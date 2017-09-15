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Все про:Европарламент (1284) конференция (197) Кремль (499) пропаганда (2241) Тымчук (1522)

 Марионетки Кремля анонсируют "конференцию" в Брюсселе при участии евродепутатов и пророссийских пропагандистов, - ИС

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Отдельные евродепутаты при тайной поддержке госструктур РФ хотят организовать в одном из конференц-залов Европарламента конференцию пророссийски настроенных представителей СМИ и блогеров по вопросам "состояния свободы слова в Украине"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

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Так, один из бывших руководителей ОО "Молодые регионы" С. Хижняк (скрывается на территории России, используется наряду с бывшим министром внутренних дел Украины В. Захарченко спецслужбами РФ для проведения спецопераций против Украины) сообщил в своем окружении, что 27 сентября с. г. в одном из конференц-залов Европарламента (Брюссель) запланировано проведение при тайной поддержке госструктур РФ конференции пророссийски настроенных представителей СМИ и блогеров по вопросам "состояния свободы слова в Украине".

По словам Хижняка, официальными организаторами конференции являются депутаты Европарламента Татьяна Жданок (Tatjana Zdanok, представитель Латвии, член депутатской фракции "Зеленых и Европейского свободного альянса", бывший член "Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом"), Йиржи Машталка (Jiri Mastalka, гражданин Чехии, член Коммунистической партии Чехии, представитель Европарламента по связям с РФ), Хавьер Каус (Javier Couso, гражданин Испании, член политической партии "Объединенные левые") и Андрей Мамыкин (Andrejs Mamikins, гражданин Латвии, член партии "Согласие"). Координатором мероприятия является глава немецкой партии "Единство" Дмитрий Ремпель (гражданин ФРГ), который, по словам Хижняка, длительное время сотрудничает с представителями администрации президента РФ. Также Хижняк сообщил, что для участия в данном мероприятии планируется пригласить блогеров Р. Коцабу и Т. Монтян, а также Р. Кузьмина (бывший заместитель Генерального прокурора Украины при Януковиче).

Марионетки Кремля анонсируют конференцию в Брюсселе при участии евродепутатов и пророссийских пропагандистов, - ИС 01Марионетки Кремля анонсируют конференцию в Брюсселе при участии евродепутатов и пророссийских пропагандистов, - ИС 02
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Согласно исследованию, проведенному порталом Pornhub, гейрашка заняла седьмое место по интересу к трансгендерному порно. Из представленной статистики следует, что россияне искали соответствующую продукцию чаще, чем пользователи из европейских стран или США.
Вот так,гейропа отдыхает.
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а мы потом только оправдываться будем как с Законом о образовании?
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Надеюсь после этой "конференции" нечёссанное монтян сразу в моксель на пмж переедет.
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Ну там она по "красоте" с машей "немытой головой" Захаровой будет конкурировать на рынке пугания людей перед сном своей внешностью...
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если не получится отменить-сорвать, то поставьте видеокамеры и фиксируйте всех "друзей и подруг"
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Шоколадочники доиграются,что русня скоро будет и в Киеве свои шабаши организовывать. Шляются свободно по стране подонки типа коцабы,монтянши,мураева и прочей дряни,и подрывной деятелностью занимаются,а СБУ до лампочки. Они "крыши перекрывают" да щемят тех,кто пэце не нравится.
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Почему до сих пор не закрыли на долгие годы эту антиукраинскую , прокацапскую паскуду Монтян ???
Впрочем и так всё ясно , ответа не надо ...Этой сучьей власти пох...главное успеть кишени набить и попридержать патриотов насколько возможно
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМарионетки Кремля анонсируют "конференцию" в Брюсселе при участии евродепутатов и пророссийских пропагандистов, - ИС
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