 "Хотел бы предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко инициирует создание международной группы для поддержки в реализации вопроса деоккупации Крыма. Об этом он сказал, выступая на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".
"Мы имеем координированную поддержку наших партнеров во всем мире. И я хотел бы сегодня предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма, чтобы скоординировать совместные действия. Я планирую обсудить это подробно в Нью-Йорке, на Генассамблее ООН", - пояснил он.
Напомним, Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня вопрос о миротворческой миссии на Донбассе. Участие в заседании Генассамблеи примет украинский президент.
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Не раскачивай бутылку
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РБК: правительство поручило Минфину отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
По итогам совещания у вице-премьера России Дмитрия Козака, которое состоялось 1 сентября, Минфину России было дано поручение отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.)))))
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- объединения всех антироссийских сил,
- распространения в мире идей деоккупации Крыма,
- поддержание в мире нужного уровня международного внимания к этой проблеме,
- генерация новых идей и способов к укрощению Рашки с помощью международных институтов и механизмов,
- поддержание высокого уровня международной изоляции Рашки в статусе "страны-изгоя",
- генерации новых способов и механизмов дипломатического и экономического принуждения Рашки к деоккупации Крыма (а по сути обескровливания и истощения)
- препятствования намерения Рашки снять международные санкции,
- и т.д.
и это правильно!
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