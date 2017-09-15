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 Киевские новости
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 Вечером в Киеве перекроют Крещатик в связи с подготовкой к проведению праздника благодарения

каштаны крещатик

Движение будет ограничено до 6:00 18 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, в Киеве с 21:00 15 сентября ул. Крещатик закроют для проезда транспорта от ул. Б. Хмельницкого до ул. Михайловской. Движение ограничат в связи с подготовкой праздника благодарения, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Крещатик будет перекрыт до 18 сентября.

Сам праздник пройдет 17 сентября с 10:00 до 17:00. Его организатором выступает Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины. В программе мероприятия - богослужение, фестиваль социальный проектов, уличный кинотеатр, выступление Ника Вуйчича и концерт.

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Какой еще день благодарения и на хера Крещатик перекрывать? Совсем долбонулись?
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Добробут громадян зростає, войні немає, залишається тільки радіти життю та влаштовувати свята.
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Вообще он в ноябре...а это ещё что за праздник?
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Может на Банковой решили чем-то перебить тот неприятный обсер после остановки поезда и минирования границы.Хотя могли бы назвать как-то по-другому
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Его организатором выступает Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины



баптисты что ли?
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а сатанисты когда перекроют? демократия ведь...
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А это ещё что за праздник, млять, с десяти до семьнадцати? И каким боком он к Украине?
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Наоборот - Крещатик ОТКРОЮТ! Для пешеходов. А те кто ездит с Борщаговки на Левый берег - не обязательно через центр города должен ехать - пусть в окружную, не умрет от перерасхода дополнительно пол-литра бензина.
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А кого и за что благодарить будем? Спасибо великому Ленину за наше счастливое детство? Или "дам всем детям по конфете, ну а Пете целых две"?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВечером в Киеве перекроют Крещатик в связи с подготовкой к проведению праздника благодарения
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