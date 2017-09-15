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 Политика Украины
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 "У нас такая цель на будущий год", - Порошенко о деоккупации Крыма и Донбасса

порошенко

Президент Петр Порошенко поставил одной из целей на будущий год возвращение аннексированного Крыма в состав Украины.

Об этом он сказал на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Перечень реформ будет очень длинный, потому что это единственная для нас стратегия - мирно вернуть не только Донбасс, но вместе с безвизом и Соглашением об ассоциации мы вернем и Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у нас", - сказал он.

Также сегодня президент высказался за создание международной группы друзей деоккупации Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина снова выполняет миссию обороны общего европейского дома от угроз с Востока, - Порошенко

Как известно, украинский полуостров был оккупирован Россией в марте 2014 года в результате псевдореферендума, который не был признан ни Украиной, ни мировым сообществом. После так называемой "аннексии" форум Ялтинской стратегии был перенесен в Киев.
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"Я обіцяю- Україна поверне контроль над Донбасом до кінця 2016 року!" (апрель 2016)

порохло-барахло
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Мирно він навіть фабрику в ліпецьку не поверне, прийдеться ліпецьк окуповувати!
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Ему и не надо,это для лохов типа Дрысчатика,Кацалоха и Гыха.
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Можна подумати, що вони вірять в цю маячню. Для них це просто бізнес та нічого особистого.
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без виз дали через 3 года, думаю верит. главное принять законы
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а он часто одекватен ? ведь всегда бухой, сейчас у него хорошая компаха-югик прокурор
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Барыга,едь уже в Ростов,твоя брехня людям поперек горла.
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И думать не моги... Пусть хлебнут по-полной Руцкого Мира,,, - а потом - посмотрим на поведение...
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зрада, это когда "НБУ нашел новую должность пойманному на взятке директору департамента".
а то что из раза в раз пустозвонит петя - уже быдляцтво.
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это не зрада это рабочие моменты так всегда было еще с совка демонстративно споймали директора универмага на воровстве продуктов демонстративно отпороли и тихонько перевели на такую же должность в другой универмаг а того директора на его место а потом если что переменяют местами опять и так до бесконечности главное что бы делились с кем положено. Это все было в Киеве при совке 70-е 80-е
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Правильно, закидайте их нотами так, чтоб им сразу вернуть захотелось.
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Iaroslav Drobotun‏ @yadrobotun 17 ч.17 часов назад

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Iaroslav Drobotun Ретвитнул(а) Hromadske.UA
Головна державна таємниця в Україні: Цар Пєтя голий та ТУПИЙ. Все, мені кранти. Розголосив, не утримався...
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Все правильно: в 2018 году деоккупируем Крым и Донбасс, а в 2019 году - вернем себе исконно нашу Кубань... А дальше Порошенко может спокойно выставлять свою кандидатуру на второй срок... Я сам за него проголосую...
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его родимого , мы его на трон посадим а секте пинка дадим
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после того как барыга скоро покурит сидя на бардюре в Штатах, узнаешь
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украина не раиська...это всегда полезно помнить .мы не сажаем на трон...мы их только сносим.а михо0главный претендент.по неадекватности
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грузин хорош,спору нет, но Андрей сядет( не прыгнет как барыга под шумок безальтернотивности ) доживешь увидишь, твой Сашка гимн споет, он уже по утрам тренируется
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ты трошки попутал....ни я ни сашко на президенты не баллотируемся
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ты опять с раиськой попутал... то у вас обозвали бледными гандонами-и все умылись...
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ты Черепа знаешь? не? так чё ты своим Андрюхой пугаешь?

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с чего ты ,кацапа,решил,шо я пахан? у нас народ пахан
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Ты на выборах президента голосуешь одновременно за нескольких кандидатов? Тогда хочу тебя разочаровать - твой бюллетень недействительным признается...
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Путину Порошенко нет альтернативы...
Все, как под копирку.
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Михо может быть с 2029, а до того Юля - наш президент.
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не ннада в следующем году, ннада что бы санкции харашо паработали, исчо хотябы года 3 - 7, что бы наверняка Рачка мысли патеряла с кален вставать, а харашо благоустроилась в очке.
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Украина - богатая страна, не то что эта задрипанная Великобритания... Одних долларовых миллиардеров у нас сколько... Так что мы можем себе позволить содержать старшего советника юстиции специально для ношения зонтика...
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а когда выборы?
что то лапшенавеска заработала на полную
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Во-во, тоже аналогичные ассоциации возникли.
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Гарна справа! А якщо так - то повинна бути не лише на словах а й на ділі якщо не хвалько!
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Он что уже тоже к выборам готовится? Я думал, что только у Юли и Михо обострение. Ан нет - все херню молоть начинают.
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так именно они и заставили Банковую включится в предвыборную гонку и все только наинается борьба будет жестокой потому что ставки очень высоки. У оппозиции хорошие элэкторальные шансы а провластные в абсолютном меньшинстве но не хотят раставаться с корытом все как в 2013-2014 поэтому будет жарко
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Во-во. Сейчас пойдет: повысим зарплаты, пенсии, предоставим льготы. Чем закончится - х.з. Но явно не к добру это для Украины.
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да понятно столько льготников расплодят что некому будет платить за проезд в метро и автобусе
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Как это некому? Нельготники будут платить за всех. Нам привыкать что ли? "У нас такая цель на будущий год", - Порошенко о деоккупации Крыма и Донбасса - Цензор.НЕТ 8514
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каждый год, одно и тоже.
ему или память от сладкого постоянно отшибает.
или они народ Украины настолько за идиотов держат.
надоели.
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а говорили в Киеве в МАФах алкоголь запретили...
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Петро за старе взявся. Тобi ж вже казали, що вангування - то не твоє. Якщо деокупацiя вiдбудеться 1 сiчня 2019-го, знов буде дике скавчання скажених псiв на всiх гiлках Цензора.
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На данный момент не воспринимаю его как президента. Но вот если в 2018 сможет вернуть Крым, то в 2019 за него проголосую.
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на ближайшие десятилетия о крыме забываем.
всё благодаря харанту.
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Во Львове толпа границу без всякого оружия прорывает, и никаких последствий. А ту Наполеон прям
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Скажи це тим, хто тут плюндрує владу за це "без наслідків", москалику.
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ты хоть географию подучи там за паребриком лаптеносный Львов находится в центре Львовской области там нету гос границ
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Квасьневский сделал прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса
Россия может уйти с Донбасса и Крыма после президентских выборов 2018 года.Об этом сообщил бывший президент Польши Александр Квасьневский, передает "Гордон"."После выборов есть шанс, что Путин поймет, что ему нужны реформы, ему нужны модернизация страны и поддержка Запада. А поддержка Запада будет после решения украинского конфликта", - объяснил свою позицию политик.Квасьневский рассказал, что до выборов Путин оставит конфликт на Донбассе в "замороженном состоянии".Также, Александр Квасьневский выразил мнение, что введение миротворческой миссии может стать шансом для Украины, однако отметил, что не уверен какая будет позиция России по этому вопросу."Это шанс. Если бы можно было миротворцев поставить на границе, старой границе между Украиной и Россией, было бы очень хорошо. Но не знаю, возможно это или нет. Не знаю, какой будет позиция России", - отметил он.
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Самое забавное в том, что в победе )(уйла на выборах у Квасьневского нет ни малейших сомнений...
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Сцуко как ты болтун соевый уже достал своими рассказками..
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Мечтает плюшевый и в 19ом править и ротердамами+ всю Украину покрыть,а хер угадал, ща консервация закончится и тебя снесут нахер быстрее чем овоща, терпения уже ни у кого не осталось...
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Петро уже запутался то "деокупация", то "реинтеграция". Можно просто засерать мозги простому народу. И вообще они говорят внутри страны одно а на международных переговорах вероятно другое, потому что слова Франции и Германии иногда выдают цинизм и лапшу которую тут вешают.
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О о как))у кремлядских троллей начали пуканы взрываться))) взрывами пуканов ватных троллей и зрадофилов довольна)))
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ты щитаеш что именно кремлевские троли - это и есть зрадофилы?
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Шо Петя, не хватает ватных голосов за твое переизбрание?...решил и сам помечтать и народу дать курнуть тобой забитый косяк?
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werwe rwer ef8c801e
Иди кремлядь помолись на вашего медведева алкаша) если до конца года наркологи откачают от бухла,будете молиться на двоих карликов)
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зачем крым сдавал без одного выстрела и тем позволил наших офицеров копняками с кораблей выгонять?
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Кхе, кхе. .....Вот ....мост положим....Вот Крым и вернется!!!!....
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Нашому б "теляті" та "вовка" з'їсти......................
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Котрий раз, читаючи заголовок, виникає бажання дати по потилиці журналюгам, після читання самого тексту... Порошенко каже про багато реформ на наступний рік, що допоможуть повернути Крим та Донбас, а в заголовок виноситься якась фігня...
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Я не фанатка Порошенко. Но думаю, что он так обязан говорить хотя бы для того, чтоб это слышали западные политики и не трындели про снятие санкций после установления "мира на Донбассе". Для них "мир" - это если орки перестанут стрелять. Допускаю, что хуйло распорядится месяц не стрелять.
И что дальше? "Мир" наступил?
Для прохуйловских западных - да! А для нас - НЕТ!!!
Поэтому и говорит Порошенко, и напоминает, что нужно не просто перестать стрелять, а именно деоккупировать нашу землю!!!
Я считаю, что заявлять об этом надо каждый день, а не от случая к случаю!!!
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Мирно вернуть... Кто-то в это верит? Да не один нормальный человек не верит. Езда по ушам для лохов. И обязательно приплести сюда безвиз.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У нас такая цель на будущий год", - Порошенко о деоккупации Крыма и Донбасса
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