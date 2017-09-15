 Идея о миротворцах на Донбассе должна быть подкреплена гарантиями: надо убедиться, что это не западня, - Керри (обновлено)

Об этом сообщил 68-й госсекретарь США (2013-2017 гг.) Джон Керри, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Надо убедиться, что это не какая-то западня", - сказал он на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.
В частности, среди таких предостережений Дж.Керри назвал вопросы определения границы, необходимости реализации Минских соглашений, а также гарантий того, что Украина без ограничений может определять свое будущее.
Дж.Керри признал, что в период его руководства Госдепартаментом был разочарован Минским процессом, отсутствием адекватной реакции на договоренности в "Нормандском формате", и говорил В.Путину о необходимости двигаться быстрее.
Он также подчеркнул, что произошедшее в Крыму, где российское руководство продемонстрировало откровенное вранье, не имеет прощения.
Также Дж. Керри призвал постараться понять, "что происходит в голове Путина", могла ли его агрессия в адрес Украины стать реакцией на его восприятие Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, возможное расширение НАТО на Балканах и в Грузию, устранение Каддафи и оборонных ракетных инициатив.
"Если такое ощущение было, это нужно учитывать", - сказал он, призвав предпринимать больше усилий для дипломатического разрешения конфликтов, не загоняя себя в тупик и не ограничиваясь лишь единственным вариантом усиления силового противостояния.
"Минск не работает, мы должны перезапустить процесс", - констатировал в ходе дискуссии на YES премьер-министр Британии в 2010-2016 гг. Дэвид Камерон.
Он подчеркнул, что новые идеи должны по-прежнему включать выполнение основных пунктов Минских соглашений, в частности, отвод тяжелого вооружения, возобновление контроля на российско-украинской границе.
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Для их ввода необходимо полгода, а за это время и Петю окончим и Донбасс освободим!
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перший раз на моїй пам`яті хуйла відкрито брехуном назвали))
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Про обмеження прав на свободу слова і поширення інформації у відео-сервісі YouTube
https://petition.president.gov.ua/petition/38690
Текст петиции
Шановний Петре Олексійовичу! В інформаційній російсько-українській війні дуже важливе значення має відео-сервіс YouTube американської компанії Google. На жаль, російський офіс YouTube має повноваження по модерації не тільки російських, а й українських YouTube-каналів.
Останні кілька тижнів ми спостерігаємо масову атаку на проукраїнські канали. Деякі канали заблоковані, багато каналів отримали попередження без детального пояснення причин. Це обмежує наші права на свободу слова думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, а також поширення інформації, що закріплено в статті 34 Конституції України.
Просимо Вас, як гаранта додержання прав і свобод людини і громадянина, вплинути на ситуацію. Зокрема, пропонуємо такі варіанти вирішення проблеми:
1. Звернутися до американської компанії Google з тим, щоб повноваження по модерації українських YouTube-каналів були передані з російського офісу в український офіс Google. При чому, це має стосуватися і російськомовних українських YouTube-каналів;
2. Розглянути можливість внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних», якими зобов'язати іноземні компанії розміщувати сервера з даними українців в Україні. По аналогії, як це вже зроблено в Росії. Це виключить можливість розміщення персональних даних та іншої інформації громадян України на серверах в російських дата-центрах.
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