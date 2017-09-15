 Взрыв в вагоне лондонского метро: пострадали около 20 человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает британский радиоканал Эл-Би-Си.
Медики забирают с места происшествия людей с травмами, в частности с ожогами.
Кроме медиков к станции метро прибыли полицейские, пожарные расчеты, а также вертолет экстренных служб.
Интернет-портал британской газеты "Индепендент" опубликовал фотографию предмета, который предположительно взорвался - это большой полиэтиленовый пакет с пластиковым ведром внутри, из которого торчат провода.
Не исключено, что взрыв был непреднамеренным.
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Соупадения? Недумау...
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Никому другому такое даже в голову не придет.
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Почему-то раньше американцы воевали где считали нужным без взрывов на своей территории. Зачем им нужно было делать подобное в этот раз?
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История о Бен Ладене напомнила другую историю, о том как одни друзья убили своего друга и его семью.
Решение об устранении Амина и о вводе советских войск в Афганистан было принято на заседании Политбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979 г.
Когда Амин узнал о нападении на дворец, он приказал своему адъютанту сообщить об этом советским военным советникам, сказав: «Советские помогут». Когда адъютант доложил, что нападают именно советские, Амин в ярости швырнул в него пепельницу и крикнул «Врёшь, не может быть!»[16]. Сам Амин был застрелен при штурме дворца.
Источник - раша википедия.
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