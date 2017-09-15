 "Это хороший призыв, но реальность совсем другая", - Кучма прокомментировал заявление Порошенко о деоккупации Крыма в 2018 году

Президент Украины (1994-2005) и представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сомневается, что деоккупация Крыма будет возможна уже в следующем году, передает Цензор.НЕТ. Так он прокомментировал слова президента Петра Порошенко во время выступления на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, сообщает " 112 Украина ".

"Это хороший призыв, но реальность совсем другая, противоположная. Но нужно чтобы у украинцев была вера, что когда-то Крым вернется, я подчеркиваю, когда-то. Для этого мы должны показать, что мы достойная страна", - считает Кучма.

Как известно, украинский полуостров был аннексирован Россией в марте 2014 года в результате псевдореферендума, который не был признан ни Украиной, ни мировым сообществом. После аннексии форум Ялтинской стратегии был перенесен в Киев.