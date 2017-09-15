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 Политика Украины
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Все про:ЕБРР (186) коррупция (7445) реформы (2828)

 Украине необходимо усилить борьбу с коррупцией, - президент ЕБРР Чакрабарти

кризис ебрр

Украине нужно усилить борьбу с коррупцией и продолжать реформы, подчеркивает президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти.

"Украина должна сделать намного больше для укрепления верховенства права и уважения прав собственности, а также усилить борьбу с коррупцией - наибольшим препятствием на пути возвращения инвестиций, которые обеспечивают дальнейшее развитие. Эта коррупция мешает переводу экономики из тьмы в свет", - заявил он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

С.Чакрабарти также отметил, что необходимо продолжать реформы, в частности укреплять банковскую систему, продолжать изменения в "Нафтогазе" и провести земельную реформу.

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"Украина должна достичь стабильного развития, для этого необходимо демонтировать последние препятствия на пути инвестиций в Украину, улучшить бизнес-климат. Я даже больше скажу, у Украины нет такой роскоши - дальше откладывать реформы. Реструктуризировать экономику необходимо уже сегодня", - добавил президент ЕБРР.


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Да вот так к примеру:

НБУ нашел новую должность пойманному на взятке директору департамента

https://biz.censor.net.ua/events/3032579/nbu_nashel_novuyu_doljnost_poyimannomu_na_vzyatke_direktoru_departamenta
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- Идите к чертовой матери со своим «студебеккером»! - заорал Остап. - Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? (с)
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Да,да...,надо бы усилить борьбу,но кому бороться с коррупцией? Ворам?
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Куда усиливать то борьбу?! Порошенко заявляет, что на следующей неделе завершается судебная реформа. А суды и есть одни из главных коррупционеров. Так что мы уже почти фсе сделали, и все побороли. Кто не согласен, то агент кремля. И может быть лишен украинского гражданства.
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А нужно Пете, в мегафон, в самое ухо, чтобы услышал.
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Яка "глибока" думка...........
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от зачем ты так, президент ЕБРР Чакрабарти???

с козырей пошел?
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Последний абзац статьи - пощечина всей шыкаладной своре!
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Формирование Верховного суда, кандидаты в члены которого сейчас утверждаются, поможет в борьбе с коррупцией?
Чья нужна помощь, чтобы там оказались достойные люди?
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Докладываем. Усилили. Ждём дальнейших распоряжений.
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Украине это кому? главному панамскому анти коррупционеру?
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три года просто коту под хвост,батя моего корешка построил дом и три года сидел без света,рядили сумасшедшие деньги за подключение,в итоге он за свои деньги поставил столбы,натянул провода,в складчину с соседями купили трансформатор и все это он за одну гривню отдал Ахметову на баланс,то есть подарил.Дом на выезде из Харькова,напротив поста гаи.Что бы вам там пусто было тем козлам,которые вроде бы борются с коррупцией,мудазвоны и еще у этих козлов хватает совести гнать на Сааку
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Амнистию за унижение чинушников дайти и все будет хорошо. Список мразей составлен но УПК не дает вершить правосудие)
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Петр Алексеевич
либо не смог,либо не захотел
поэтому нужен тот кто сможет и хочет
Саакашвили например)
и друзей у него получается особо нет в Украине
поэтому сходу закрыть не трёх а рыл тридцать из "элиты"
ему будет как два пальца об асфальт
народ будет только счастлив
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думаю, что у Сумы нет такой суммы как у Петра, вот и переживает.
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чупакабра,ти не правий... посилити боротьбу з корупцією в Україні,коли влада України і є верхівкою ??
вони і є корупціонери-українофоби. тому твій лозунг звучить як " бджоли проти меду"
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За деньги чиновники Украины пропускают газ агрессора через подконтрольную территорию.
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О,и этот раскачивает лодку! Наверно в кремле инструкции получил ! Это как же бороться с самим солнцеликим рошеном ?
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Эту х..йню каждую неделю слышно.Теперь понятно какого хера барыга встречался с этой чакрой.
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Ці гниди за непропускність Міхо через східний кордон боряться, а він про якусь корупцію... Ну, назвеш його нормальним!??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине необходимо усилить борьбу с коррупцией, - президент ЕБРР Чакрабарти
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