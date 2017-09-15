 Около 1,5 тыс. полицейских будут обеспечивать порядок во время паломничества в Умань

Во время ежегодного паломничества в Умань общественный порядок будут обеспечивать около 1,5 тыс. полицейских, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
"Для безопасности будут задействованы подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии, а также впервые новые подразделения тактической полиции. Совместно с украинскими коллегами будут работать в Умани 15 офицеров полиции Государства Израиль", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что ежегодное паломничество в Умань является самым массовым мероприятием иудеев за пределами государства Израиль.
"По нашим прогнозам, в этом месяце в Украину приедет более 30 000 паломников-хасидов, не только граждан Израиля, но и Америки, Канады, Англии и других стран. Мы готовы пойти на все необходимые шаги, чтобы обеспечить безопасность на должном уровне ", - отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на встрече с министром МВД Израиля Арие Дери.
Отметим, ежегодно тысячи хасидов-паломников приезжают в Умань Черкасской области, поскольку там похоронен цадик (праведник) Нахман. Его могила считается одним из самых почитаемых мест для паломников-хасидов.
870 30
Украинские танкисты отмечают профессиональный праздник. ВИДЕО(20)
17 сентября в Киеве выступит Ник Вуйчич(8)
На празднование иудейского Нового года в Умани ожидают около 30 тыс. паломников-хасидов, - Нацполиция(250)
Гройсман поздравил горняков с Днем шахтера: "Ваш труд - вклад в обеспечение энергетической безопасности страны"(57)
Конституция и реальность(0)
"Украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!" - Порошенко поздравил дончан с Днем города. ВИДЕО(278)
В Ужгороде начали праздновать День Независимости Украины в шесть часов утра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(31)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Єгиптяни доброзичливо приймають людей зі всього світу, всіх віросповідань, всіх поглядів і намагаються для всіх створити добрі умови, зустрічають і проводжають посмішкою.
І тільки в Україні та фашистській Росії ненавидять
странных"дивних туристів". І викликають зворотню ненависть.
Браво! Тут Україна досі мало чим відрізняється від хуйлопітеків...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
что такое 1,5 тыс копчиков на 30 тыс паломников (от слова паламать там все на хрен!)?
там две недели после этой одно недели в себя прийти не могут, еще месяц выгребают-убирают, а остальное время с нетерпением ждут (это такой гешефт..., поверьте им)
Ответить
Источник:https://censor.net.ua/n455426
ничо, скоро НФ с БПП объединятся и рекорд будет побит
Ответить
Ответить
Тут - хасиды
Клоунов возня...
@"Принцесса цирка"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Незаконні забудови + шахраї-хабарники + погрози: шокуюча заява мера Умані про район паломництва
http://vch-uman.in.ua/material.php?id=3503
Ответить
В Рашке,на одной из передач уже заявили что порхатые
там появились раньше русских.
Ответить