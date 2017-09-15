 Вечером в Киеве перекроют Крещатик в связи с подготовкой к проведению праздника благодарения

Как передает Цензор.НЕТ, в Киеве с 21:00 15 сентября ул. Крещатик закроют для проезда транспорта от ул. Б. Хмельницкого до ул. Михайловской. Движение ограничат в связи с подготовкой праздника благодарения, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Крещатик будет перекрыт до 18 сентября.
Сам праздник пройдет 17 сентября с 10:00 до 17:00. Его организатором выступает Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины. В программе мероприятия - богослужение, фестиваль социальный проектов, уличный кинотеатр, выступление Ника Вуйчича и концерт.
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баптисты что ли?
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