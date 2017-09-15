 Спасатели-пиротехники на Луганщине обнаружили более 100 боеприпасов, угрожавших жизни местных жителей

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС, за прошедшие сутки, 14 сентября, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 1,26 га местности в городе Сватово, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.
Также расчетам группы пиротехнических работ было обследовано акваторию реки Айдар площадью 0,2 га в Новоайдарском районе Луганской области.
Всего за минувшие сутки было обследовано 1,46 га территории области, где обнаружено и изъято 113 единиц взрывоопасных предметов: 69 артиллерийских снарядов, 2 минометные мины, 2 ручные гранаты, 28 единиц подрывников и 12 единиц других взрывоопасных предметов.
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