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 Политика Украины
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 Идея о миротворцах на Донбассе должна быть подкреплена гарантиями: надо убедиться, что это не западня, - Керри (обновлено)

парубий керри

Идея о введении миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе, неожиданно поддержанная президентом России Владимиром Путиным, в условиях низкого доверия к российской стороне должна быть тщательно юридически проанализирована и подкреплена дополнительными предостережениями.

Об этом сообщил 68-й госсекретарь США (2013-2017 гг.) Джон Керри, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Надо убедиться, что это не какая-то западня", - сказал он на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.

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В частности, среди таких предостережений Дж.Керри назвал вопросы определения границы, необходимости реализации Минских соглашений, а также гарантий того, что Украина без ограничений может определять свое будущее.

Дж.Керри признал, что в период его руководства Госдепартаментом был разочарован Минским процессом, отсутствием адекватной реакции на договоренности в "Нормандском формате", и говорил В.Путину о необходимости двигаться быстрее.

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Он также подчеркнул, что произошедшее в Крыму, где российское руководство продемонстрировало откровенное вранье, не имеет прощения.

Также Дж. Керри призвал постараться понять, "что происходит в голове Путина", могла ли его агрессия в адрес Украины стать реакцией на его восприятие Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, возможное расширение НАТО на Балканах и в Грузию, устранение Каддафи и оборонных ракетных инициатив.

"Если такое ощущение было, это нужно учитывать", - сказал он, призвав предпринимать больше усилий для дипломатического разрешения конфликтов, не загоняя себя в тупик и не ограничиваясь лишь единственным вариантом усиления силового противостояния.

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"Минск не работает, мы должны перезапустить процесс", - констатировал в ходе дискуссии на YES премьер-министр Британии в 2010-2016 гг. Дэвид Камерон.

Он подчеркнул, что новые идеи должны по-прежнему включать выполнение основных пунктов Минских соглашений, в частности, отвод тяжелого вооружения, возобновление контроля на российско-украинской границе.
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Идея с миротворцами хорошая, Украина ее продвигает уже пару лет. Именно украинская идея, а не хуйловский вариант с охраной для ОБСЕ.
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для этого надо начать размещать силы ООН с украинско-крысийской границы
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Да не будет никаких миротворцев на Донбассе!
Для их ввода необходимо полгода, а за это время и Петю окончим и Донбасс освободим!
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Петю наверняка. Но Донбасс освободить - яйца нужны, а вся украинская элита - ворье или тупорылые "патриоты".
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в вышиванки элита переоделась и ай-да, вышиватников стричь взятками !
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Ну да, кацап-миротворец, одно и тоже, что его родственник цап в огороде с капустой.
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один раз пустили козлов-"миротворцев" в огород. И вот что получилось...
Идея о миротворцах на Донбассе должна быть подкреплена гарантиями: надо убедиться, что это не западня, - Керри - Цензор.НЕТ 4963
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рекомендую очередные гарантии подписать в Будапеште.
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От кого гарантии? От кремля вы хотите гарантий? Прям какой то маразм. Стоит охотник, гудит в свой манок, утка все еще думает западня ето или не западня. Да утки или другой зверь гораздо умнее большинства людей. Во первых зверь не попадается на одну и ту же ловушку 2 раза, во- вторых зверю стоит только почуять неладное и он уже бужит от опасности со всех ног и его не приманишь ни какой соблазнительной вкусняшкой.
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Все правильно он говорит. Зная недомерка... В последнее время слишком уж недомерок сговорчивым стал. Не скрепно это, а потому и неправдоподобно.
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если пятака кацапского там не будет то шанс погасить войну реальный
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надо этого отца-основателя " Миротворца" (А.Геращенко) отправить в чистилище СТБ ( зважені і щасливі)!
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Якщо кацапні не буде і близько в складі миротворчого контінгенту,то все буде гаразд. Буде всьо чьотко!
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ахаха)
перший раз на моїй пам`яті хуйла відкрито брехуном назвали))
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хуйла навіть хуйлом називали, не те що брехуном.
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Про обмеження прав на свободу слова і поширення інформації у відео-сервісі YouTube
https://petition.president.gov.ua/petition/38690

Текст петиции

Шановний Петре Олексійовичу! В інформаційній російсько-українській війні дуже важливе значення має відео-сервіс YouTube американської компанії Google. На жаль, російський офіс YouTube має повноваження по модерації не тільки російських, а й українських YouTube-каналів.
Останні кілька тижнів ми спостерігаємо масову атаку на проукраїнські канали. Деякі канали заблоковані, багато каналів отримали попередження без детального пояснення причин. Це обмежує наші права на свободу слова думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, а також поширення інформації, що закріплено в статті 34 Конституції України.
Просимо Вас, як гаранта додержання прав і свобод людини і громадянина, вплинути на ситуацію. Зокрема, пропонуємо такі варіанти вирішення проблеми:
1. Звернутися до американської компанії Google з тим, щоб повноваження по модерації українських YouTube-каналів були передані з російського офісу в український офіс Google. При чому, це має стосуватися і російськомовних українських YouTube-каналів;
2. Розглянути можливість внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних», якими зобов'язати іноземні компанії розміщувати сервера з даними українців в Україні. По аналогії, як це вже зроблено в Росії. Це виключить можливість розміщення персональних даних та іншої інформації громадян України на серверах в російських дата-центрах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИдея о миротворцах на Донбассе должна быть подкреплена гарантиями: надо убедиться, что это не западня, - Керри (обновлено)
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