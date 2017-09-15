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 Происшествия, За рубежом
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Все про:взрыв (4334) Лондон (319) Метрополитен (489)

 Полиция Лондона считает взрыв в метро терактом

лондон

Полиция Лондона рассматривает взрыв, произошедший в пятницу в метро британской столицы, как теракт.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в эфире телеканала Sky News представитель Скотленд Ярда.

"На данный момент мы расцениваем произошедшее как теракт. Контртеррористическое подразделение службы столичной полиции берет на себя ответственность за ведение этого расследования", - добавил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В лондонском метро прогремел взрыв. ФОТОрепортаж

Напомним, сообщение о взрыве на станции лондонского метро Parsons Green поступило на пульт чрезвычайных служб в 08:20 (10:20 мск). По предварительной информации, взрыв неустановленного предмета произошел в вагоне, в результате чего несколько человек получили ожоги лица. После этого, по свидетельству очевидцев, начались паника и давка.

Телеканал информирует, что, судя по всему, пакет, оставленный в метро, не взорвался так, как было запланировано, в результате чего, возможно, удалось избежать жертв.

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То же самое могло случится в Шагини, благодаря тупорылому украинскому генералу. И кишки Саакашвили и его сподвижников повисли бы на Петре Порошенко. А этот генерал до сих пор даже не наказан. Какую державу мы строим?
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