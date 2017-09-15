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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10564) Луценко (7109) СИЗО (1001) Гройсман (3403) реформы (2828)

 Луценко: Решение Кабмина о реорганизации Пенитенциарной службы вступило в силу

сизо

Из-за критической ситуации в Одесском СИЗО Кабмин принял решение реорганизовать Пенитенциарную службу.

Об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Критическая ситуация в Одесском СИЗО, где подсудимым была убита работница учреждения, а руководство Пенитенциарной службы организовало массовое избиение заключенных, стала последней каплей. В четверг, 14 сентября, следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в организации пыток заключенных исполняющему обязанности начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции", - сообщил Луценко.

При этом он добавил, что в связи с возникшей ситуацией Премьер-министр В. Гройсман поручил Министру юстиции провести реорганизацию Пенитенциарной службы.

"Основные задачи: полное обновление руководящего состава, повышение зарплаты служащим до 7 тыс. грн, приведение площади содержания заключенных в соответствие с европейскими требованиям, конкретные антикоррупционные решения в вопросах тюремного производства, питания, решений об УДО", - сказал Генпрокурор.

По его словам, соответствующее решение Кабмина вступило в силу.

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Луценко: Решение Кабмина о реорганизации Пенитенциарной службы вступило в силу 01
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массовое избиение заключенныхИсточник: https://censor.net.ua/n455437 - повышение зарплаты служащим до 7 тыс. грнИсточник: https://censor.net.ua/n455437
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