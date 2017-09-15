 Марионетки Кремля анонсируют "конференцию" в Брюсселе при участии евродепутатов и пророссийских пропагандистов, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
Так, один из бывших руководителей ОО "Молодые регионы" С. Хижняк (скрывается на территории России, используется наряду с бывшим министром внутренних дел Украины В. Захарченко спецслужбами РФ для проведения спецопераций против Украины) сообщил в своем окружении, что 27 сентября с. г. в одном из конференц-залов Европарламента (Брюссель) запланировано проведение при тайной поддержке госструктур РФ конференции пророссийски настроенных представителей СМИ и блогеров по вопросам "состояния свободы слова в Украине".
По словам Хижняка, официальными организаторами конференции являются депутаты Европарламента Татьяна Жданок (Tatjana Zdanok, представитель Латвии, член депутатской фракции "Зеленых и Европейского свободного альянса", бывший член "Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом"), Йиржи Машталка (Jiri Mastalka, гражданин Чехии, член Коммунистической партии Чехии, представитель Европарламента по связям с РФ), Хавьер Каус (Javier Couso, гражданин Испании, член политической партии "Объединенные левые") и Андрей Мамыкин (Andrejs Mamikins, гражданин Латвии, член партии "Согласие"). Координатором мероприятия является глава немецкой партии "Единство" Дмитрий Ремпель (гражданин ФРГ), который, по словам Хижняка, длительное время сотрудничает с представителями администрации президента РФ. Также Хижняк сообщил, что для участия в данном мероприятии планируется пригласить блогеров Р. Коцабу и Т. Монтян, а также Р. Кузьмина (бывший заместитель Генерального прокурора Украины при Януковиче).
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Вот так,гейропа отдыхает.
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Впрочем и так всё ясно , ответа не надо ...Этой сучьей власти пох...главное успеть кишени набить и попридержать патриотов насколько возможно
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