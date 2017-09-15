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 Политика Украины, За рубежом
  2006  75
Все про:Грузия (3493) Крым (20684) Кэмерон (187) Россия (72272) Керри (535)

 Запад совершил ошибку, не ответив на агрессию России против Грузии, - экс-премьер Великобритании Кэмерон

кэмерон керри

Страны Запада совершили ошибку, когда по большому счету закрыли глаза на российскую интервенцию в Грузию в 2008 году: это дало понять России, что "можно идти дальше", и привело в итоге к нападению государства-агрессора на Украину.

Такое мнение выразил на 14-м ежегодном форуме Ялтинская европейская стратегия в Киеве бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я думаю, мы совершили ошибку, не ответив на ситуацию в Грузии (вторжение России в Грузию 2008 года, - ред.). Это дало России понять, что она может идти дальше", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Путин надеялся, что ваша страна распадается, но она не распалась", - экс-премьер Великобритании Кэмерон

По его словам, "нужно перезапустить" минский процесс. При этом Кэмерон не сказал, что конкретно для этого нужно сделать.

Собеседник Кэмерона по панельной дискуссии, экс-госсекретарь США Джон Керри, считает, что на саммите НАТО в Уэльсе осенью 2014 года, когда блок рассматривал ситуацию с оккупацией Россией Крымского полуострова и войной в Донбассе, Москве послали "четкий сигнал".

"Мы приняли решение и четко дали понять: цена за такие действия будет экстремально высокой, особенно если Россия продолжит экскалацию", - сказал он, добавив, что уровень лжи и пропаганды из Кремля, а также захват Крыма стали "неожиданностью" для Запада.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Идея о миротворцах на Донбассе должна быть подкреплена гарантиями: надо убедиться, что это не западня, - Керри

Вместе с тем, Керри признался, что его "очень разочаровывает" вялотекущий минский процесс. По его словам, позицию США по мирному урегулированию он "неоднократно" описал президенту РФ Владимиру Путину, однако пока что желаемого результата это не принесло.
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Ага. И тут же перезапустить минский процесс. Выводы сделаны, что скажешь.
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Столтенберг в конце августа 2015 года сказал то же самое про Грузию...
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с прискорбием и тревогой запад азабоченно прадалжает делать ашипки на граблях хуйла...
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можно и щас ответить
лучше поздно чем никогда
больше санкций крысам только на пользу
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Точно - протупили: еще 08.08.08 человечество максимально безболезненно прекратило бы существование... А так еще несколько годков придется всем помучаться.

Кстати, а известно ли Камерону, что Комиссия Евросоюза в декабре 2009 признала АГРЕССОРОМ - ГРУЗИЮ?
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Да, это было забавно - агрессор на своей международно признанной территории.
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Ага, а в 1939 - Финляндия была агрессором... Россия, как и совок - сплошные брехуны. Что не мешает им покупать и некоторых западных политиков, типа Тельявини, Шредера и тп.
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Не треба перезапускати мінський процес.Треба запустити Томагавки по місцях можливого пребування #уйла. Набагато більше користі від цього буде...
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а за агрессию против нас , что ответил ? или когда кацапы их начнут бомбить , то задним числом вспомнят ?
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это не страна это бензоколонка которая претворяется страной
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Поговорить, пообещать, подбодрить в своих интересах - Запад всегда готов. А потом сделать круглые глаза и сказать - так мы же вам общечеловеческие ценности несем, неужто вы правда подумали, что материально или военно поможем?
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Когда хотят что-то исправить и не допустить новых ошибок, то анализируют предыдущие ошибки. После победы Украины паРаша будет принимать своих "братьев" начиная с оккупированной части территории Молдовы - Приднестровье и далее по списку и даже до Героя паРаши, убившего кацапа в 16 лет, доберутся...
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анализы проведены ещё по итогам 1945г , но политика хотьбы по новым граблям для современных Чемберленов предпочтительней....
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Т.е., проведя анализ по итогам 1945 года, Вы решили,что Украине не надо к этим евро-импотентам, как Вы их назвали?
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"Драка" по Грузії може бути закрита коли останній грузин з цим погодиться .
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это миф, а в реальности у грузинов ни чего не спрашивают и уж тем более их согласия...такова жизнь.
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Міф, тому що ви робите проекцію відносно себе, а грузини що не змирились, приїхали в Україну воювати з рашистами .
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настоящая еще и не начиналась
но уже скоро
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вы ещё питаете иллюзии на этих озабоченных евро-импотентов ?
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Т.е. Вы не желаете, чтобы Украина стала частью ЕС?
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Т.е. Вы вы желаете смешать мухи и котлеты ? ... а желает ли ЕС чтобы и коррумпированная "кумовская" Украина стала их частью шрёдеров ?
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Вы указали - что для Вас самое ценное в семье - потенция, а я у Вас спрашиваю о Вашем отношении вступления Украины в Европейскую семью.
Вы своими аргументами доказываете, что Украине не надо в ЕС, но никак не хотите произнести это вслух. Произнесите, пожалуйста.
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Великобритания и США хорошие союзники против хуйла
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скорее попутчики, так как эмбарго на оружие во времена замесов на фронте для союзников не вводят.
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Они не евро- импотенты. Они- голубые комиссары.
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Насчёт скоро - не знаю, т.к. только недавно в Европе началась реальная борьба с пропагандой паРаши...
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как погода в Мухосранске?
хуйло еще не сдохло?
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Поговорят и успокоятся, опять задремав.
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хуйло еще не сдохло?
глянь там в методичке
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Перезапустить это значит, оставить санкции по Минским соглашениям и сделать более жесткие или новые требования к паРаше?
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Ну где вы? кто там кричал что Саакашвили слил войну в Грузии?
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План Рузвельта«четырёх полицейских» не сработал, что дальше?

Президент США хотел, чтобы в будущей организации Объединённых наций власть находилась не у Генеральной ассамблеи, а была сосредоточена в органе, который сегодня называется Советом Безопасности ООН, которым должны были управлять крупные державы. Первоначально Рузвельт предполагал, что будет достаточно союза между США и Великобританией, но по ходу войны осознал необходимость более широкой коалиции с участием СССР и Китая. Рузвельт ожидал, что каждый из «полицейских» будет поддерживать порядок в своём регионе.
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Совет безопасности вообще нужно ликвидировать - это единственное когда я был согласен с духовным лидером Ирана - который сказал почему несколько стран должны распоряжатся судьбами других стран
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Совет безопасности нужно ликвидировать еще по тому, что он не в состоянии уже давно, гарантировать безопасность.Контора "Рога и копыта".
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рашка нехило так нагнула грызунов!ЗА 5 дней вынесла
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Так армия была то.. в Крыму за неделю вообще без выстрелов..
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В Криму 14 вбитих українців, списки є у вільному доступі .
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Ну як нехило, не так звичайно як Гітлер гризуна Сталіна, там 5 млн полонених за три місяця, але сильно, нікто і не очікував що така маленька рашка розбереться із супердержавою Грузією, респект, мабуть на рашці коли 10-класник поб'є першокласника вважається великим досягненням .
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Ну так там же не вся армия рашки воевала.Грузины напали на маленькую Осетию и быстренько получили пизды за содеянное!грызины вообще не вояки!Побросали все оружие и убежали!Кстати,штаты именно из за них не дают нам джавелины и прочее вооружение!Они на грузинов посмотрели и подумали что ну его нах
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Запад совершил ошибку, не ответив на агрессию России против Грузии, - экс-премьер Великобритании Кэмерон - Цензор.НЕТ 8433Згоден, цього би гризуна ще в свій час прибили би,
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Их нету это точно!Сепарские танки горели бы десятками в день
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Кинули Украину с Будапештским меморандумом и теперь глубоко озабочены, суки.
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запад теряет доверие и авторитет. запад идет по пути римской империи. недалек тот час, когда его придут будить от сытой спячки азиатские варвары
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Что за новости. Официальный вердикт Комиссии ЕС по войнушке в Грузии - агрессию проявила именно Грузия, но действия РФ названы несоответствующими и неадекватными ситуации.
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Ну звичайно, Грузія напала на Грузію, а як же іначе .
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Да эта продажная Тельявини с ее комиссией признала бы что и Финляндия на СССР напала. Там на карту достаточно взглянуть, чтоб сообразить кто на кого напал.
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Задним умом все сильны . Ни хрена вас, гейропейцы, HISTORY не учит. Про поход Тухачевского в Польшу, про захват финских земель, про савецкую аннексию. Литвы, Латвии и Эстонии почитайте. Про Грузию вспомнили? Спасибо хоть сама Грузия на карте мира осталась
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кремлевских оккупантов вигнали с Прибалтики, Германии, Чехословакии, Польши, Афганистана и т.д.
придет время, вигонят с Приднестровья, Абхазии, Осетии и Украини
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не выгнали, а они сами ушли...а это две большие разницы...остальные "выгоняющие" томятся в очереди..за Японией...не будь тупым вышиватником !
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Чего они такие умные и правильные становятся, когда покидают свои должности?
Как "экс-", так все правильно говорить и делать начинает.
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тому що можно все правильно говорити і нічого не робити
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Грузия, Украина их интересует только в контексте сдерживания России. Уровень жизни, смерти - все это вторично.
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Не кажіть. рашка з Україною і рашка без України це різні ліги .
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Запад совершил ошибку, когда на встрече в Бухаресте послал Юща лесом, когда Украина попросилась в НАТО. И при этом Запад вовсю игнорил слова Путлера о том, что Украина - это территория, которую как отдали, так и заберут. Тактика потакания агрессору уже приводила Европу и весь мир к войне. И сейчас они танцуют на тех же граблях.
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Похоже что Джон Керри банально врёт заявляя ,что захват Крыма и Донбасса Россией стали для Запада неожиданностью. А как же хваленые западные спецслужбы,а спецы-эмигранты по Путину сменившие место жительства с России на США и Европу? Да завались были информации. Но победила "глубокая обеспокоенность" ,а решительные действия ограничились экономическими санкциями,которые, безусловно, ослабили Россию,но на колени не поставили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапад совершил ошибку, не ответив на агрессию России против Грузии, - экс-премьер Великобритании Кэмерон
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