 Украине необходимо усилить борьбу с коррупцией, - президент ЕБРР Чакрабарти

"Украина должна сделать намного больше для укрепления верховенства права и уважения прав собственности, а также усилить борьбу с коррупцией - наибольшим препятствием на пути возвращения инвестиций, которые обеспечивают дальнейшее развитие. Эта коррупция мешает переводу экономики из тьмы в свет", - заявил он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.
С.Чакрабарти также отметил, что необходимо продолжать реформы, в частности укреплять банковскую систему, продолжать изменения в "Нафтогазе" и провести земельную реформу.
"Украина должна достичь стабильного развития, для этого необходимо демонтировать последние препятствия на пути инвестиций в Украину, улучшить бизнес-климат. Я даже больше скажу, у Украины нет такой роскоши - дальше откладывать реформы. Реструктуризировать экономику необходимо уже сегодня", - добавил президент ЕБРР.
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Её и не начинали
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НБУ нашел новую должность пойманному на взятке директору департамента
https://biz.censor.net.ua/events/3032579/nbu_nashel_novuyu_doljnost_poyimannomu_na_vzyatke_direktoru_departamenta
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с козырей пошел?
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Чья нужна помощь, чтобы там оказались достойные люди?
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либо не смог,либо не захотел
поэтому нужен тот кто сможет и хочет
Саакашвили например)
и друзей у него получается особо нет в Украине
поэтому сходу закрыть не трёх а рыл тридцать из "элиты"
ему будет как два пальца об асфальт
народ будет только счастлив
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вони і є корупціонери-українофоби. тому твій лозунг звучить як " бджоли проти меду"
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