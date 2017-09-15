 Порошенко о новом законе об образовании: "Это священное право украинцев - учить свой язык"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини, об этом Порошенко заявил, отвечая на вопрос, намерен ли он подписывать или возвращать с правками в Верховную Раду на доработку новую редакцию закона "Об образовании".
"Закон еще не поступил ко мне, но я считаю, что это священное право украинцев - учить свой язык, не запрещая при этом иметь обучение вторым, третьим или четвертым языком и не ухудшая права национальных меньшинств", - заявил Президент Петр Порошенко
Отметим, 5 сентября Верховная Рада приняла новую редакцию закона "Об образовании", который предусматривает введение 12-летнего обучения в школе.
Как сообщалиось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает языковые нормы закона "Об образовании" нарушающими права венгерского меньшинства.
Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль призывает Порошенко наложить вето или вернуть в Раду на доработку новую редакцию закона "Об образовании", так как он нарушает права нацменьшинств.
Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко уверен, что консультации с венгерской и румынской стороной позволят урегулировать вопрос, связанный с языковыми нормами новой редакции закона "Об образовании".
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру образования и науки Лилии Гриневич и министру иностранных дел Павлу Климкину провести встречу с послами стран Европейского Союза для объяснения языковых нормновой редакции закона "Об образовании" и урегулирования этого вопроса.
2513 63
Украина надеется получить от США не просто оборонное вооружение, - Порошенко(76)
"История нас учит, что России нельзя верить. Ни при каких обстоятельствах", - Порошенко. ВИДЕО(67)
Порошенко и президент Евросовета Туск проведут встречу 19 сентября(17)
Порошенко и Гройсману вручили сувенирные пакеты американского угля, доставленного в Украину. ВИДЕО(137)
Это не репрессии. Это личная месть сатрапа Украины – Касьянов о Порошенко(0)
Вопрос создания службы финансовых расследований абсолютно назрел, - Порошенко(66)
Доходы Госбюджета значительно выросли за счет детенизации и борьбы с коррупцией, - Порошенко. ВИДЕО(57)
Ответить
Та нехай приймуть Закону про забезпечення функціонування української мови як державної
Номер, 5670-д від 09.06.2017
Бо то є справжній закон для державотворення
Ответить
Ответить
ЛIДАР?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а шо, кто то припятствует изучению украинского языка?
еще пусть расскажет про священное право украинцев жить на своей земле
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Это священное право украинцев - учить свой язык"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тогда зачем тратить деньги на его обучение?
Ответить
какой ужасть! это же форменный геноцид! да, критиканы и прорашистские подстилки?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ТРАДИЦИИ УКРАИНСКИЕ !никто не запрещает реально арзговаривать дома на любом языке, та хоть молчать !
изучайте свой язык, молитесь своему богу, НО ЕЛСИ ЖИВТЕЕ В УКРАИНЕ ЗНАЙТЕ УКРАИНСКИЙ И ПОЧИТАЙТЕ УРКАИНСКИЕ ТРАДИЦИИ ! не забывая свои если вы не считаее себя украинцем...
страно бы выглядело если бы вы пришли в гости и начали раставлять мебель как вам удобноо и например матерится, потому что так разговариватете дома... или на бахаловке..
всему свое место и время !
Ответить