 Украина надеется получить от США не просто оборонное вооружение, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.
"Я надеюсь, что это будет не просто оборонное вооружение, хотя это существенно усилит нашу обороноспособность. Мы не хотим, мы ненавидим идею атаки на врага. Мы просто хотим подтвердить факт того, что агрессор заплатит намного более высокую цену, если будет нарушать минские договоренности и атаковать мои войска, это абсолютно честно. Но мы хотим мира и я Президент мира", - сказал Порошенко.
При этом Порошенко подчеркнул, что Украина сосредоточена на достижении мира.
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Может, ви продадите, стесняюсь спросить?
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15.09.17 08:48 Сенаторов Франции поразила ситуация на Донбассе, по приезде намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины,
Може Клімкінд є відверта контра і справжньої ситуації в Україні ніхто у світі не знає.
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7198В мережі з'явились світлини розбитого російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, що викотився за злітну смугу у Шайковке, поламав шассі, силовий набір фюзеляжу повело, тріщина у фузеляжі перед крилом:
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Слава Україні!
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