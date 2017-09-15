 "У нас такая цель на будущий год", - Порошенко о деоккупации Крыма и Донбасса

Об этом он сказал на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Перечень реформ будет очень длинный, потому что это единственная для нас стратегия - мирно вернуть не только Донбасс, но вместе с безвизом и Соглашением об ассоциации мы вернем и Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у нас", - сказал он.
Также сегодня президент высказался за создание международной группы друзей деоккупации Крыма.
Как известно, украинский полуостров был оккупирован Россией в марте 2014 года в результате псевдореферендума, который не был признан ни Украиной, ни мировым сообществом. После так называемой "аннексии" форум Ялтинской стратегии был перенесен в Киев.
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порохло-барахло
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дали вопреки соевой команде.
там нужны рабочие руки.
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а то что из раза в раз пустозвонит петя - уже быдляцтво.
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Iaroslav Drobotun Ретвитнул(а) Hromadske.UA
Головна державна таємниця в Україні: Цар Пєтя голий та ТУПИЙ. Все, мені кранти. Розголосив, не утримався...
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ПутинуПорошенко нет альтернативы...
Все, как под копирку.
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Ремень брючный потерял.
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что то лапшенавеска заработала на полную
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ему или память от сладкого постоянно отшибает.
или они народ Украины настолько за идиотов держат.
надоели.
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всё благодаря харанту.
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Россия может уйти с Донбасса и Крыма после президентских выборов 2018 года.Об этом сообщил бывший президент Польши Александр Квасьневский, передает "Гордон"."После выборов есть шанс, что Путин поймет, что ему нужны реформы, ему нужны модернизация страны и поддержка Запада. А поддержка Запада будет после решения украинского конфликта", - объяснил свою позицию политик.Квасьневский рассказал, что до выборов Путин оставит конфликт на Донбассе в "замороженном состоянии".Также, Александр Квасьневский выразил мнение, что введение миротворческой миссии может стать шансом для Украины, однако отметил, что не уверен какая будет позиция России по этому вопросу."Это шанс. Если бы можно было миротворцев поставить на границе, старой границе между Украиной и Россией, было бы очень хорошо. Но не знаю, возможно это или нет. Не знаю, какой будет позиция России", - отметил он.
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Иди кремлядь помолись на вашего медведева алкаша) если до конца года наркологи откачают от бухла,будете молиться на двоих карликов)
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И что дальше? "Мир" наступил?
Для прохуйловских западных - да! А для нас - НЕТ!!!
Поэтому и говорит Порошенко, и напоминает, что нужно не просто перестать стрелять, а именно деоккупировать нашу землю!!!
Я считаю, что заявлять об этом надо каждый день, а не от случая к случаю!!!
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