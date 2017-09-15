 "Слово в слово, запятая в запятую, точка в точку", - депутат от БПП Мушак заявил о регистрации в Раде проекта земельной реформы Тимошенко. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, депутаты от БПП повторно зарегистрировали законопроект "О рынке земли", который является точной копией проекта закона Юлии Тимошенко от 2008 года. Об этом изданию сообщил народный депутат Украины от БПП Алексей Мушак.
"Слово в слово, запятая в запятую, точка в точку. Это точная копия того, что предлагала Юлия Тимошенко в 2008 году. Это компромисс в таком чувствительном вопросе как рынок земли. Любой последовательный, ответственный политик должен поддержать желание реализовать свои идеи и наработки. Я верю, что таким политиком и является Юлия Тимошенко, - сообщает Мушак, - Нашим оппонентам может не нравиться предложения от коалиции, правительства, Президента. Давайте тогда реализуем их идеи и наработки. Ведь позиция не может так кардинально меняться в зависимости от того во власти ты или в оппозиции. Я верю, что политики должны быть последовательными".
По его словам, депутаты предалагают Юлии Тимошенко вместе продвигать ее версию рынка земли.
"Приглашаем Тимошенко и ее команду присоединиться к авторскому коллективу. Более того, считаем крайне необходимым поменять надписи на агитационных палатках "Батькивщины" с "Останови разворовываение земли" на "За земельную реформу Тимошенко". И соответственно изменить вопросы, которые партия "Батькивщина" планирует вынести на всеукраинском референдуме".
По мнению Мушака, концепция Тимошенко найдет много сторонников среди поборников экономической свободы.
"Законопроект 7112 от 14.09.2017 или 2143 от 28.02.2008 либеральная версия рынке земли за все 26 лет земельного дискуссии. Судите сами. Круг покупателей очень широк - граждане Украины, предприятия с украинскими учредителями, любые иностранцы, зарегистрироввшие юридическое лицо в Украине", - заявляет Мушак.
По его словам, в законопроекте нет минимальной цены покупки 1 га земли сельскохозяйственного назначения.
Также нет ограничений на концентрацию сельхозземли в одних руках.
2728 75
Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах.(128)
Тимошенко: "Цель власти - поссорить лидеров оппозиционных демократических сил"(176)
Тимошенко попала в базу "Миротворца" за "незаконное пересечение госграницы и нападение на пограничников"(265)
"Час вопросов правительству" и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября. ФОТОрепортаж(64)
Порошенко відкрив "скриньку Пандори"(0)
Миротворец Путин, страна возможностей, дедушка стал бабушкой. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(27)
Позиция хозяина Москвы, житие украинских святых, шапито популизма. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(52)
Ответить
Ответить
Ответить
Якщо Тимошенко вважає, що у нинішніх реаліях за цей закон голосувати не можна, то й не буде голосувати.
Ще б витягли з нафталіну закон, запропонований 100 років тому.
Замість дійсно працювати вони цирк влаштовують.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кстати, в этом законопроекте предлагалось продавать землю и иностранцам.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По пунктах для довбаків:
1) у 2008 не було війни;
2) у 2008 не було БПП і навіть риги були не у корита;
3) у 2008 аукціони проводилися б під егідою Тимошенко. яка реприватизувала "Криворіжсталь".
Сподіваюсь, цього досить для усвідомлення.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сейчас ни в коем случае нельзя разрешать продажу земли, до тех пор, пока Украина не справится с коррупцией власти и нищетой населения.
Ответить
Ответить
Рыги под разными названиями и соусами имели доступ к гос. корыту в Украине все 26 лет.
Ответить
Ответить
Можно подумать суды были идеальными в 2008 году, и то же рейдерство родилось буквально вчера.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Смысл закона поменять очень легко даже знаками препинания.
Ответить
Ответить
Пилотка в пилотку, звездочки в ряд, трамвай переехал отряд октябрят... (с)
Ответить
Они вводят термины,что бы потом повесить,то что они наваяют на персоналии.
И я не верю,что 26 стр додатку и 4 пояснительные записки это- "Слово в слово, запятая в запятую, точка в точку. Это точная копия того, что предлагала Юлия Тимошенко в 2008 году.
Источник: https://censor.net.ua/n455439
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Они переписывают название закона.Законы не сравнивал,но просто уверен,что они разные.
Смысл закона поменять очень легко даже знаками препинания.А вы читали эти законы?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить