 Запад совершил ошибку, не ответив на агрессию России против Грузии, - экс-премьер Великобритании Кэмерон

Такое мнение выразил на 14-м ежегодном форуме Ялтинская европейская стратегия в Киеве бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Я думаю, мы совершили ошибку, не ответив на ситуацию в Грузии (вторжение России в Грузию 2008 года, - ред.). Это дало России понять, что она может идти дальше", - заявил он.
По его словам, "нужно перезапустить" минский процесс. При этом Кэмерон не сказал, что конкретно для этого нужно сделать.
Собеседник Кэмерона по панельной дискуссии, экс-госсекретарь США Джон Керри, считает, что на саммите НАТО в Уэльсе осенью 2014 года, когда блок рассматривал ситуацию с оккупацией Россией Крымского полуострова и войной в Донбассе, Москве послали "четкий сигнал".
"Мы приняли решение и четко дали понять: цена за такие действия будет экстремально высокой, особенно если Россия продолжит экскалацию", - сказал он, добавив, что уровень лжи и пропаганды из Кремля, а также захват Крыма стали "неожиданностью" для Запада.
Вместе с тем, Керри признался, что его "очень разочаровывает" вялотекущий минский процесс. По его словам, позицию США по мирному урегулированию он "неоднократно" описал президенту РФ Владимиру Путину, однако пока что желаемого результата это не принесло.
2006 75
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лучше поздно чем никогда
больше санкций крысам только на пользу
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Кстати, а известно ли Камерону, что Комиссия Евросоюза в декабре 2009 признала АГРЕССОРОМ - ГРУЗИЮ?
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но уже скоро
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Вы своими аргументами доказываете, что Украине не надо в ЕС, но никак не хотите произнести это вслух. Произнесите, пожалуйста.
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хуйло еще не сдохло?
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глянь там в методичке
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Президент США хотел, чтобы в будущей организации Объединённых наций власть находилась не у Генеральной ассамблеи, а была сосредоточена в органе, который сегодня называется Советом Безопасности ООН, которым должны были управлять крупные державы. Первоначально Рузвельт предполагал, что будет достаточно союза между США и Великобританией, но по ходу войны осознал необходимость более широкой коалиции с участием СССР и Китая. Рузвельт ожидал, что каждый из «полицейских» будет поддерживать порядок в своём регионе.
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придет время, вигонят с Приднестровья, Абхазии, Осетии и Украини
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Как "экс-", так все правильно говорить и делать начинает.
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но хуйло отгребет
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