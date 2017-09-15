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Все про:Львовщина (1639) непогода (270) ремонт (841) электроэнергия (83)

 Непогода оставила без электричества более 40 населенных пунктов на Львовщине

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Ведутся восстановительные работы.

В результате непогоды 14 сентября обесточенными оказались 42 населенных пункта во Львовской области, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба областной госадминистрации.

Повреждения линий электроснабжения обусловили порывы ветра от 18 до 22 м/сек. По состоянию на 15:00 полностью остались без электричества 33 населенных пункта и частично были обесточены 9 населенных пунктов в семи районах области, а также отдельные улицы во Львове.

К восстановлению энергоснабжения привлечены 12 бригад "Львовоблэнерго" в составе 58 человек и 15 единиц техники.

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