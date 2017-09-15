 "Хотел бы предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко инициирует создание международной группы для поддержки в реализации вопроса деоккупации Крыма. Об этом он сказал, выступая на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".

"Мы имеем координированную поддержку наших партнеров во всем мире. И я хотел бы сегодня предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма, чтобы скоординировать совместные действия. Я планирую обсудить это подробно в Нью-Йорке, на Генассамблее ООН", - пояснил он.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня вопрос о миротворческой миссии на Донбассе. Участие в заседании Генассамблеи примет украинский президент.