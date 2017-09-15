EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  559  12
Все про:Газ (8817) газовые переговоры (947) газопровод (579) газохранилище (146) Еврокомиссия (725) Евросоюз (12154) Шефчович Марош (37)

 Продолжение транзита газа через Украину после 2020 года - это приоритет для ЕС, - вице-президент ЕК Шефчович

газ газа транзит газопровод труба газовая

Украина имеет огромный потенциал стать значительным энергетическим узлом или хабом, и ЕС готов поддержать сохранение важной роли страны в транзите российского природного газа в Европу, считает вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович.

"Продолжение транзита газа через Украину после 2020 года (после окончания контракта "Нафтогаза Украины" с "Гапромом". - Ред.) - это приоритет для ЕС", - сказал он на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам М.Шефчовича, важно также совместно работать над повышением энергоэффективности украинской экономики, разведкой природного газа, ростом двусторонней торговли, уже получившей толчок в связи со вступлением в силу Зоны свободной торговли с ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссар: Газопровод "Северный поток-2" не соответствует целям ЕС
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Красота, что рузьге пысатели комментов нет? На этой теме срач развести труднее? Членососы кремБля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Дочерняя организация Nord Stream 2 AG привлекла заемные средства от Wintershall, OMV, Shell, Engie, Uniper в размере 324 млн евро на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, заключенного между сторонами в апреле 2017 году", - говорится в документе.
Всего Nord Stream 2 получил 30% финансирования или 2,9 млрд евро. Около 1,4 млрд евро компания привлекла от европейский партнеров в виде займов, соразмерную сумму инвестировал "Газпром". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3032532
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Строительство «Турецкого потока» на территории и в водах России, похоже, завершено. По данным навигационного портала Marinetraffic, трубоукладчик Pioneering Spirit, ведущий работы по строительству газопровода, находится на границе с экономической зоной Турции и, возможно, уже вошел в нее. Последний раз судно передало сигнал по AIS (автоматической системе идентификации) 29 августа и находилось примерно в 200 км от берега в Черном море. Его скорость при этом составляла 0,1 узла (4,4 километров в сутки). Как мы уже писали, в августе укладка газопровода составляла в среднем 3,5 км в день."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А тем временем читаю следующее: "......Почти 3000 труб большого диаметра (ТБД) производства немецкой Europipe для проекта газопровода "Северный поток - 2" подготовлены в Германии для укладки на дно моря.Сейчас трубы находятся на складе временного хранения в порту Мукран на немецком острове Рюген, через территорию которого будет проложен газопровод.Завод малазийской компании Wasco Coatings в Мукране начал покрывать эти трубы оболочкой из бетона (это последняя стадия подготовки труб к укладке) ещё 13 июля. В общей сложности до 2019 года в бетонную оболочку "оденут" 90 тысяч труб, сообщил представитель завода..."

Еврочиновники тоже большие болтуны. Этот Марош Шевфович излагает свою личную точку зрения? Или болтовня - дымовая завеса над реальными действиями по строительству трубопроводов СП - 2?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
подготовили, еще не положили, нет мысли, что это может сигнализировать о скором наступлении кабздеца московии в том виде какой сейчас и последующем возобновлении проекта? гипотетически.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конечно, немецкие бизнесмены так развлекаются - готовят и складируют ТБД. От избытка денег и свободного времени. Сначала завозят на Рюген трубы, а потом Шевфович им скажет - низзя, и они обратно эти трубы увезут, все 3000. Вы об этом хотели сказать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ждём очередной газовой перемоги ! дюссельдорф +++...всё,только не в интересах обычных украинцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Газ агрессора (потребление и транзит) - показатель коррупции и в Украине, и в ЕС.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А французы заявляли о желании купить? Надо предложить американцам. Заработанные на пенсильванском угле деньги они как раз могут потратить на украинский газопровод. И получится круговорот денег в экономике Украины. И уголь сожжём и деньги вернём. Вот это будет фокус.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Схоже, ГТС України вже приватизував Илья пророк і тепер не знає що х цим добром далі робити
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПродолжение транзита газа через Украину после 2020 года - это приоритет для ЕС, - вице-президент ЕК Шефчович
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти