 Непогода оставила без электричества более 40 населенных пунктов на Львовщине

В результате непогоды 14 сентября обесточенными оказались 42 населенных пункта во Львовской области, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба областной госадминистрации.
Повреждения линий электроснабжения обусловили порывы ветра от 18 до 22 м/сек. По состоянию на 15:00 полностью остались без электричества 33 населенных пункта и частично были обесточены 9 населенных пунктов в семи районах области, а также отдельные улицы во Львове.
К восстановлению энергоснабжения привлечены 12 бригад "Львовоблэнерго" в составе 58 человек и 15 единиц техники.
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