостроители офшорные.

Я так полагаю,что народа в Украине осталось миллионов 30 не больше ,благодаря стараниям офшорным патриотам . и как утверждают в Главофшоре, ОНИ СТАРАЮТСЯ достичь еще больших результатов в своей деятельности.
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скажите какие спасатели народа, ну прям Чип и Дейл в одном флаконе....
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Да всё просто, в следующий раз уже пэтю в Украину не пустят...и "прорваться" получится только до первого столба или канализационного люка.
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Да пошли вы на ЙУХ всместе с мвф,твари щеколадые.
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Особисто аже другий рік не плачу більшу частину ні за газ,ні за електрику , в мене свій приватний котедж на три поверхи та літня двохповерхова кухня плюс великий гараж та господарські будівлі на 27 сотих приватизованої землі. На городі вкопана їхня опора РЕМу та газова труба іде попідземлю а вентиль щоб відключить на розі гаража. 3 метрова залізна огорожа та кована теж зашита брама з фірткою на замок. Доберман та кавказець гуляють собі вільно в дворі. Контролерів не пускаю а показники лічильників подаю такі які мене задовільняють.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин не поднимет цену на газ для населения, несмотря на предостережения МВФ, - Кистион
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