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Все про:взрыв (4334) Лондон (319) Метрополитен (489)

 Взрыв в вагоне лондонского метро: пострадали около 20 человек

взрыв

Около 20 человек пострадали в результате взрыва в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает британский радиоканал Эл-Би-Си.

Медики забирают с места происшествия людей с травмами, в частности с ожогами.

Кроме медиков к станции метро прибыли полицейские, пожарные расчеты, а также вертолет экстренных служб.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": В лондонском метро прогремел взрыв. ФОТОрепортаж

Интернет-портал британской газеты "Индепендент" опубликовал фотографию предмета, который предположительно взорвался - это большой полиэтиленовый пакет с пластиковым ведром внутри, из которого торчат провода.

Не исключено, что взрыв был непреднамеренным.




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минируют мацкву - а взрывают Лондон.
Соупадения? Недумау...
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Европа мстит за брексит ?
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Такое могут придумать только кацапы.
Никому другому такое даже в голову не придет.
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амеры вон два небоскреба завалили,что бы развязать войну за нефть
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Та то в хуйла таких хмарочосів не знайшлося вдома .. ...!
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"Меркурий Сити" - самый высокий небоскреб в Европе, который находится на территории ММДЦ "Москва-Сити". Его высота - 338, 8 м.
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Когда близнецы взорвали твой"меркурий" ещё не вылез с нуля,как и ты,между прочим))!
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Долбаеб что ли?К чему ты мне это написал?
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Люблю доводить до белого каления всяких кацапских шмудяков.))
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Разве что до смеха доводишь!Вряд ли ты что то умное можешь написать,дефицит йода в организме твоем дает о себе знать
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Еще одна байка из сборника "российские народные сказки".

Почему-то раньше американцы воевали где считали нужным без взрывов на своей территории. Зачем им нужно было делать подобное в этот раз?
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Буш решил так!Как раз и для установления тотального контроля за населением,типо борьба с терроризмом!А потом типо они убили своего большого друга правительства- Бена Ладена
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А где факты, подтверждающие утверждения о Буше?
История о Бен Ладене напомнила другую историю, о том как одни друзья убили своего друга и его семью.
Решение об устранении Амина и о вводе советских войск в Афганистан было принято на заседании Политбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979 г.
Когда Амин узнал о нападении на дворец, он приказал своему адъютанту сообщить об этом советским военным советникам, сказав: «Советские помогут». Когда адъютант доложил, что нападают именно советские, Амин в ярости швырнул в него пепельницу и крикнул «Врёшь, не может быть!»[16]. Сам Амин был застрелен при штурме дворца.

Источник - раша википедия.
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Нє.То хуйлова помста за підтримку України.
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Террористов, которые Шегини заминировали, ловить надо было. А теперь поздно пить боржом, почки то уже отвалились.
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Щось ти підозріло проміняв сокиру на коментарі про замінування...На ворі й шапка горить?
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Не суди всех по себе и будет тебе счастье.
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Только хуйлососы будут возить в лондонском метро пакеты с пластиковыми ведрами внутри
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Англичане пожинают плоды мусульманской эмиграции...
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Скорее плоды засилия российского террористического олигархата в Англии.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВзрыв в вагоне лондонского метро: пострадали около 20 человек
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