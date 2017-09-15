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 Политика Украины
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Все про:оружие (4114) Порошенко (13804) США (13406)

 Украина надеется получить от США не просто оборонное вооружение, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Украинское государство получит от США не только оборонное вооружение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.

"Я надеюсь, что это будет не просто оборонное вооружение, хотя это существенно усилит нашу обороноспособность. Мы не хотим, мы ненавидим идею атаки на врага. Мы просто хотим подтвердить факт того, что агрессор заплатит намного более высокую цену, если будет нарушать минские договоренности и атаковать мои войска, это абсолютно честно. Но мы хотим мира и я Президент мира", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о возможных поставках США летального оружия Украине: Может увеличиться количество жертв

При этом Порошенко подчеркнул, что Украина сосредоточена на достижении мира.
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ой-вей!
Может, ви продадите, стесняюсь спросить?
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Це тільки жменька тупих іпанатів як ти і кремлівські свинособаки з Ху*лом на це сподіваються..
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Гідний президент, гідної нації..
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Это было бы идеальное решение для всех кроме израиля
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за сексуальные домогательства. очень популярное обвинеие в последние годы
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Мои войска ? Оно что мозгами совсем поехало? Или у нас уже рошеновские войска на передовой стоят ?!
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у него там не закрытый перелом...а открытый! (С))))))
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не думаю, что меркель будет приветствовать
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...но и нового президента. А этого отдадим хозяину, Фирташу.
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Фирташ его усыпит,жирный боров мышей не ловит))
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Сразу видно, что с агуенного будуна черт в вышиванке, воды выпил , а как похмелился. Бухой сто пудов. Он к обеду скажет, что будет ядерный арсенал востанавливать...
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такое впечатление, что Петя слепил втихаря на рошене сатану Р-36М и никому не сказал ) блефовать нужно с умом же.
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не просто оборонное вооружение... а сложное промышленное оборудование для кондитерской фабрики... двух...
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а може досі не поличили тому, що оце:
15.09.17 08:48 Сенаторов Франции поразила ситуация на Донбассе, по приезде намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины,

Може Клімкінд є відверта контра і справжньої ситуації в Україні ніхто у світі не знає.
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Но мы хотим мира и я Президент мира", - сказал Порошенко...


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Ну да это круто звучит: "я - президент мира!") Когда Петро на инаугурации тоже эти слова говорил. Прошло правда года 3..
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ну сракишвили и тимошенко вообще золотые горы сулят... не помню что бы кто то пришел к власти и выполнил свои обещания... тексты своей предвыборной компании торжественно сжигают после инаугурации
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Автор: Admin Вересень 14, 2017
7198В мережі з'явились світлини розбитого російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, що викотився за злітну смугу у Шайковке, поламав шассі, силовий набір фюзеляжу повело, тріщина у фузеляжі перед крилом:
Украина надеется получить от США не просто оборонное вооружение, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6493Украина надеется получить от США не просто оборонное вооружение, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5933
Украина надеется получить от США не просто оборонное вооружение, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1330
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Ох і "підгорає" зараз в кацапчиків, ватників та вишиватників !.. Такі ж вже вони дотепники ,... такі ж дотепні жарти зараз тут пишуть на рахунок президента, що було б, можливо, і змішно, якби не було так сумно - від їхнього рівня розвитку!.. Нажаль!
Слава Україні!
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ну так клаву ковырять дело не хитрое... высеров много ..предложений ноль... тем паче аргументированных... сейчас спроси.. кого ставить будем.... и все кто в лес кто по дрова... кто с михуем собрался бороться за его паспорт кто тимошенко за косу вытягивает...что бы скопом инвалидную коляску ей ремонтировать
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