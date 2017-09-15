 Украина снова выполняет миссию обороны общего европейского дома от угроз с Востока, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Президента в Twitter.
"Украина де-факто стала восточной границей объединенной Европы. Мы снова выполняем миссию обороны общего европейского дома от угроз с Востока", - сказал он.
Напомним, ранее Порошенко заявил, что России ни при каких обстоятельствах верить нельзя.
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а что по этому поводу думают поляки ?
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заголовки читаешь,мороз по коже...ПРОРВАЛИ ГРАНИЦУ !!!не пущу неугодных!!!
совсем лэдрык поехал.чисто тебе ЦАРЬ !!!правда соевый...
главное на востоке границы для партнёров держать открытыми.
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на словах.
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про "східній кордон з Європою"?
все же сразу прорыв Михо вспомнили...
ну... и ка мы тот кордон защищаем..
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он только от патриотов Украины херойски защищает границы
остальные все партнёры.
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Наснаги!
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А Порох - молодчага!!! Так тримати! Як мудрі кажуть: "Саабака" гавкає, караван іде!..
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