 Сбитый сыном Шуфрича Мельниченко проходит реабилитацию, - врач

Об этом Цензор.НЕТ сообщил руководитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольман, координирующий действия команды израильских врачей.
Он проинформировал, что мультидисциплинарная команда израильских медиков была привлечена к лечению Мельниченко 28 августа, на следующий день после ДТП. У пострадавшего была черепно-мозговая травма, перелом ноги, а позднее также пневмония (приобретенная в больнице).
Ночью после аварии началось изменение в клиническом состоянии пациента в негативную сторону, тогда украинские медики провели томографию, которая показала, что у пациента есть кровотечение, гематома и образуется отек. Украинские врачи под утро провели операцию.
"Нас предупредили, что может понадобиться наша помощь, сразу после аварии. А после ухудшения состояния Алексея нам дали зеленый свет. Нас вызвали, потому что мы больше в этом специализируемся. Геополитический курс палестинского конфликта призывает нас иметь знания, инструменты и технологии, чтобы оперативно и в большом количестве спасать наших пациентов, пострадавших в боевых действиях или терактах", - отметил Гольман.
С момента ДТП Алексею сделали три операции. Первую провели врачи 17-й городской больницы Киева. Тогда была ликвидирована гематома и стабилизировано черепно-мозговое давление. Вторую операцию провели израильские специалисты и украинские медики в клинике "Борис".
"Это была своего рода ревизия, поскольку первая операция была сделана незапланированно, - пояснил врач. - Украинские врачи сделали все, что могли, тем не менее, эта операция не была сделана по мировым протоколам. Когда пациент вышел из группы риска, была проведена третья, ортопедическая, операция на ноге. Взвешивалась возможность операции на плече, но наши специалисты дали рекомендации о консервативном лечении, таким образом, избежав четвертой операции".
По его словам, на сегодняшний день состояние пациента улучшилось: "За неделю мы вернули Алексея в нормальный ритм жизни. Он уже самостоятельно ходил, питался и разговаривал. Сейчас он находится между средней и легкой стадией травмы".
На сегодняшний день израильские медики оценивают перспективы Мельниченко как очень хорошие.
"В ближайшее время он пройдет реабилитацию и в течение полутора месяцев вернется к полноценной жизни. Алексей получает реабилитацию по системе израильского спецназа. В Израиле задача медиков - сразу после реабилитации вернуть солдата в бригаду. Так что это та программа, где мы не идем на компромисс и поблажки.", - сказал Гольман.
Реабилитация включает четыре направления. Первое - физические нагрузки. Второе - трудотерапия. Она заключается в том, что после того, как человек начал полноценно ходить, он начинает восстанавливать быстрое мышление. Задача - преодолеть временные послеоперационные отклонения. Третье направление - восстановление полноценной речи. Последнее - гидротерапия.
"Реабилитация спецназа в Израиле показала, что гидротерапия очень эффективна, так как в воде нагрузка на мышцы тела распределяется равномерно. Кроме того, это работа с диетологом и психологом. Алексей по-настоящему боролся за свою жизни", - подытожил врач.
Как сообщал Цензор.НЕТ, сын народного депутата Нестора Шуфрича (Нестор Несторович) на автомобиле Bentley на пешеходном переходе сбил пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.
Полиция открыла по факту ДТП уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса.
По словам советника главы МВД Антона Геращенко, суд может назначить сыну нардепа Нестора Шуфрича условное наказание и крупный штраф.
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И вообще, у человека были такие травмы, что это ему аукнется по любому позже, так что "добродеятель" шуфрич чела покалечил таки.
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Аварий бывает очень много и по разным причинам...
Не нравятся рыгианалы? Мне тоже. Но при чём здесь политика?
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и насколько "жирный" твой папа или ты сам.. при том нарушении, которое описывали сми, я би это даже не дтп назвал, а покушением на убийство. и, как видно на видео, второму мало что не хватило, что б его собирали на соседней койке. УК не дышло, он должен работать... как то так.
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У Кости Меладзе была похожая ситуация... Он тоже мазал шоколадом?
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ps грустно все это, на сам деле
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чтобы он в добром здравии встретил новые сбития.
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