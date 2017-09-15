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 Политика Украины
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 Украина снова выполняет миссию обороны общего европейского дома от угроз с Востока, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко, открывая 14-ю ежегодную встречу Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?", заявил, что Украина выполняет миссию обороны общего европейского дома от угроз с Востока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Президента в Twitter.

"Украина де-факто стала восточной границей объединенной Европы. Мы снова выполняем миссию обороны общего европейского дома от угроз с Востока", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: "Подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем ядерный заряд"
Украина снова выполняет миссию обороны общего европейского дома от угроз с Востока, - Порошенко 01

Напомним, ранее Порошенко заявил, что России ни при каких обстоятельствах верить нельзя.


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ЕС видит только утраченные прибыли от торговли с Рашей. зажиревшая как свинья перед забоем Европа просто не понимает что кремлевский мясник уже идет к ней в хлев с ножом
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Знатная истерия,тем более что Вальцману уже нечем больше дурить Украинский Народ,да и то Люди уже все смеются с этого,а Пеця всё как какаду своё скулит
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Ты кремлевский агент . Не раскачивай яхту
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да пэдро крепко западные границы держит от въезда граждан Украины.
заголовки читаешь,мороз по коже...ПРОРВАЛИ ГРАНИЦУ !!!не пущу неугодных!!!
совсем лэдрык поехал.чисто тебе ЦАРЬ !!!правда соевый...

главное на востоке границы для партнёров держать открытыми.
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а петя самый главный захiсник.
на словах.
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Шо то у барыги сегодня словесный понос Выборы замаячили? Уголек из США припер, чтобы амеров ублажить? Так для них это - копейки
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ОВОЧ-2 превратился в омерзительное создание Которое живет по законам помойки. О каком статусе Президента можно говорить?!
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зачем он это сказал?
про "східній кордон з Європою"?
все же сразу прорыв Михо вспомнили...
ну... и ка мы тот кордон защищаем..
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Украина снова выполняет миссию обороны общего европейского дома от угроз с Востока, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4702 Вася Шевченко f77d76ba

он только от патриотов Украины херойски защищает границы
остальные все партнёры.
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судя по всему боится ПЕТРУШКА!!что здадут его за ,,ПУЧЁК РЕДИСКИ!!"
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не буду говорить за всех, но из моих знакомых процентов 99,999% уже не верят в эти пафосные спичи
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Не бреши!!! Я теж серед людей живу і бачу, що багато людей підтримують його! А коли прйдеться вибирати серед "Вони", Саакашвіля чи Ляшка - виберуть Пороха! Не сумнівайся!
Наснаги!
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Бачу, що у "зрадофілів" зараз так "підгорає", що аж сморід стоїть! У "вишиватників", також "ізмєна" почалась!...
А Порох - молодчага!!! Так тримати! Як мудрі кажуть: "Саабака" гавкає, караван іде!..
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И тут Остапа понесло. Порошенко несёт уже безостановочно. Пора вводить в книгу рекордов Гинесса рекорд по словоблудию. Порошенко несомненно будет рекордсменом. Даже Ляшко с ним тягаться не способен.
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Вид зі сторони України???........................ Мабуть ти "ватник"..............
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Яка різниця звідки вид? Головне Шо кацапсячих виродків шмаляЄ...
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У кацапских троллей че там сирена заводится когда фамилия Порошенко появляется?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина снова выполняет миссию обороны общего европейского дома от угроз с Востока, - Порошенко
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