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 Политика Украины
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 "Хотел бы предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма", - Порошенко

порошенко

Президент предложил скоординировать действия по деоккупации Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко инициирует создание международной группы для поддержки в реализации вопроса деоккупации Крыма. Об этом он сказал, выступая на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".

"Мы имеем координированную поддержку наших партнеров во всем мире. И я хотел бы сегодня предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма, чтобы скоординировать совместные действия. Я планирую обсудить это подробно в Нью-Йорке, на Генассамблее ООН", - пояснил он.

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Напомним, Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня вопрос о миротворческой миссии на Донбассе. Участие в заседании Генассамблеи примет украинский президент.

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Не раскачивай бутылку
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я не против вступить в группу друзей по декорупционизации Украины
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Денег нет...но вы держитесь!!!
РБК: правительство поручило Минфину отказать в гуманитарной поддержке Донбассу

По итогам совещания у вице-премьера России Дмитрия Козака, которое состоялось 1 сентября, Минфину России было дано поручение отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.)))))
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Путлер приказал прекратить финансирование фейковых ЛДНР - на собственных холопов не хватает.
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это сильный ход просто гениальная идея. Шредера запишут?
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Не вижу ничего смешного! Это сильный ход - озвучить замалчиваемую до сих пор идею о деоккупации Крыма вместо возвращения Крыма Украине.
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клуб по интересам? в мире достаточно форматов для решения подобных вопросов. Другое дело - не работают быстро... а чем будет клюб эффективнее?...
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Лучше и не скажешь,гениально,во всем поддерживаю нашего уважаемого Президента Петра Алексеевича Порошенко.
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СПЕРВА НУНА ДЕОККУПИРОВАТЬ КИЕВ, ОДЕССУ, ХАРЬКОВ И ВСЮ УКРАИНУ ОТ РОШЕНОВСКОЙ МАФИИ !!!
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Говорю вам, как киевлянин деоккупируйте нас от вашего присутствия. Города у вас перечислены прям по Фрейду.
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найкращі друзі для деокупації Криму це, армія, авіація і флот
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безвиз кончился теперь не в обиду татарам, они будут одной из главных тем пиара бырыги( это на долго, а петя завоёвывать хочет мирно, что само по себе увы не реально) за то пиар без проиграшный и время пиара не ограничено
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мишико все галстуки наверно съел,сидя в гостинице
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все таки Петя хороший дипломат с хорошей дипломатической чуйкой... понятно, что за его словами стоит желание создать международную коммуникационную площадку для:
- объединения всех антироссийских сил,
- распространения в мире идей деоккупации Крыма,
- поддержание в мире нужного уровня международного внимания к этой проблеме,
- генерация новых идей и способов к укрощению Рашки с помощью международных институтов и механизмов,
- поддержание высокого уровня международной изоляции Рашки в статусе "страны-изгоя",
- генерации новых способов и механизмов дипломатического и экономического принуждения Рашки к деоккупации Крыма (а по сути обескровливания и истощения)
- препятствования намерения Рашки снять международные санкции,
- и т.д.
и это правильно!
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Мерзавец аваков хочет вернуть беркут и установить военную диктатуру протянув чере ВР закон №6556

"Хотел бы предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2035
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Благодаря Богу мы имеем лучшего Президента да Патриота нашей страны сумевшего сплотить народ вокруг себя ,отстоять нашу независимость.
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Не пойму тебя Фишер. Ты прикалываешься, или такой на самом деле? Если последнее, то искреннее соболезнование твоим родителям.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Хотел бы предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма", - Порошенко
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