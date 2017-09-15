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 Политика Украины
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Все про:БЮТ (5305) ВР (23002) депутат (3026) земля (1563) Президент (4489) Тимошенко (25467) земельная реформа (80) Блок Петра Порошенко (1588)

 "Слово в слово, запятая в запятую, точка в точку", - депутат от БПП Мушак заявил о регистрации в Раде проекта земельной реформы Тимошенко. ДОКУМЕНТ

В Раде зарегистрирована точная копия законопроекта 2008 года.

Как передает Цензор.НЕТ, депутаты от БПП повторно зарегистрировали законопроект "О рынке земли", который является точной копией проекта закона Юлии Тимошенко от 2008 года. Об этом изданию сообщил народный депутат Украины от БПП Алексей Мушак.

"Слово в слово, запятая в запятую, точка в точку. Это точная копия того, что предлагала Юлия Тимошенко в 2008 году. Это компромисс в таком чувствительном вопросе как рынок земли. Любой последовательный, ответственный политик должен поддержать желание реализовать свои идеи и наработки. Я верю, что таким политиком и является Юлия Тимошенко, - сообщает Мушак, - Нашим оппонентам может не нравиться предложения от коалиции, правительства, Президента. Давайте тогда реализуем их идеи и наработки. Ведь позиция не может так кардинально меняться в зависимости от того во власти ты или в оппозиции. Я верю, что политики должны быть последовательными".

По его словам, депутаты предалагают Юлии Тимошенко вместе продвигать ее версию рынка земли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса в октябре, - Геращенко. ВИДЕО

"Приглашаем Тимошенко и ее команду присоединиться к авторскому коллективу. Более того, считаем крайне необходимым поменять надписи на агитационных палатках "Батькивщины" с "Останови разворовываение земли" на "За земельную реформу Тимошенко". И соответственно изменить вопросы, которые партия "Батькивщина" планирует вынести на всеукраинском референдуме".

По мнению Мушака, концепция Тимошенко найдет много сторонников среди поборников экономической свободы.

"Законопроект 7112 от 14.09.2017 или 2143 от 28.02.2008 либеральная версия рынке земли за все 26 лет земельного дискуссии. Судите сами. Круг покупателей очень широк - граждане Украины, предприятия с украинскими учредителями, любые иностранцы, зарегистрироввшие юридическое лицо в Украине", - заявляет Мушак.

По его словам, в законопроекте нет минимальной цены покупки 1 га земли сельскохозяйственного назначения.

Также нет ограничений на концентрацию сельхозземли в одних руках.

Слово в слово, запятая в запятую, точка в точку, - депутат от БПП Мушак заявил о регистрации в Раде проекта земельной реформы Тимошенко 01

Слово в слово, запятая в запятую, точка в точку, - депутат от БПП Мушак заявил о регистрации в Раде проекта земельной реформы Тимошенко 02

Слово в слово, запятая в запятую, точка в точку, - депутат от БПП Мушак заявил о регистрации в Раде проекта земельной реформы Тимошенко 03
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Тут бы юлькам оправдываться, какие порохоботы.
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Порошенко сейчас делает все то, что делала бы Тимошенко окажись на месте Порошенко. По этому во всем происходящем виновата Тимошенко а не Порошенко!
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Ти не зрозумів вони будуть лише раді, читай уважно що там написано, порох протролив жульку по повній, підсунув її ж законопроект за який зараз вона не буде голосувати
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А хто його зареєстрував?
Якщо Тимошенко вважає, що у нинішніх реаліях за цей закон голосувати не можна, то й не буде голосувати.
Ще б витягли з нафталіну закон, запропонований 100 років тому.
Замість дійсно працювати вони цирк влаштовують.
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Чому за нього не можна голосувати, він по суті правильний, просто в даний момент їй не вигідно за нього голосувати
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"Законопроект 7112 от 14.09.2017 или 2143 от 28.02.2008 либеральная версия рынке земли за все 26 лет земельного дискуссии. Судите сами. Круг покупателей очень широк - граждане Украины, предприятия с украинскими учредителями, любые иностранцы, зарегистрироввшие юридическое лицо в Украине", - заявляет Мушак.Источник:https://censor.net.ua/n455439

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в итоге изменят и слово и запятую и точку где надо
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Соевые пойдут на все ради дерибана земли. Уж очень хочется вернуться во времена феодалов и крепостных.
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Певне що так, навіть Тимошенко змусили подати законопрект .
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Не забывайте , что законопроект может и быть похожим но ситуация в стране поменялась самим радикальным образом.И то , что было хорощо в 208 г., может быть неприемлимо в 2017 гю
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А что поменялось радикальным образом?
Кстати, в этом законопроекте предлагалось продавать землю и иностранцам.
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кто такой Мушак , кто его протащил, и кому он служит давно известно
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То есть ЮВТ в своё время хотела впарить хреновый закон?
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Мдя, зараз в когось мізки вибухнуть, БПП звісно що погані, але невже такі як Юля 10 років тому ?
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Ну уж нет! Она то свой закон "виплекала, випестувала, народила в муках ,так сказати", а эти только передрать и способны.
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Я і не кажу що фанат, просто всі вони однакові там .
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Вони нас за повних дурнів тримають? Хіба справа у комах, а у не у тому, як і ким ті коми, тобто закони, виконуватимуться?
По пунктах для довбаків:
1) у 2008 не було війни;
2) у 2008 не було БПП і навіть риги були не у корита;
3) у 2008 аукціони проводилися б під егідою Тимошенко. яка реприватизувала "Криворіжсталь".
Сподіваюсь, цього досить для усвідомлення.
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Ні, не досить, означає це що по плану війна буде завжди, і чим би нам допомогло якби росіяни скупили би землю у 2008 році ?
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Ти у 2008 році міг уявити війну з Росією? До речі, якби у 2010 році президеном не став Янукович, то війни сьогдні б не було.
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А ещё говорят, что дельфины это умные млекопитающие... Но вы, похоже, самый красивый дельфин в мире.
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А самое главное - в начале 2008 у обычных людей было много денег, активно выдавались кредиты и можно было бы купить землю. Сейчас большинство населения - нищие, мало того что курс гривны обвалили, так еще и сбережения отобрали в лопнувших банках.
Сейчас ни в коем случае нельзя разрешать продажу земли, до тех пор, пока Украина не справится с коррупцией власти и нищетой населения.
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и шо,кацапка?ща стало лучше?
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До сегодняшнего дня сторонники Тимошенко всегда заявляли, что война не должна быть оправданием для непроведения реформ.
Рыги под разными названиями и соусами имели доступ к гос. корыту в Украине все 26 лет.
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Реформа судов проведена? Земельные споры (а их море будет) у Чауса решаться будут?
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То есть вы согласны, что война и "рыги неожиданно появившиеся у власти" не может быть оправданием для непроведения реформ?
Можно подумать суды были идеальными в 2008 году, и то же рейдерство родилось буквально вчера.
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И что - кто-то знал что 2010 году рыги узурпируют власть (поскольку то, что произошло, иначе назвать нельзя, да и сейчас ситуация не лучше)? До 2010 гоа с ним хоть как-то бороться пытались.
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они же все на липовых дипломах взрощены с липовыми дохтурсками дисертациями с высщим барыжным абразованием начиная с кучмы, януковища-прахвесарра,юща,тимашонки,свина чикаладнава и тп...у каго та чтотта передрать-висший пилотаж...ученики хуйла
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І це ті, хто кричить що в Україні ущемляють рузький язьіг, та ви самі його зневажаєте
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У Тимошенко диплом еще старого образца , когда еще учились, когда не было в Украине 990 "Вищив".А Кучма по образованию причем? Забыли кем работал Кучма?Если уже о чем-то , пишите , изучите материал!
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А в 2008 году у нас война с рашей была ? Питорасы бэпэшные!!!!!
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Порошенко не кисло так підколов Юльку.
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Ого... но как же так. Ведь рынок земли для дерибана хотели ввести именно соевые мародёры. Неужели к ним и Юлька примкнула? Или если закон от Юльки, то все нормально?
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Лучше бы ляди из Будки что-то хорошее копировали
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очередное доказательство, что власть в Украине, ни на что не способна, переписывает законы , написанные другими людьми, а самим написать ума не хватает
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Они переписывают название закона.Законы не сравнивал,но просто уверен,что они разные.
Смысл закона поменять очень легко даже знаками препинания.
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Пусть депутаты от БЮТ найдут эти различия и покажут их. В электронном виде сравнение делается элементарно.
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"Слово в слово, запятая в запятую, точка в точку", - депутат от БПП Мушак заявил о регистрации в Раде проекта земельной реформы Тимошенко.

Пилотка в пилотку, звездочки в ряд, трамвай переехал отряд октябрят... (с)
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Закон "Савченко","деньги Януковича",теперь "За земельную реформу Тимошенко".Источник: https://censor.net.ua/n455439
Они вводят термины,что бы потом повесить,то что они наваяют на персоналии.
И я не верю,что 26 стр додатку и 4 пояснительные записки это- "Слово в слово, запятая в запятую, точка в точку. Это точная копия того, что предлагала Юлия Тимошенко в 2008 году.

Источник: https://censor.net.ua/n455439
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Украина выиграла суд у России благодаря моему газовому контракту. (с)

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спроба політичного підкупу. подивимось що далі буде.
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Тут дело не в плагиате. Юлю ткнули носом в ее же помет.
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Новый законопроект точь-в-точь повторяет законопроект Тимошенко 2008 года. Только сейчас Юлька на себе рубаху рвет против земельной реформы, а в 2008 году сама ее хотела запустить.
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"Слово в слово, запятая в запятую, точка в точку", - депутат от БПП Мушак заявил о регистрации в Раде проекта земельной реформы Тимошенко - Цензор.НЕТ 4496 5050
Они переписывают название закона.Законы не сравнивал,но просто уверен,что они разные.
Смысл закона поменять очень легко даже знаками препинания.А вы читали эти законы?
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Кто то должен вылезти на броневик(извините "МЕРСЕДЕС") и подняв руку провозгласить ЗЕМЛЯ КРЕСТЯНАМ(извините олигархам).
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Эти мрази в игры играют... В игры с огнем. Может, проект Столыпина "буква в букву", будут двигать?
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Земля стоит сколько , сколько за нее дадут . Минимальная цена чтобы налог содрать . Но ведь есть земля которая не потянет и на несколько сот зелени за га ( солончаки ,уклоны ).
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О чем это говорит? О том, что Тимошенко при власти готова была делать тоже самое, что сейчас делает Порошенко,только воплоьть все это в жизнь у нее никогда ни мозгов, ни талантов не хватало, что все ее сегодняшние речи это ложь, она готова делать тоже самое и сейчас. Любой политик, который придет к власти в Украине, если он не предатель своей страны, будет обязательно проводить те же реформы, что сейчас проводит Порошенко и его команда, это безусловно. Другое дело, что по профессионализму и подготовке на глаз видно,те, кто в оппозиции уступают тем, кто сейчас при власти,то есть вместо реформ они будут пиариться.
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Это говорит о том,что вы просто ляпаете языком не читав эти законы.
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Що в лоб, що по лбу.. Головне для всіх можновладців побільше задурно для себе коханих земельки нагорнути. А там хоч трава не рости...😕😕😕
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О чем это говорит? О том, что Тимошенко при власти готова была делать тоже самое, что сейчас делает Порошенко,только воплотить все это в жизнь у нее никогда ни мозгов, ни талантов не хватало, что все ее сегодняшние речи это ложь, она готова делать тоже самое и сейчас. Любой политик, который придет к власти в Украине, если он не предатель своей страны, будет обязательно проводить те же реформы, что сейчас проводит Порошенко и его команда, это безусловно. Другое дело, что по профессионализму и подготовке, на глаз видно,те, кто в оппозиции уступают тем, кто сейчас при власти,то есть вместо реформ они будут пиариться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слово в слово, запятая в запятую, точка в точку", - депутат от БПП Мушак заявил о регистрации в Раде проекта земельной реформы Тимошенко. ДОКУМЕНТ
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