 Продолжение транзита газа через Украину после 2020 года - это приоритет для ЕС, - вице-президент ЕК Шефчович

"Продолжение транзита газа через Украину после 2020 года (после окончания контракта "Нафтогаза Украины" с "Гапромом". - Ред.) - это приоритет для ЕС", - сказал он на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам М.Шефчовича, важно также совместно работать над повышением энергоэффективности украинской экономики, разведкой природного газа, ростом двусторонней торговли, уже получившей толчок в связи со вступлением в силу Зоны свободной торговли с ЕС.
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Всего Nord Stream 2 получил 30% финансирования или 2,9 млрд евро. Около 1,4 млрд евро компания привлекла от европейский партнеров в виде займов, соразмерную сумму инвестировал "Газпром". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3032532
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Еврочиновники тоже большие болтуны. Этот Марош Шевфович излагает свою личную точку зрения? Или болтовня - дымовая завеса над реальными действиями по строительству трубопроводов СП - 2?
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