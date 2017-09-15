 Порошенко считает, что создание антикоррупционного суда может подождать: Антикоррупционную палату создадим в следующем месяце (Обновлено)

Об этом он сказал, выступая на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".
Петр Порошенко выразил надежду, что уже в октябре в Украине появится антикоррупционная палата, а создание соответствующего суда еще может подождать.
"Я надеюсь, что мы создадим антикоррупционную палату в следующем месяце, а уже после этого, если антикоррупционный суд появится в 2019 или 2020 году, то будем только рады", - заявил Порошенко.
Президент подчеркнул, что главное заключается не в названии органа, а в его функциях.
Порошенко напомнил, что антикоррупционные суды существуют в развивающихся странах - в частности в Кении, Уганде, Малайзии, Хорватии.
Так же Президент Украины инициирует создание международной группы для поддержки в реализации вопроса деоккупации Крыма.
"Мы имеем координированную поддержку наших партнеров во всем мире. И я хотел бы сегодня предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма, чтобы скоординировать совместные действия. Я планирую обсудить это подробно в Нью-Йорке, на Генассамблее ООН", - пояснил он.
Напомним, Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня вопрос о миротворческой миссии на Донбассе. Участие в заседании Генассамблеи примет украинский президент.
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Не раскачивай бутылку
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РБК: правительство поручило Минфину отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
По итогам совещания у вице-премьера России Дмитрия Козака, которое состоялось 1 сентября, Минфину России было дано поручение отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.)))))
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- объединения всех антироссийских сил,
- распространения в мире идей деоккупации Крыма,
- поддержание в мире нужного уровня международного внимания к этой проблеме,
- генерация новых идей и способов к укрощению Рашки с помощью международных институтов и механизмов,
- поддержание высокого уровня международной изоляции Рашки в статусе "страны-изгоя",
- генерации новых способов и механизмов дипломатического и экономического принуждения Рашки к деоккупации Крыма (а по сути обескровливания и истощения)
- препятствования намерения Рашки снять международные санкции,
- и т.д.
и это правильно!
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Зрада, гавно!
Гавно, зрада!
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"Я хочу відповісти тим, що у нас кожен суд - антикорупційний. І спецпрокурор зараз розслідує справу щодо президента", - наголосив Керрі. Конференційна зала зустріла ці слова оплесками.
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Про це він заявив у виступі під час щорічної зустрічі Yalta European Strategy, повідомляє "Європейська правда".
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Журналшист саабщил!!!
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Если его не выберут на второй срок.. можно свалить) а если выберут.. то ещё эдак годика 4-5..))
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Ну например чем милиция отличасется от прокуратуры?
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Ну там от палаты?
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Ни ты, ни я про вопрос...... них .....я.
Да мне похрен, хоть тушкой, хоть чучелом - ну сделайте что нибудь!
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Как Вы думаете, почему Путин не поехал на открытие очередной сессии Совета Безопасности ООН, а вместо себя делегировал - Лаврова???
На рассмострение очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН внесён документ...... "Россия - незаконный член Совета Безопасности ООН".............Как то так.
В момент образования Совета Безопасности ООН страна/республика РСФСР входившая в состав СССР, чьим правопреемником считает себя нынешняя РФ, так и не вошла в ООН. Вместо этого в ООН вошел СССР, а также Украина и Беларусь. После распада СССР Российская Федерация, согласно регламенту Совета Безопасности ООН, не стала входить в ООН на общих основаниях путём голосования. Как правопреемник СССР, Россия подписывала Беловежские и затем Будапештские соглашения. Помните о таких. "Правоведы" и юристы Совета Безопасности ООН считают, что Путин совершил глупость, захватив Крым, но вдвойне глупо было отменять задним числом решение органа власти СССР о передачи Крыма Украине. Этими действиями верховный орган власти России де факто подтвердил нарушение правопреемственности Российской Федерации по отношению к СССР, а также нарушение ею Беловежских и Будапештских соглашений. Таким образом на Генеральной Ассамблее ООН будет поднят вопрос о денонсировании соглашения о правопреемственности России, как члена СБ ООН, вместо СССР
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Ещё Юща вспомни.
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