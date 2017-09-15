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 Политика Украины
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 Порошенко считает, что создание антикоррупционного суда может подождать: Антикоррупционную палату создадим в следующем месяце (Обновлено)

порошенко

Президент отметил, что главное заключается не в названии органа, а в его функциях.

Об этом он сказал, выступая на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".

Петр Порошенко выразил надежду, что уже в октябре в Украине появится антикоррупционная палата, а создание соответствующего суда еще может подождать.

"Я надеюсь, что мы создадим антикоррупционную палату в следующем месяце, а уже после этого, если антикоррупционный суд появится в 2019 или 2020 году, то будем только рады", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что главное заключается не в названии органа, а в его функциях.

Порошенко напомнил, что антикоррупционные суды существуют в развивающихся странах - в частности в Кении, Уганде, Малайзии, Хорватии.

Так же Президент Украины инициирует создание международной группы для поддержки в реализации вопроса деоккупации Крыма.

"Мы имеем координированную поддержку наших партнеров во всем мире. И я хотел бы сегодня предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма, чтобы скоординировать совместные действия. Я планирую обсудить это подробно в Нью-Йорке, на Генассамблее ООН", - пояснил он.

Также читайте: Марионетки Кремля анансируют "конференцию" в Брюсселе при участии евродепутатов и пророссийских пропагандистов, - ИС

Напомним, Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня вопрос о миротворческой миссии на Донбассе. Участие в заседании Генассамблеи примет украинский президент.
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" Запиши туда всех собутыльников. "

Не раскачивай бутылку
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Не верьте российскому фейку Порох не бухает из-за сахарного диабета. Я далеко не его сторонник, но и откровенное вранье читать не хочу.
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да ладно, бухает и ещё как. сказочки про диабет оставь для дебилов
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я не против вступить в группу друзей по декорупционизации Украины
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Денег нет...но вы держитесь!!!
РБК: правительство поручило Минфину отказать в гуманитарной поддержке Донбассу

По итогам совещания у вице-премьера России Дмитрия Козака, которое состоялось 1 сентября, Минфину России было дано поручение отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.)))))
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это сильный ход просто гениальная идея. Шредера запишут?
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Не вижу ничего смешного! Это сильный ход - озвучить замалчиваемую до сих пор идею о деоккупации Крыма вместо возвращения Крыма Украине.
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Не хочу, у меня там нет интересов. Если у татар они есть - пусть забирают
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клуб по интересам? в мире достаточно форматов для решения подобных вопросов. Другое дело - не работают быстро... а чем будет клюб эффективнее?...
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Лучше и не скажешь,гениально,во всем поддерживаю нашего уважаемого Президента Петра Алексеевича Порошенко.
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Говорю вам, как киевлянин деоккупируйте нас от вашего присутствия. Города у вас перечислены прям по Фрейду.
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найкращі друзі для деокупації Криму це, армія, авіація і флот
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Согласен с Вами, но на день сегодняшний оккупант на много сильнее.
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безвиз кончился теперь не в обиду татарам, они будут одной из главных тем пиара бырыги( это на долго, а петя завоёвывать хочет мирно, что само по себе увы не реально) за то пиар без проиграшный и время пиара не ограничено
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мишико все галстуки наверно съел,сидя в гостинице
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все таки Петя хороший дипломат с хорошей дипломатической чуйкой... понятно, что за его словами стоит желание создать международную коммуникационную площадку для:
- объединения всех антироссийских сил,
- распространения в мире идей деоккупации Крыма,
- поддержание в мире нужного уровня международного внимания к этой проблеме,
- генерация новых идей и способов к укрощению Рашки с помощью международных институтов и механизмов,
- поддержание высокого уровня международной изоляции Рашки в статусе "страны-изгоя",
- генерации новых способов и механизмов дипломатического и экономического принуждения Рашки к деоккупации Крыма (а по сути обескровливания и истощения)
- препятствования намерения Рашки снять международные санкции,
- и т.д.
и это правильно!
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Благодаря Богу мы имеем лучшего Президента да Патриота нашей страны сумевшего сплотить народ вокруг себя ,отстоять нашу независимость.
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Не пойму тебя Фишер. Ты прикалываешься, или такой на самом деле? Если последнее, то искреннее соболезнование твоим родителям.
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Все вступят и кацапы сами побегут деоккупироваться.
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Друзья у нынешнего главнокомандующего, наверное будут похожи на него.
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Президент какой-то странный. Он считает... А мы считаем, что нужно было создать года два назад.Он вроде как должен реализовывать настроения народа.
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Напоминает его е-декларирование. Пока он оттягивал на год введение, провтыкали окно возможностей на безвиз, стали ждать дальше. А как раз в то время он был оч. нужен - вата угомонилась моментально... Считает...
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У п'ятницю Порошенко опонував закликам щодо швидшого створення антикорупційного суду аргументом про те, що у практиці країн ЄС та США немає таких судів. Порошенко зауважив, що такі суди є лише в окремих країнах "третього світу", і підтримав створення антикорупційної палати у Верховному суді.
"Я хочу відповісти тим, що у нас кожен суд - антикорупційний. І спецпрокурор зараз розслідує справу щодо президента", - наголосив Керрі. Конференційна зала зустріла ці слова оплесками.
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Колишній держсекретар США Джон Керрі вважає, що президент Порошенко неправий у публічній позиції щодо антикорупційного суду.
Про це він заявив у виступі під час щорічної зустрічі Yalta European Strategy, повідомляє "Європейська правда".
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Ну вот вам, долбанные, порохоботы. Начинайте объяснять как это все хорошо.
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Как же тебя рвет,нечисть воровская и твою шоблу.
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Это они типа намекает.. что антикоррупционный суд.. может быть будет созда.. тут вопрос не когда.. а если))
Если его не выберут на второй срок.. можно свалить) а если выберут.. то ещё эдак годика 4-5..))
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ИТы, идиот, ваабще у курсе?
Ну например чем милиция отличасется от прокуратуры?
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Так а я про что?
Ни ты, ни я про вопрос...... них .....я.
Да мне похрен, хоть тушкой, хоть чучелом - ну сделайте что нибудь!
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Об любих друзях, ООН, и миротоворцах.

Как Вы думаете, почему Путин не поехал на открытие очередной сессии Совета Безопасности ООН, а вместо себя делегировал - Лаврова???

На рассмострение очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН внесён документ...... "Россия - незаконный член Совета Безопасности ООН".............Как то так.
В момент образования Совета Безопасности ООН страна/республика РСФСР входившая в состав СССР, чьим правопреемником считает себя нынешняя РФ, так и не вошла в ООН. Вместо этого в ООН вошел СССР, а также Украина и Беларусь. После распада СССР Российская Федерация, согласно регламенту Совета Безопасности ООН, не стала входить в ООН на общих основаниях путём голосования. Как правопреемник СССР, Россия подписывала Беловежские и затем Будапештские соглашения. Помните о таких. "Правоведы" и юристы Совета Безопасности ООН считают, что Путин совершил глупость, захватив Крым, но вдвойне глупо было отменять задним числом решение органа власти СССР о передачи Крыма Украине. Этими действиями верховный орган власти России де факто подтвердил нарушение правопреемственности Российской Федерации по отношению к СССР, а также нарушение ею Беловежских и Будапештских соглашений. Таким образом на Генеральной Ассамблее ООН будет поднят вопрос о денонсировании соглашения о правопреемственности России, как члена СБ ООН, вместо СССР
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Да, звучит криво. Но не криминально.
Ещё Юща вспомни.
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этот жирный диабетик, хуже смерти боится НЕЗАВИСИМОГО суда!
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Коррумпированный "гарант" сподобился поддержать только антикоррупционную "палатку". Ведь для него и его своры настоящий некоррумпированный суд - это потеря всего захваченного (включая убийство брата) бабла, а значит - смерть. Потому что для таких особей потеря бабла равносильна физической смерти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко считает, что создание антикоррупционного суда может подождать: Антикоррупционную палату создадим в следующем месяце (Обновлено)
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