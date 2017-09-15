 Учения "Запад-2017": на территории одного из районов Беларуси ввели комендантский час до 20 сентября

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский портал ТУТ.by, об этом сообщили на сайте Глубокского райисполкома.
Комендантский час будет действовать с 14 по 20 сентября с 22.00 до 6.00.
"Во время комендантского часа жителям запрещается находиться (без необходимости) вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих или подтверждающих личность", - сказано в сообщении со ссылкой на закон Беларуси "О военном положении".
За нарушение законодательства о чрезвычайном или военном положении предусмотрен штраф. Санкция статьи 23.59 КоАП предусматривает штраф от десяти до сорока базовых величин (от 230 до 920 рублей) или административный арест, а юридическому лицу - до пятисот базовых величин (11 500 рублей).
Ивацевичский и Борисовский райисполкомы выпустили предупреждения о запрете нахождения гражданских лиц на полигонах "Доманово" и "Борисовский". Местные власти напомнили, что там запрещено собирать осколки бомб, снарядов, ракет и взрывателей, металлический лом, трогать неразорвавшиеся боеприпасы. Под запретом на всей территории полигона покос травы, выпас скота, сбор ягод и грибов, лов рыбы, вырубка леса, охота на животных и птиц.
Нарушителям установленных границ грозит административное наказание по ст. 23.14. КоАП. За нарушение предусмотрены штраф в размере от десяти до тридцати базовых величин (от 230 до 690 рублей) или административный арест.
Учения "Запад-2017" на территории Беларуси и России продлятся по 20 сентября. Всего в учениях примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч - на белорусской территории. Около 3000 из них - из России. Планируется задействовать в маневрах 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.
Напомним, 14 сентября в Беларуси стартовали военные учения "Запад-2017" с участием российских войск.
2256 64
Нацполиция предупредила жителей Мариуполя об антитеррористических учениях 18-20 сентября(12)
Минобороны Беларуси опровергло переброску российской танковой бригады для участия в учениях "Запад-2017"(30)
Путин может посетить один из компонентов белорусско-российских учений "Запад-2017", - Песков(55)
Россия подняла по тревоге танковую бригаду в Подмосковье для переброски в Беларусь(193)
Ночная жизнь Донецка: мирным – жутко и тоскливо, боевикам – весело и громко(0)
"Каждый день подготовка. Привыкаешь. Даже иногда нравится, когда песок на зубах скрипит", - учения противотанковых подразделений ВСУ прошли на Черниговщине. ВИДЕО(14)
Участники "Rapid Trident-2017" в полевых условиях отрабатывали навыки по обезвреживанию диверсионных групп противника, - Минобороны. ФОТОрепортаж(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://charter97.org/be/news/2017/9/15/262946/
не долетел до места ))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Согласно легенде российско-белорусских учений "Запад-2017", запланированных на сентябрь, часть территории Беларуси объявлена враждебным остальной Беларуси "государством Вейшнория", которое в союзе с государствами Запада собирается захватить всю территорию Беларуси.
Ответить
Ответить
Там такие истории транслируют круглосуточно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но плохо в школу ты ходил...
И в землю "Тушка" долбонула...
Ньютона лётчик не учил..."
Ответить
Ответить
https://charter97.org/be/news/2017/9/15/262946/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Ты зачем это сделал?
- Комендантский час.
- Так ещё нет комендатского часа.
- Я знаю. Просто это мой приятель, знаю где он живет, он все равно бы не успел.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить