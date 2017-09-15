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 Политика Украины
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 Порошенко: "Подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем ядерный заряд"

порошенко

Президент процитировал немецкого философа Ницше.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, процитировал немецкого философа Фридриха Ницше, говоря о современной политике, а также в очередной раз подчеркнул, что подписанный в 1994 году Будапештский меморандум не выполняется. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Мне понравилась фраза "Ни одного шанса, увидимся в следующем году в Ялте". Мы сопротивлялись. То, что не убивает, делает вас сильнее. Это фраза Ницше, и она, по моему мнению, вполне отражает суть того, что происходит сейчас в геополитике. Мы уже живем в новом мире, я думаю о том, что мы туда еще не дошли. Если кто-то думает, что когда закончится война в Украине, все будет так, как было, я думаю, что эти люди ошибаются. Вы не можете воскресить к жизни десятки тысяч погибших украинцев. Вы не можете забыть, что подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем один ядерный заряд", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "История нас учит, что России нельзя верить. Ни при каких обстоятельствах", - Порошенко

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта ОБСЕ, Устава ООН и ДНЯО в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора. Подписан 5 декабря 1994г. лидерами Украины, США, России и Великобритании.

Франция и Китай - два других участника ДНЯО, обладавшие на момент подписания Будапештского меморандума ядерным оружием, предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но не поставили свои подписи под этим документом.
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Продовження арешту на ліпецьку фабрику в РФ, навіть з такого слизняка як пєтя робить державного діяча.
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Нема никакой липецкой фабрики . И никогда не было . А ты - кремлевский агент
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І нових фабрик Рошен по всій Росії теж не будується, то інопланетяни!
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А зараз ще угорці арештують будапештську фабрику Бонбонетті, за новий закон про освіту, який не дає угорцям Закарпаття навчатись угорською мовою і пєтя точно дасть гроші на ядерну бомбу!
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Цікаво скільки в військовому бюджеті 2018 буде виділено грошей на розробку ракет середньої дальності до 5000км, здатних нести ядерний заряд? І скільки буде виділено бюджету міністерства енергетики на створення заводу по збагаченню ядерного палива?
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без ядерных зарядов в таких ракетах нет никакого смысла ..
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Пару тон гексогену, які прилетять на дачу путіна на Байкалі чи на Алтаї, це досить потужний аргумент у веденні переговорів!
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нах розробляти то, що в Україні вже розроблено і освоєно випуск? І нах Україні завод по збагаченню ядерного палива?
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Ракет немає, а виробничі потужності СРСР, які виробляли стратегічні ракети - вже знищено.
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" то інопланетяни! "

Ну и шо , шо инопланетяне ? Не раскачивай яхту
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То ж яхта Косюка за 200 млн доларів, пєтя на ній тіки трохи відпочиває.
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" пєтя на ній тіки трохи відпочиває."

Вот и не раскачивай , бо дрышлику пожалуюсь ...
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Если точкой отсчета делать Порошенко, то как тогда можно оценить твою ничтожность?
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порошенко не може бути точкою відліку, бо він не є суб'єктом, він об'єкт який всі маніпулюють. Він слабкий переговорник, не має твердих власних переконань які готовий захищати більше ніж власні гроші, не має підтримки в українському суспільстві, не має справжньої команди соратників, бо не може бути соратників у бариг, у бариг можуть бути тільки подєльнікі.
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звідки в тебе стільки жовчі?!
Ти спиш взагалі, чи ненавидиш Порошенка цілодобово?
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Ненавидіти порошенка? Чого раптом? Він середньостатистичний лох, якого розводять єврокідари разом з путіним. Мені його просто шкода.
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ти створив хоча б щось подібне до Рошену, як Порошенко?
Тоді середньостатистичний лох із вас двох не він...
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Але ж я і не вкрав гроші та заводи у людей та держави, не давав хабарі, не розкрадав 10 млрд доларів рефінансування НБУ в 2008 році, не приховував податки в панамі, не підкупляв чиновників, суддів, прокурорів, депутатів, мішками грошей, не порушував Конституцію України, не торгував з ворогами! Чи я засмучений що я все це не робив? Ні, навпаки і не хотів би робити цього ніколи.
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от дурне. корпорацiя Рошен, разом зi всiм майном та будiвництвами зараз належить Ротшильдам.
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Звідки така впевненість? Заводи порошенка продовжують отримувати незаконні замовлення від влади на поставку річкових катерів та медичних машин для ЗСУ, це Ротшильди так накерували? Все майно порошенка в його руках.
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Это А,а Б - пора начинать их делать? Или просто так,позвиздеть
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Порох - в тебя что - молния ударила?? Откуда такое просветление???
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Рвет отношения с Штатами и братается с Ху"лом,это начальная фаза.
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Порошенко даже не мечтай. Украину не спасло бы наличие и десятка ядерных зарядов. Вы до сих пор не поняли с кем вы имеете дело.
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да это пеця пургу несет для местного лохтората....В Европе он говорит совсем другое
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Он протрезвел?
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Ты, видимо, нет. Уж тебе, пишущему под украинским флагом, стыдно должно быть порочить своего президента. Во-первых, он не может пить, так как инсулинозависимый диабетик. Во-вторых, в своем болоте надо разбираться самим, а не подмахивать недоброжелателям и врагам. Надо иметь совесть и ЧЕСТЬ,
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если у КНДР есть и ракеты, и ЯО, то нам и карты в руки.
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давно пора мати ЯО і срати з високої вишки на всяких "азабочіних і глубокаабізпакоїних" підерасів!!!
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Это очень хорошо, что он так считает... Надеюсь, что он озвучит свою точку зрения и при выступлениях на международной арене...
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К сожалению это так... Но это с одной стороны... А с другой у СССР было сколько этих зарядов? Тысячи, десятки тысяч? И что? Накрылись медным тазом. Это тоже надо учитываться...
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У нашего Президента"Хорошая мысля приходит опосля",после более,чем 3-х лет разрушительно-убийственной военной интервенции на территорию Украины гаранта-подписанта хуйла- Будапештского.
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Есть госпрограмма "Ракетный щит Украины", реализация которой даст Украине оружие сдерживания. Главнокомандующий об этом не знает? И причём здесь "одна ядерная боеголовка", для санкций против Украины ?
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никто эту головку понятно делать уже не будет ... в своё время просрали, а после драки кулаками не машут ..
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Желательно всю шоблу за 26 лет правления ))) Если не сменить то ничего Украине не светит(((
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Они уже достали своим озвучиванием. Дело когда будет? Когда будут заводы в Чернобыльской зоне, когда первые испытания...
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Мда. "Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом".
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Игра на публику. Будь у Украины ЯО - абсолютно ничего не поменялось бы. Тут и "Точка-У"не захотели использовать, а уж ЯО пулять в Донецк или Москву - вообще безумие.
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У каждой ядерной страны, яо для игры на публику, и ты знаешь?-работает, желающих испытать судьбу -нет.
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То есть Крым не забрали бы, если бы у Украины было ЯО? В какой момент Украина могла им воспользоваться, что бы отпугнуть зеленых человечков?
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изначально не было бы такого наглого вторжения
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Было бы. Все равно Украина не использовала бы ЯО.
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Тактический ракетный комплекс 9К79-1 Точка-У
С разгонным блоком свободно с головой АА-86 достает до центра Москвы .
Ракета комплектуется следующими типами боевых частей:АА-60 - ядерная мощностью от 10 до 100кт,АА-86 - ядерная особой важности,АА-92 - ядерная
""По особой важности....- ракета 9М79Б1 - ядерная БЧ особой важности 9Н64 с боевым блоком АА-86, мощность до 200 кт
по одним и 100 кт .
- ракета 9М79Б2 - ядерная БЧ особой важности АА-92, поступила на вооружение после 1988 г. ( не упоминается в техописании комплекса 1988 г. издания в отличие от остальных);

ВОТ и все бумаги по Будапештскому Меморандуму -
на мукулатуры .

Зонтик ЯО в Украине давно есть ...жж

С момента сдачи кравчуком в 1992 году и кучмой в 1994-2001 г.г. всего тактического яо.
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В корее говорят лучше водородный заряд делать. Чуть дороже, но не нужны заводы для оружейного плутония. С доставкой пооблем нет. Проще чем новой почтой
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Тонкий намек?Это правильно, это радует и огорчает одновременно, ядерный щит это гарантия безопасности,однако, если такое произнесено, значит нам помогать не хотят и не будут, я бы сказала, что это еще не ультиматум, но уже предупреждение.
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я думаю так - не отдал бы кравчук ЯО - отдал бы янук, как Крым на 40 лет легко отписал параше. У нас беда с президентами, был шанс с Чорноволом, но убили суки кгбшные.
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Петьку "петух" клевал давно, но только после изнасилования в извращённой форме он начал говорить то что должен был сказать 2 года назад. Сейчас это обычный популистический трёп без последствий от патологического лжеца.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: "Подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем ядерный заряд"
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