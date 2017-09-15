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 Политика Украины
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Все про:грузы (201) перевозки (217) Укрзализныця (1212) вагоны (56) Укрметаллургпром (8)

 Ряд предприятий ГМК по-прежнему обеспечен парком вагонов УЗ менее 10% от их потребности, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

александр каленков

По данным "Укрметаллургпрома", в обеспечении предприятий ГМК вагонами УЗ прослеживается положительная динамика, но это еще не тот результат, на который рассчитывают металлургические и горнообогатительные комбинаты

Об этом сообщил на сайте "Укрметаллургпрома" Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"В продолжение нашей инициативы об обеспечении парком ЦТЛ предприятий ГМК должен отметить, что небольшой прогресс, сформировавшийся в третьей декаде августа, смог продолжиться и в начале сентября. Таким образом, доля обеспечения металлургических и горнообогатительных комбинатов в первой декаде сентября составляет 26% от общей потребности. С одной стороны - положительная динамика прослеживается, но с другой стороны - это все еще не тот результат, которого мы хотим достичь. Ряд предприятий ГМК по-прежнему обеспечен парком ЦТЛ менее 10% от их потребности. Мы продолжаем настаивать на принципах равенства, и требовать, чтобы обеспеченность предприятий ГМК полувагонами УЗ была не ниже уровня рыночной доли УЗ, т.е. не менее 35% их общей погрузки в полувагонах. Поэтому текущий результат - 26% - я расцениваю как таковой, который предполагает необходимость приложить еще массу усилий для выравнивания обеспечения предприятий, ведь обеспечение одних предприятий на 90-100% и более, в то время как остальные обеспечены менее чем на 10% - это четкий сигнал о том, есть над чем работать. С интересом для себя узнал, что так широко разрекламированная автоматическая система распределения зерновозов позволяет создавать преференции для отдельных экспедиторских компаний, "наиболее логистически близких" и уже вызывает ряд обоснованных нареканий со стороны представителей агробизнеса. Очевидно, без принципиального решения по справедливому доступу для всех грузоотправителей на уровне средней доли УЗ на рынке соответствующего подвижного состава любая система будет "подкручена" в интересах тех или иных лиц", - рассказал Каленков.

"Мы продолжаем в надеждой следить за действиями и решениями в.и.о. Председателя правления УЗ Евгения Кравцова, очень надеюсь, что наметившаяся общая положительная для ГМК динамика обеспечения парком полувагонов ЦТЛ будет устойчивой и не только достигнет целевой цифры в 35%, но и будет зафиксирована системным решением Правления УЗ, по которому каждый грузоотправитель Украины будет реально обеспечен полувагонами УЗ на 30%-40% свой погрузки, а не на 5%-100% как сегодня. Мы настаиваем на том, что устранение дискриминации в распределении полувагонов между грузовладельцами должно быть не просто политическим решением, а должно стать принципиальной позицией стратегического государственного предприятия. При этом никакие вывески и лозунги не должны подменять суть - равномерное распределение, а не какие-то эфемерные "автоматические" и, к сожалению, непрозрачные системы", - резюмировал он.


Ряд предприятий ГМК по-прежнему обеспечен парком вагонов УЗ менее 10% от их потребности, - президент Укрметаллургпрома Каленков 01Ряд предприятий ГМК по-прежнему обеспечен парком вагонов УЗ менее 10% от их потребности, - президент Укрметаллургпрома Каленков 02
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Потрібно піднімати ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці. Якщо послуга користується попитом то ціна на неї має підніматись до економічно обгрунтованої! Висока ціна дозволить Укрзалізниці закупити нові вагони і забезпечити 100% заявок.
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Так нет уже Балчуна, что вам теперь мешает?
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Я правильно понял: бабло с прибыли в офшоры, а вагоны для товарной продукции с государства?
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Все правильно, как водится - приватизация прибылей, национализация расходов...
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Бальчун, прекрати!! Не мешай работать рошеновским реформаторам
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А что вы ожидали от тупого польского клоуна с гитарой ?
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Свої вагони залишили в ДНР,а тепер вимагають у держави.Щось дуже багато стало "Укрметалургпрому" на слуху.Розпочали виборчу кампанію,"работнички" ?!
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Сиротки с миллиардными прибылями. Хуху не хохо?
Вы определитесь вам или дешевый тариф за наш счет или нормальный тариф и вагоны.
40 миллионов працюков оплачивали убытки укрзализныци годами. Страна кретинов и воров.
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Ну так встретьтесь еще раз с Омеляном, перетрите непонятки... Ведь сабжу, кроме Майбаха для жены, еще много всякого-разного нужно...
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пусть идут лесом. Это частные предприятия. Прибыль - ахметову. От налогов укрываются в оффшорах. Очистные не устанавливают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРяд предприятий ГМК по-прежнему обеспечен парком вагонов УЗ менее 10% от их потребности, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков
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