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Все про:КНДР (347) ракеты (606) Южная Корея (95)

 Если КНДР предпримет провокации в нашу сторону, мы способны уничтожить ее, - президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

корея

Глава Республики Корея Мун Чжэ Ин назвал невозможным диалог с Северной Кореей.

Об этом сообщает Yonhap, информирует Цензор.НЕТ.

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Глава Южной Кореи заявил, что о диалоге с КНДР не может быть и речи, если Пхеньян будет продолжать провокации.

"Несмотря на осуждение и предупреждение международного сообщества, а также резолюцию Совета Безопасности ООН, Северная Корея снова осуществила пуск баллистической ракеты. Я строго осуждаю и выражаю негодование по поводу этих провокаций с Севера", - заявил Мун Чжэ Ин, добавив, что в такой ситуации о диалоге с КНДР не может быть и речи.

Президент Южной Кореи также заявил, что его страна способна защитить себя.

"В случае, если Северная Корея осуществит провокации против нас или нашего союзника, мы в состоянии уничтожить и сделать ее неспособной восстановиться после этого", - подытожил Мун Чжэ Ин.

Напомним, сегодня, 15 сентября, Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.

Южная Корея запустила в ответ собственную баллистическую ракету Хенму-2.

Власти КНДР опубликовали вчера, 14 сентября, заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.

12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что будет настаивать на рассмотрении Совбезом ООН методов политического влияния на КНДР, предложенных Россией и Китаем, выступив против санкционного давления.
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Якщо йдуть такі заяви, то до війни США та союзники ще не готові. Були б готові, атакували б ще до старту нової ракети! В США ще недостатньо яструбів в адміністрації Трампа, ще є елемент лівацько-ліберальний якому все пох...
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Нивкоем случае! Только мирные переговоры! Главное найти кума Ына и поручить ему урегулирование конфликта!
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Можно из ДурНР взять бывшего 7-го наротного мэра Кима,он говорил что родня Ыну))
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А чего его искать? Он сидит в Кремле Пут Ын. Рашка у себя по соседству не допустила бы появление дебила с ядерной бомбой. И то что пут ын не переживает по этому поводу - лучшее подтверждение, что у них там с Кимом полное взаимопонимание.
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Посмотри на монитор,холодильник или стиралку,там победа Южной Кореи написана))
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могут. силенок достаточно. проблема только в цене. но ее в любом случае придется платить
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Опять если...если...если!! Дождутся так и удара ЯО!!
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"В случае, если Северная Корея осуществит провокации против нас или нашего союзника, мы в состоянии уничтожить и сделать ее неспособной восстановиться после этого", - подытожил Мун Чжэ Ин.Источник: https://censor.net.ua/n455416

Интересно а Ю.Корея сможет после этого выпускать смартфоны по 300$, или придётся покупать Эпл по 1000. Вопрос конечно риторический со здоровым цинизмом. Пока все друг друга запугивают, никто не испугался. Трамп меняет памперсы.
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Третья мировая начнётся на востоке... кхм...
похоже, это может стать реальностью...
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Ну нах, не дай Бог. Это может быть последняя война. Да и 21 век на дворе. Столько достижений спецслужб и западных технологии обязаны уметь завалить диктаторский режим без разворачивания военных действий планетарного масштаба.
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Навіть у Південноі Кореї є президент зі сталевими яйцями... Напевне він не мілліардер.
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А люди???? ....А ни в чем невинные оболваненные(запрограммированные) пропагандой люди??? В чем их вина? Ну и что, что их лица перекошены ненавистью. Два три программных кода(три часа анти - пропаганды) и на их лицах вы увидите любовь и радость.
...... Только ПРО и санкции. Непрерывные санкции и контроль границы со стороны России не забывайте. Пока возле Кима дежурит ФСБ(или как они себя, как бы называют) контроль их границы должен быть непрерывным. ....Вплоть до постов ООН!!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕсли КНДР предпримет провокации в нашу сторону, мы способны уничтожить ее, - президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
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