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 Политика Украины
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 Елисеев провел в Берлине переговоры с первыми лицами МИД Германии

елисеев

Замглавы Администрации Президента Украины Константин Елисеев провел в Берлине переговоры с советником канцлера Германии А. Меркель К. Хойзгеном и госсекретарем Министерства иностранных дел Германии М.Эдерером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в Twitter.

"Константин Елисеев провел в Берлине переговоры с внешнеполитическим советником канцлера Кристофом Хойзгеном и госсекретарем МИД ФРГ Маркус Эдерером", - сообщил посол.

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Елисеев провел в Берлине переговоры с первыми лицами МИД Германии 01

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почему все международные переговоры от лица Украины проводят либо кацапы либо евреи?
получается шо самый умный и продвинутый представник титульной нации це Парубий?
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