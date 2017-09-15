 Луценко: Решение Кабмина о реорганизации Пенитенциарной службы вступило в силу

Об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Критическая ситуация в Одесском СИЗО, где подсудимым была убита работница учреждения, а руководство Пенитенциарной службы организовало массовое избиение заключенных, стала последней каплей. В четверг, 14 сентября, следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в организации пыток заключенных исполняющему обязанности начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции", - сообщил Луценко.
При этом он добавил, что в связи с возникшей ситуацией Премьер-министр В. Гройсман поручил Министру юстиции провести реорганизацию Пенитенциарной службы.
"Основные задачи: полное обновление руководящего состава, повышение зарплаты служащим до 7 тыс. грн, приведение площади содержания заключенных в соответствие с европейскими требованиям, конкретные антикоррупционные решения в вопросах тюремного производства, питания, решений об УДО", - сказал Генпрокурор.
По его словам, соответствующее решение Кабмина вступило в силу.
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