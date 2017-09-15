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Все про:Беларусь (2762) комендантский час (28) Россия (72272) учения (2051)

 Учения "Запад-2017": на территории одного из районов Беларуси ввели комендантский час до 20 сентября

беларусь учения 2017 запад

В связи с проведением на территории Глубокского района учений по территориальной обороне в рамках совместных стратегических учений Вооруженных Сил Беларуси и России "Запад-2017" в городе Глубокое вводится комендантский час

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский портал ТУТ.by, об этом сообщили на сайте Глубокского райисполкома.

Комендантский час будет действовать с 14 по 20 сентября с 22.00 до 6.00.

"Во время комендантского часа жителям запрещается находиться (без необходимости) вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих или подтверждающих личность", - сказано в сообщении со ссылкой на закон Беларуси "О военном положении".

За нарушение законодательства о чрезвычайном или военном положении предусмотрен штраф. Санкция статьи 23.59 КоАП предусматривает штраф от десяти до сорока базовых величин (от 230 до 920 рублей) или административный арест, а юридическому лицу - до пятисот базовых величин (11 500 рублей).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны Беларуси опровергло переброску российской танковой бригады для участия в учениях "Запад-2017"

Ивацевичский и Борисовский райисполкомы выпустили предупреждения о запрете нахождения гражданских лиц на полигонах "Доманово" и "Борисовский". Местные власти напомнили, что там запрещено собирать осколки бомб, снарядов, ракет и взрывателей, металлический лом, трогать неразорвавшиеся боеприпасы. Под запретом на всей территории полигона покос травы, выпас скота, сбор ягод и грибов, лов рыбы, вырубка леса, охота на животных и птиц.

Нарушителям установленных границ грозит административное наказание по ст. 23.14. КоАП. За нарушение предусмотрены штраф в размере от десяти до тридцати базовых величин (от 230 до 690 рублей) или административный арест.

Учения "Запад-2017" на территории Беларуси и России продлятся по 20 сентября. Всего в учениях примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч - на белорусской территории. Около 3000 из них - из России. Планируется задействовать в маневрах 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Напомним, 14 сентября в Беларуси стартовали военные учения "Запад-2017" с участием российских войск.
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нех шастать..........может упасть самолёт.....
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Ну как дирижабль ....(как вариант) , если гелием надуть .
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"Василий Иванович , а как правильно пишется : "ДИРИЖАБЕЛЬ" или "ДИРИЖОПЕЛЬ" ? Пиши , Петька : "СРАТОСТАТ " !!!!
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160км до литовського Вільнюса. путін залякує литовців. Потрібно було передислокувати в Литву пару додаткових батальйонів зі спільної україно-польсько-литовської бригади. Але наш Президент це ж президентмиру він на активні дії неспроможний.
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уже упал: Расейскі звышгукавы бамбавік «узараў» поле на «Захад-2017»
https://charter97.org/be/news/2017/9/15/262946/
не долетел до места ))
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смотрю серйозно кацорылые взялись за Вейшнорию. похоже уже на ползущую оккупацию РБ
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Дмитро до 2013 г. я думал так же. Дай боже счастья и процветания Беларуси .
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Мифический враг в лице части белорусов, против которых пуйло вместе с Лукой решили повоевать.

Согласно легенде российско-белорусских учений "Запад-2017", запланированных на сентябрь, часть территории Беларуси объявлена враждебным остальной Беларуси "государством Вейшнория", которое в союзе с государствами Запада собирается захватить всю территорию Беларуси.
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Спасибо. Расскажу своему внуку. Он любит такие истории...
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Наверное вы его подсадили на раша-тв.
Там такие истории транслируют круглосуточно.
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откуда же тогда у ребенка тяга к бредовым историям? ( ни в коем разе не хочу обидеть невинное дитя, оно в любом случае не виновато )
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Поздравляю белоруссов! К вам пришел "руцкий мир" и скоро повылазят Мотороллы, Гиви, БезМозговые, и хероические ополченцы: Сопля, Кариес, Геморой, Трипак, Сифон, Энурез и медсестра Хламидия...
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Учения "Запад-2017": на территории одного из районов Беларуси ввели комендантский час до 20 сентября - Цензор.НЕТ 3545Шоб ты съел, шо б не пястел, оракул уев. Тебя аж прёт, не много же тебе и тебе подобным поц.иентам для счастья надо.
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"Алексей Скибо", я думал, Вы умнее... У вас в стране "рассеяне" комендантский час вводят, а Вы украинцам "кукиш" показываете...
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Как на оккупированном Донбассе. А украинская половина спокойно без этого живет.
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"Полёт был быстрым, словно пуля...
Но плохо в школу ты ходил...
И в землю "Тушка" долбонула...
Ньютона лётчик не учил..."
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Все правильно! Ибо нефиг шастать у себя дома))такого цирка не было еще нигде) ну ну)
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Правильно сябри, гриби підете збирати у грудні, а у нас наразі грибний бум .
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вот пачіму бєлопалякі - плоха...бєлофіни - плоха...а бєлорусси харашо?...бландіністиє русскіє ані штолі...а вабщє нам в дєцтвє аб'їснялі што русскіє ета русиє тоєсть бєлиє...ета што бєлає на бєлам штоби відна нєбила?...тіпа што бєларусси какби і єсть і какби їх і нєту...бєлає пятно на картє аднім словам...
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И правильно, в это время только террористы -сепары и шастают(без документов)
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А тим часом у мирній Вейшнорії поки нема окупантів Учения "Запад-2017": на территории одного из районов Беларуси ввели комендантский час до 20 сентября - Цензор.НЕТ 985
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Не повіриш Литвин, але майже всі українці виходять з дому без документів .
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Вот поэтому и пожинаете плоды сепаратизма. А Вейншория будет разбита(на голову) с грибами или без.
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Ні, ми пожинаєм плоди дружби з москалями, і дай боже щоб ви не попали з ними в одну когорту .
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Это все плоды измены. Когда изменив ВКЛ, вы подались под руку белого царя.
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Ещё один мудак вылез, уже доморощенный зольдатен агрофюрера .Слышь ,какой ты на куй "литвин" :
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На голову (и пока что не наголову) разбита (а вернее, больна) как раз Россия. И довольно давно.
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Хай спявают(пока). Точка-У быстро наведет конституционный порядок.
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главный сепар на нашей земле твой хозяин АГЛы
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ПВО Вооружонных сил Вейшнории, сбили российско-фашистский бомбардировщика Ту-22М3 Слава войнам независимой Вейшнории!
Учения "Запад-2017": на территории одного из районов Беларуси ввели комендантский час до 20 сентября - Цензор.НЕТ 2351
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Отлетался пердолет рассейский. Чтоб не попасть под раздачу, как давеча в Турции. И придумали же - "беззащитный мирный российский бомбардировщик"...
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Скоро лука дограється в солдатиків-буде в нього комендантська година постійно,і гауляйтера свого #уйло пришле...
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Опять истерия,не хотел ничего говорить по этому поводу,но как кАзлорылые силами одного полк(3 тысячи личного состава) могут и Прибалтику долбануть и до Киева дойти,это что,НАТа такая гнилая,немчура визжит о 100 тысячах,видать у неё дедушка или папашка под Сталинградом в замес попали и это уже на генном уровне(тем более что там наблюдатели от НАТы и кстати от Украины тоже,но об этом молчок),а насчёт комендатского часа,так в Прибалтике постоянно вводят при проведении учений НАТы
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Ночь. Одинокий пешеход идет по улице города Глубокое. Солдат кричит ему остановится. Пешеход бежит, солдат стреляет. Другой солдат его спрашивает:
- Ты зачем это сделал?
- Комендантский час.
- Так ещё нет комендатского часа.
- Я знаю. Просто это мой приятель, знаю где он живет, он все равно бы не успел.
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Быдло твоя мама выродила, а ты его можешь у люстэрку убачыць, знаки препинания научись ставить, хотя бы запятые, неуч :Учения "Запад-2017": на территории одного из районов Беларуси ввели комендантский час до 20 сентября - Цензор.НЕТ 2983
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Похоже, у Лаврова планшет с фотками хакнули...
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Продал вас Лука, сябры. Ползучая оккупация началась. Делайте выводы, ведь кацапы ничего зря не делают.
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Руки прочь от Вейшнории ! Нет агрессивному блоку ОДКБ ! Слава Украине ! Жыве Беларусь !
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Няхай жыве i пасецца беларуская птушка бусел !!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУчения "Запад-2017": на территории одного из районов Беларуси ввели комендантский час до 20 сентября
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