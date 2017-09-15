 Если КНДР предпримет провокации в нашу сторону, мы способны уничтожить ее, - президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Об этом сообщает

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Глава Южной Кореи заявил, что о диалоге с КНДР не может быть и речи, если Пхеньян будет продолжать провокации.

"Несмотря на осуждение и предупреждение международного сообщества, а также резолюцию Совета Безопасности ООН, Северная Корея снова осуществила пуск баллистической ракеты. Я строго осуждаю и выражаю негодование по поводу этих провокаций с Севера", - заявил Мун Чжэ Ин, добавив, что в такой ситуации о диалоге с КНДР не может быть и речи.





Президент Южной Кореи также заявил, что его страна способна защитить себя.





"В случае, если Северная Корея осуществит провокации против нас или нашего союзника, мы в состоянии уничтожить и сделать ее неспособной восстановиться после этого", - подытожил Мун Чжэ Ин.

Напомним, сегодня, 15 сентября,

неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.

Южная Корея запустила в ответ собственную баллистическую ракету Хенму-2.

Власти КНДР опубликовали вчера, 14 сентября, заявление, в котором

, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.

12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.