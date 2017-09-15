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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ассоциация (883) Великобритания (1710) дипломатия (1036) евроинтеграция (1945) Кэмерон (187) Россия (72272) США (13407) Евросоюз (12154) Керри (535)

 Мы недооценили Соглашение об ассоциации: никто не думал, что это вызовет такую жестокую реакцию Кремля, - экс-премьер Великобритании Кэмерон

кэмерон керри

Керри и Кэмерон признали, что дипломатические усилия в начале агрессии России против Украины были затянутыми. Экс-Госсекретарь США считает, что западная дипломатия не смогла предсказать поведение России.

Запад не смог предсказать агрессию России против Украины после того, как демонстранты на Майдане свергли Виктора Януковича за отказ подписания соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это саммите YES отметили экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и бывший Госсекретарь США Джон Керри, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Бывший британский премьер признал, что в момент начала российской агрессии он был занят решением других проблем, в частности войной в Сирии.

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"Думаю, мы недооценили соглашение об ассоциации, рассматривая его как обычный шаг для сближения страны с ЕС и налаживания экономических и торговых связей. Никто не думал, что это вызовет такую жестокую реакцию Кремля. Мы этого не предусмотрели", - сказал Кэмерон, добавив, что вместе с тем, агрессию России против Украины ничего не может оправдать.

В свою очередь, Керри отметил, что дипломаты Москвы не смогли четко объяснить Западу, почему они против украинско-европейского соглашения и почему видят в нем угрозу для себя.

"Жестокость поведения России была непредсказуемой. Зеленые человечки, переброски войск и аннексия Крыма - все это было абсолютной противоположностью тому, над чем страны работали после Второй мировой войны", - отметил Керри.

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Он признал, что реакция Запада была слишком медленной, хотя в ответственный момент трудно было решить, что именно стало бы релевантным ответом: отправка вооружения, экономическое давление или какая-то другая реакция.

"Но хочу сказать, что санкции, консолидация усилий совместно с Евросоюзом, размещение войск и проведение учений на территории союзников на восточном фронте НАТО, а также предоставление помощи Украине - все это имело серьезное влияние и результат", - сказал Керри.

Кэмерон согласился, что дипломатическая реации Запада на российскую агрессию против Украины была затянутой. К тому же, Британии и США стоило бы сыграть более решающую роль. Впрочем, по его словам, Франция и Германия сделали хорошую работу, поскольку смогли посадить Порошенко и Путина за стол переговоров.

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"Но Лондон настаивал на более жестких санкциях против России. В это время США оказывали помощь и проводили военные тренировки. Поэтому я думаю, наши страны сыграли важную роль в те первые месяцы российской агрессии", - считает Кэмерон.

В свою очередь, Керри отметил, что ошибкой было затягивать переговоры в Нормандском формате.

"Нормандский процесс, я не говорил этого раньше, но скажу сейчас, он был очень растянут. Была одна встреча, а потом неделями не происходило никаких контактов. Так мы лишились возможности", - сказал Керри.
Бывший Госсекретарь США на саммите YES также отметил, что Украина получила уникальный шанс самостоятельно строить свое будущее. И этот шанс у нее появился после Майдана. По его словам, было бы ошибкой потерять эту возможность из-за проблемы коррупции.

"С многих точек зрения, будущее страны сегодня зависит именно от украинцев и от того шанса, который дал Майдан. Это был важный момент для страны. И нельзя терять этот шанс из-за проблемы коррупции", - сказал Керри.

"Когда президент Порошенко спросил, есть ли в какой-то стране антикоррупционные суды, то я скажу, в моей стране все суды антикоррупционные. И есть рассмотрения на различных уровнях: на уровне штата и федеральном уровне. И я считают, что важно для Украины не потерять шанс на развитие", - сказал Керри.
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вы недооценили идиотизм кремля! - вот что вы недооценили!!!
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а через пять лет оно скажет, что "было громадной ошибкой не предоставить Украине оборонное оружие и оружие для уничтожения кацапской заразы на континенте!"
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всё они оценили!Это такие же гандоны как и раша, или не они подписывали гарантии??? Твари,им нужна война для давления на хуйла и они нам её продумано привели как и гандона порошеску!!! Кемерон ИДИ НА Х,вместе с пуйлом и порошеску и яценеску
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Для них Украина такая же разменная монета, как и многие другие страны. Они только говорят красиво.
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Кацап, ставящий себе лайки. Такие глупости проходят только на твоих кисель тв.
Посмотри, к примеру, как живет Польша, их очередная "разменная монета".
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Бляяяяя ,візьми прочитай хоть той Меморандум.
Там про гарантії нычого немає.Гарантії по ньому дає кожна країна від себе.
При порушенні читай пункт 6 меморандуму.
6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств.
Досить вже про нього писать , то бумага виявилась юридично.
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Смешно. Сами план разработали- а теперь свои ошибки не хотят признавать...
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И снова ,экс" прозрел", почему они умнеют уходя в отставку?
"Хорошая мысля приходит опосля."
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Не обращайте на него внимания. Что можно ожидать от премьера страны, который уронил курс фунта на 20% за один день.
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Кремль всегда был и будет против того, что позволяет Украине двигаться дальше.
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Кремль всегда считал Украину своей территорией, и кремлю кажется, что его левая нога пошла не туда, где наступила правая, вот и началась истерика.
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Зеленые человечки, переброски войск и аннексия Крыма - все это было абсолютной противоположностью тому, над чем страны работали после Второй мировой войны

Ну да, ну да... Одна страна работала над распространением красной чумы по земному шару, остальные - сопротивлялись.
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Теперь давайте про Меморандум поговорим....придуркии
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мы недооценили... а что вы сделали чтобы исправить? Ничего. Только ляля тополя. Потому что не ваши граждане гибнут. На фронте гибнут не американцы, не англичане. Там гибнут украинцы! Потому вот такой минский процесс - это лишь бесполезное пожертвование сотнями и тысячими жизней наших ребят и ничего большего, пока кто-то там лялякает. А шоколадный ублюдок продолжает торговлю на крови наших воинов. Да и все кто сейчас в парламенте в кабмине и т.п. Уроды и ублюдки, независимо от партийной принадлежности и т.п.
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Они уже лет двести недооценивают желание москалей доминировать на планете.
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Они недооценивают важность самой Украины.
С кем Украина, тот главный.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы недооценили Соглашение об ассоциации: никто не думал, что это вызовет такую жестокую реакцию Кремля, - экс-премьер Великобритании Кэмерон
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