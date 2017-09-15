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Все про:паломничество (37) Нацполиция (8724) праздник (1604) Умань (185) хасиды (106)

 Около 1,5 тыс. полицейских будут обеспечивать порядок во время паломничества в Умань

хасиды

Хасиды со всего мира приедут в Умань на религиозный праздник.

Во время ежегодного паломничества в Умань общественный порядок будут обеспечивать около 1,5 тыс. полицейских, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"Для безопасности будут задействованы подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии, а также впервые новые подразделения тактической полиции. Совместно с украинскими коллегами будут работать в Умани 15 офицеров полиции Государства Израиль", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ежегодное паломничество в Умань является самым массовым мероприятием иудеев за пределами государства Израиль.

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"По нашим прогнозам, в этом месяце в Украину приедет более 30 000 паломников-хасидов, не только граждан Израиля, но и Америки, Канады, Англии и других стран. Мы готовы пойти на все необходимые шаги, чтобы обеспечить безопасность на должном уровне ", - отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на встрече с министром МВД Израиля Арие Дери.

Отметим, ежегодно тысячи хасидов-паломников приезжают в Умань Черкасской области, поскольку там похоронен цадик (праведник) Нахман. Его могила считается одним из самых почитаемых мест для паломников-хасидов.
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Вальцман на открытии будет? Или Гройцмана направит?
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Евреи обычно встречают новый год без Деда Мороза и, тем более, Снегурочки
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Мало. 15 полицейских на 20 тыс пейсатых - очень мало. Если учесть , что самые нарваные пейсатые понимают только , если резиновой дубинкой со всей дури по спине или заднице, а наши , как всегда, будут с ними предельно нежны - надо хотя бы сотни две-три израильских полицейских.
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Непогано це м'яко сказано, там ціни за квартиру можуть бути як в 5-зірковому в Еміратах .
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Та невже? І потім дивуватися, що хасиди "роздратовані і агресивні"? Вони приїхали святкувати, витратили величезні гроші, а дістають квартири, схожі на собачі буди з трьохповерховими нарами, засмічене св'яте для них місце - (бо погано прибирається) тощо...
Єгиптяни доброзичливо приймають людей зі всього світу, всіх віросповідань, всіх поглядів і намагаються для всіх створити добрі умови, зустрічають і проводжають посмішкою.
І тільки в Україні та фашистській Росії ненавидять странных"дивних туристів". І викликають зворотню ненависть.
Браво! Тут Україна досі мало чим відрізняється від хуйлопітеків...
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Перестрелять это извращение на выезде...к едрене фене
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перестріляти руцьких найобників на сході - слабо?
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я вас умоляю!
что такое 1,5 тыс копчиков на 30 тыс паломников (от слова паламать там все на хрен!)?
там две недели после этой одно недели в себя прийти не могут, еще месяц выгребают-убирают, а остальное время с нетерпением ждут (это такой гешефт..., поверьте им)
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В ведомстве добавили, что ежегодное паломничество в Умань является самым массовым мероприятием иудеев за пределами государства Израиль.
Источник:https://censor.net.ua/n455426

ничо, скоро НФ с БПП объединятся и рекорд будет побит
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Навіть 3000000 хасидів не вкрадуть стільки дітей як одна Доктор Ліза .
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Там - шахиды
Тут - хасиды
Клоунов возня...
@"Принцесса цирка"
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Крым давно уже пора сдать в долгосрочную аренду Израилю.
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Хасіди іноді брудніші за кацапів, як не дивно .
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То есть когда они глотки рвать друг другу за Крым рвать начнут, ты никого жалеть не будешь?
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Хасіди не будуть нічого рвати, вони тупо смітять і платять за це, нікому не бажаю з ними летіти в одному літаку, ну крім мокшанців, то однакова гидота .
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Не хочу сказать ничего плохого, но похоже хасиды тебе в душу насрали.
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Мені ні, син мав необережність летіти з ними в США .
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Отправьте ради бога туда Рабиновича и Мураева а то они уже втрынделись по всем телеканалам..
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Скоро будут кричать что это их исконная земля.
В Рашке,на одной из передач уже заявили что порхатые
там появились раньше русских.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОколо 1,5 тыс. полицейских будут обеспечивать порядок во время паломничества в Умань
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