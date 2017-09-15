EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  2513  63
Все про:образование (1630) Порошенко (13805) язык (3518) реформы (2828)

 Порошенко о новом законе об образовании: "Это священное право украинцев - учить свой язык"

школа

Президент Петро Порошенко считает, что украинцы имеют прерогативное право учить свой родной язык. При том право на изучения других языков не должно ущемляться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини, об этом Порошенко заявил, отвечая на вопрос, намерен ли он подписывать или возвращать с правками в Верховную Раду на доработку новую редакцию закона "Об образовании".

"Закон еще не поступил ко мне, но я считаю, что это священное право украинцев - учить свой язык, не запрещая при этом иметь обучение вторым, третьим или четвертым языком и не ухудшая права национальных меньшинств", - заявил Президент Петр Порошенко

Отметим, 5 сентября Верховная Рада приняла новую редакцию закона "Об образовании", который предусматривает введение 12-летнего обучения в школе.

Как сообщалиось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает языковые нормы закона "Об образовании" нарушающими права венгерского меньшинства.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль призывает Порошенко наложить вето или вернуть в Раду на доработку новую редакцию закона "Об образовании", так как он нарушает права нацменьшинств.

Читайте также: Венгрия пожаловалась ОБСЕ, ООН и ЕС на украинский закон об образовании: просит принять меры, чтобы он не вступил в силу

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко уверен, что консультации с венгерской и румынской стороной позволят урегулировать вопрос, связанный с языковыми нормами новой редакции закона "Об образовании".

Читайте также: Венгрия предлагает Порошенко не подписывать закон об образовании, а вернуть на доработку в Раду, - посол в Украине Кешкень

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру образования и науки Лилии Гриневич и министру иностранных дел Павлу Климкину провести встречу с послами стран Европейского Союза для объяснения языковых нормновой редакции закона "Об образовании" и урегулирования этого вопроса.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Чую скоро будет АТО на западе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
///
Та нехай приймуть Закону про забезпечення функціонування української мови як державної

Номер, 5670-д від 09.06.2017

Бо то є справжній закон для державотворення
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не хороший фотограф, а обычная обрезка фото в редакторе. Убого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Люди обьясните мне тугому и тупому - что такое священное право откуда оно взялось или кто его придумал? плис кто может
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это исключительно христианское понятие. Если вы китаец, судя по фамилии, оно вам не надо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что значит понятие помоему это зоновские дела а какое отношение к этому имеет христианство?
 показать весь комментарий
Ответить
 
священное право человека - право на жизнь, одно из...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Пэця, давай поменяемся священыми правами...я буду пилить бабло, а ты учить язык...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гениальность не передается половым путем!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а ты умеешь пилить бабло?Не и у всех это получается, т.е не всем дано уметь.Кстати, а знаешь ли ты украинский язык.Можт ты просто тут пургу гонишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тогда пусть раSSея отменит русский... скажем на китайский ( там китайцев до.хрена и больше), США - инглиш, немцы-немецкий, французы- французкий... китайцы вообще перейдут на корейский. В чем проблема... везде полно разных народностей, но учат все - государственный язык.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вальцман,хватит пургу гнать,вам Украинский язык нужен как зайцу триппер,у меня у знакомой мальчишка в 10-ом классе,так вот,Украинский язык у них 1 урок в неделю,за то НВП ввели 7 раз в неделю,вам пушечное мясо и тупые рабы дебилы нужны,гнида ты лживая
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То про який урок в тиждень йде мова, до 10-го класу вже можна вивчити мову так, що більше уроків і не потрібно .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полная ерунда. Нигде в 10-11 классах нет меньше 4 часов украинского языка в неделю. Вы. батенька, явный тролль. Вот посмотрите внизу разнарядка на планирование часов в 10-11 классах. Типові навчальні плани для 10-11 класів в 2017 році. Может нет учителя, то это другое дело. Начало года.. всё может быть, но это единичные случаи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Разделяй и властвуй!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот в этом поддерживаю, живя в Украине, украинский язык обязан знать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
судя по коментам Украинский язык - это плохо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Плохо качать права, когда в долгах как в шелках
 показать весь комментарий
Ответить
 
долг сократился по сравнению с 2013-м и что то ты при яныке про долги не попездывал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Причём здесь долг??? Ни в одной стране мира невозможно найти работу не зная язык. А тем более качать свои права в вопросе языка. И чем Украина отличается от других стран? Хочешь жить в Украине-учи язык.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
язык изопа?)
а шо, кто то припятствует изучению украинского языка?
еще пусть расскажет про священное право украинцев жить на своей земле
 показать весь комментарий
Ответить
 
Естесственно. Но есть и обязанности.О них часто забывают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цитирую
"Это священное право украинцев - учить свой язык"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порошенко прав. Остальные пусть утрутся. Мы уже русскую змею пригрели на Донбассе, осталось еще венгров и румын пригласить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жена у меня русская. Дети знают хорошо и русский и украинский языки. Это правильно. Если живешь в стране Украина, то язык надо знать. Если ты венгр или болгарин , ради Бога , твой язык родной венгерский или болгарский . Но знать украинский обязан. Нечего кипишь поднимать по этому вопросу. Так в мире всюду устроено.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Путин станет раком т. к. это природная позиция его и его крепостного скота совкомычного
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Достойная жизнь в стране - наше священное право и ваша б...ть священная обязанность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапня волає тут проти мови -кацапня идет в дупу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никакой язык не труден для человека, если он ему нужен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если кому-то нужен румынский или кацапский, то пусть учат, только не за государственный счет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А пам'ятаєте визначне засідання РНБО, коли мережевий Продавець рюкзаків виказав свою крилату та глибоко інтелехтуальну думку "Бе-бе-бе-бе"? Так ось тоді пан Офшорник теж видав дуже знаковий перл "Я закріваю засєданіє" каже. Це до чого? Та так, до питання яка у цих вурдалаків рідна мова
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
це не тільки право, а й обов'язок - зать мову країни в якій живеш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПО ЛЮБОМУ ситуация, когда ребёнок заканчивает украинскую школу и не владеет украинским языком - и куда ему? На историческую родину?
Тогда зачем тратить деньги на его обучение?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо же, в Украине всем гражданам придется таки учить государственный язык своей страны, т.е. украинский.
какой ужасть! это же форменный геноцид! да, критиканы и прорашистские подстилки?






 показать весь комментарий
Ответить
 
 
яке ще в гузно право, це священий обов'язок, дупа ти маланська!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Любі мої! Я глубоко возмущена всім шо проісходе! Нас спасуть тільки досрочні перевибори і я Президент!
 показать весь комментарий
Ответить
 
обучение на языке УКРАИНЫ ! Налоги УРКИАНСКИЕ, ШКОЛЫ УКРАИНСКИЕ !
ТРАДИЦИИ УКРАИНСКИЕ !никто не запрещает реально арзговаривать дома на любом языке, та хоть молчать !
изучайте свой язык, молитесь своему богу, НО ЕЛСИ ЖИВТЕЕ В УКРАИНЕ ЗНАЙТЕ УКРАИНСКИЙ И ПОЧИТАЙТЕ УРКАИНСКИЕ ТРАДИЦИИ ! не забывая свои если вы не считаее себя украинцем...

страно бы выглядело если бы вы пришли в гости и начали раставлять мебель как вам удобноо и например матерится, потому что так разговариватете дома... или на бахаловке..
всему свое место и время !
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о новом законе об образовании: "Это священное право украинцев - учить свой язык"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти