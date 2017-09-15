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 Политика Украины
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 "Это хороший призыв, но реальность совсем другая", - Кучма прокомментировал заявление Порошенко о деоккупации Крыма в 2018 году

кучма

Кучма сомневается в возможности деоккупации Крыма в 2018 году.

Президент Украины (1994-2005) и представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сомневается, что деоккупация Крыма будет возможна уже в следующем году, передает Цензор.НЕТ. Так он прокомментировал слова президента Петра Порошенко во время выступления на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, сообщает " 112 Украина ".

"Это хороший призыв, но реальность совсем другая, противоположная. Но нужно чтобы у украинцев была вера, что когда-то Крым вернется, я подчеркиваю, когда-то. Для этого мы должны показать, что мы достойная страна", - считает Кучма.

Как известно, украинский полуостров был аннексирован Россией в марте 2014 года в результате псевдореферендума, который не был признан ни Украиной, ни мировым сообществом. После аннексии форум Ялтинской стратегии был перенесен в Киев.

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Данилович, не мешай ребенку играть в великого полководца.
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Навіть Кучма посміявся, тобто це була не довгострокові настрої порошенка, а короткочасний бзик, який часто нашого Гаранта накриває. Ех, наркота.
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Данилыч, даже бухая, может давать трезвую оценку. Олд скул - опыт не пропьешь.
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деокупация..Это ког КРЕМАЦИЯ того , кто окупировал...вот тогда и деокупация..демонстрация...простация...демонстрация...менструация)))
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Это благодаря тебе Украину рвут на части!
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"Кучма прокомментировал заявление Порошенко..."

Это какой-такой Кучма? Который ВСУ сокращал, али какой другой?
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Кучма идёт лесом!
Зачем вообще на этого м...ка ссылаться?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это хороший призыв, но реальность совсем другая", - Кучма прокомментировал заявление Порошенко о деоккупации Крыма в 2018 году
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