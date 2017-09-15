 Елисеев провел в Берлине переговоры с первыми лицами МИД Германии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в Twitter.
"Константин Елисеев провел в Берлине переговоры с внешнеполитическим советником канцлера Кристофом Хойзгеном и госсекретарем МИД ФРГ Маркус Эдерером", - сообщил посол.
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получается шо самый умный и продвинутый представник титульной нации це Парубий?
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