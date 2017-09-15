 "Кристалбанк" получил награду в номинации "Банк года № 1 по условиям ипотечного кредитования"

"Кристалбанк" стал фаворитом номинации "Банк года № 1 по условиям ипотечного кредитования" в рамках ежегодного IX всеукраинского конкурса "Банк года - 2017".

Организатором конкурса выступил Международный финансовый клуб "Банкиръ" в партнерстве с Университетом банковского дела.

14 сентября 2017 состоялось торжественное награждение победителей конкурса в различных номинациях на основе опросов украинских банков, их клиентов, мнений авторитетных экспертов НБУ, УБС, ЛСОУ, рейтинговых агентств и деловых медиа партнеров.



Победа в очередной раз продемонстрировала, что "Кристалбанку" удалось достичь максимальной сбалансированности и прозрачности в сфере ипотечного кредитования.



"Кристалбанк" предлагает совместные программы со строительным гигантом ПАО "Киевгорстрой", который возглавляет рейтинги крупнейших и надежных столичных застройщиков. "Комфортные условия кредитования с рекордно низкой ставкой позволили обеспечить жильем клиентов, которые раньше не могли позволить себе эту глобальную покупку. Удобная схема погашения кредита и отсутствие дополнительных комиссий Банка, возможность на любом сроке пользования досрочно погасить кредит, доказали конкурентоспособность и высокую востребованность предложения среди населения", - прокомментировал Председатель Правления "Кристалбанка" Леонид Гребинский.



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