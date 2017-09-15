 Мы недооценили Соглашение об ассоциации: никто не думал, что это вызовет такую жестокую реакцию Кремля, - экс-премьер Великобритании Кэмерон

Запад не смог предсказать агрессию России против Украины после того, как демонстранты на Майдане свергли Виктора Януковича за отказ подписания соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это саммите YES отметили экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и бывший Госсекретарь США Джон Керри, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
Бывший британский премьер признал, что в момент начала российской агрессии он был занят решением других проблем, в частности войной в Сирии.
"Думаю, мы недооценили соглашение об ассоциации, рассматривая его как обычный шаг для сближения страны с ЕС и налаживания экономических и торговых связей. Никто не думал, что это вызовет такую жестокую реакцию Кремля. Мы этого не предусмотрели", - сказал Кэмерон, добавив, что вместе с тем, агрессию России против Украины ничего не может оправдать.
В свою очередь, Керри отметил, что дипломаты Москвы не смогли четко объяснить Западу, почему они против украинско-европейского соглашения и почему видят в нем угрозу для себя.
"Жестокость поведения России была непредсказуемой. Зеленые человечки, переброски войск и аннексия Крыма - все это было абсолютной противоположностью тому, над чем страны работали после Второй мировой войны", - отметил Керри.
Он признал, что реакция Запада была слишком медленной, хотя в ответственный момент трудно было решить, что именно стало бы релевантным ответом: отправка вооружения, экономическое давление или какая-то другая реакция.
"Но хочу сказать, что санкции, консолидация усилий совместно с Евросоюзом, размещение войск и проведение учений на территории союзников на восточном фронте НАТО, а также предоставление помощи Украине - все это имело серьезное влияние и результат", - сказал Керри.
Кэмерон согласился, что дипломатическая реации Запада на российскую агрессию против Украины была затянутой. К тому же, Британии и США стоило бы сыграть более решающую роль. Впрочем, по его словам, Франция и Германия сделали хорошую работу, поскольку смогли посадить Порошенко и Путина за стол переговоров.
"Но Лондон настаивал на более жестких санкциях против России. В это время США оказывали помощь и проводили военные тренировки. Поэтому я думаю, наши страны сыграли важную роль в те первые месяцы российской агрессии", - считает Кэмерон.
В свою очередь, Керри отметил, что ошибкой было затягивать переговоры в Нормандском формате.
"Нормандский процесс, я не говорил этого раньше, но скажу сейчас, он был очень растянут. Была одна встреча, а потом неделями не происходило никаких контактов. Так мы лишились возможности", - сказал Керри.
Бывший Госсекретарь США на саммите YES также отметил, что Украина получила уникальный шанс самостоятельно строить свое будущее. И этот шанс у нее появился после Майдана. По его словам, было бы ошибкой потерять эту возможность из-за проблемы коррупции.
"С многих точек зрения, будущее страны сегодня зависит именно от украинцев и от того шанса, который дал Майдан. Это был важный момент для страны. И нельзя терять этот шанс из-за проблемы коррупции", - сказал Керри.
"Когда президент Порошенко спросил, есть ли в какой-то стране антикоррупционные суды, то я скажу, в моей стране все суды антикоррупционные. И есть рассмотрения на различных уровнях: на уровне штата и федеральном уровне. И я считают, что важно для Украины не потерять шанс на развитие", - сказал Керри.
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Посмотри, к примеру, как живет Польша, их очередная "разменная монета".
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Там про гарантії нычого немає.Гарантії по ньому дає кожна країна від себе.
При порушенні читай пункт 6 меморандуму.
6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств.
Досить вже про нього писать , то бумага виявилась юридично.
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В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3
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"Хорошая мысля приходит опосля."
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Ну да, ну да... Одна страна работала над распространением красной чумы по земному шару, остальные - сопротивлялись.
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сейчас!!!
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С кем Украина, тот главный.
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