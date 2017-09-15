EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия, За рубежом
  682  7
Все про:взрыв (4334) Лондон (319) украинцы (2592)

 Посольство проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших при взрыве в вагоне лондонского метро

взрыв

Сейчас полиция Лондона работает на месте взрыва - станции метро "Parsons Green".

Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии выясняет информацию о возможном наличии украинцев среди пострадавших во время взрыва в метро в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Важно! Полиция Лондона работает на месте взрыва (станции метро) Parsons Green. Посольство проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших", - говорится в сообщении посольства Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрыв в вагоне лондонского метро: пострадали около 20 человек
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну, ваші, може й ні. А українців тут багато і вони користуються метро. І багато з них більш українці, ніж ті, кого ви називаєте "наші"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, ну... Знатоки.... Вот "те" украинцы, возможно, в метро и не ездят. А настоящие ездят.
Ладно. Это не тема для диспута. Если вы так легко вычеркиваете из "своих", то скоро и сами станете чужим. Удачи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосольство проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших при взрыве в вагоне лондонского метро
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти