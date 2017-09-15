 Порошенко: "Подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем ядерный заряд"

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, процитировал немецкого философа Фридриха Ницше, говоря о современной политике, а также в очередной раз подчеркнул, что подписанный в 1994 году Будапештский меморандум не выполняется. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Мне понравилась фраза "Ни одного шанса, увидимся в следующем году в Ялте". Мы сопротивлялись. То, что не убивает, делает вас сильнее. Это фраза Ницше, и она, по моему мнению, вполне отражает суть того, что происходит сейчас в геополитике. Мы уже живем в новом мире, я думаю о том, что мы туда еще не дошли. Если кто-то думает, что когда закончится война в Украине, все будет так, как было, я думаю, что эти люди ошибаются. Вы не можете воскресить к жизни десятки тысяч погибших украинцев. Вы не можете забыть, что подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем один ядерный заряд", - сказал президент.
Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта ОБСЕ, Устава ООН и ДНЯО в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора. Подписан 5 декабря 1994г. лидерами Украины, США, России и Великобритании.
Франция и Китай - два других участника ДНЯО, обладавшие на момент подписания Будапештского меморандума ядерным оружием, предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но не поставили свои подписи под этим документом.
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Ну и шо , шо инопланетяне ? Не раскачивай яхту
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Вот и не раскачивай , бо дрышлику пожалуюсь ...
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что думают в ЕС о пэте и КО...
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Ти спиш взагалі, чи ненавидиш Порошенка цілодобово?
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Тоді середньостатистичний лох із вас двох не він...
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Тактический ракетный комплекс 9К79-1 Точка-У
С разгонным блоком свободно с головой АА-86 достает до центра Москвы .
Ракета комплектуется следующими типами боевых частей:АА-60 - ядерная мощностью от 10 до 100кт,АА-86 - ядерная особой важности,АА-92 - ядерная
""По особой важности....- ракета 9М79Б1 - ядерная БЧ особой важности 9Н64 с боевым блоком АА-86, мощность до 200 кт
по одним и 100 кт .
- ракета 9М79Б2 - ядерная БЧ особой важности АА-92, поступила на вооружение после 1988 г. ( не упоминается в техописании комплекса 1988 г. издания в отличие от остальных);
ВОТ и все бумаги по Будапештскому Меморандуму -
на мукулатуры .
Зонтик ЯО в Украине давно есть ...жж
С момента сдачи кравчуком в 1992 году и кучмой в 1994-2001 г.г. всего тактического яо.
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