 Посольство проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших при взрыве в вагоне лондонского метро

Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии выясняет информацию о возможном наличии украинцев среди пострадавших во время взрыва в метро в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Важно! Полиция Лондона работает на месте взрыва (станции метро) Parsons Green. Посольство проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших", - говорится в сообщении посольства Украины.
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Ладно. Это не тема для диспута. Если вы так легко вычеркиваете из "своих", то скоро и сами станете чужим. Удачи.
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