 Ряд предприятий ГМК по-прежнему обеспечен парком вагонов УЗ менее 10% от их потребности, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

Об этом сообщил на сайте "Укрметаллургпрома" Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
"В продолжение нашей инициативы об обеспечении парком ЦТЛ предприятий ГМК должен отметить, что небольшой прогресс, сформировавшийся в третьей декаде августа, смог продолжиться и в начале сентября. Таким образом, доля обеспечения металлургических и горнообогатительных комбинатов в первой декаде сентября составляет 26% от общей потребности. С одной стороны - положительная динамика прослеживается, но с другой стороны - это все еще не тот результат, которого мы хотим достичь. Ряд предприятий ГМК по-прежнему обеспечен парком ЦТЛ менее 10% от их потребности. Мы продолжаем настаивать на принципах равенства, и требовать, чтобы обеспеченность предприятий ГМК полувагонами УЗ была не ниже уровня рыночной доли УЗ, т.е. не менее 35% их общей погрузки в полувагонах. Поэтому текущий результат - 26% - я расцениваю как таковой, который предполагает необходимость приложить еще массу усилий для выравнивания обеспечения предприятий, ведь обеспечение одних предприятий на 90-100% и более, в то время как остальные обеспечены менее чем на 10% - это четкий сигнал о том, есть над чем работать. С интересом для себя узнал, что так широко разрекламированная автоматическая система распределения зерновозов позволяет создавать преференции для отдельных экспедиторских компаний, "наиболее логистически близких" и уже вызывает ряд обоснованных нареканий со стороны представителей агробизнеса. Очевидно, без принципиального решения по справедливому доступу для всех грузоотправителей на уровне средней доли УЗ на рынке соответствующего подвижного состава любая система будет "подкручена" в интересах тех или иных лиц", - рассказал Каленков.
"Мы продолжаем в надеждой следить за действиями и решениями в.и.о. Председателя правления УЗ Евгения Кравцова, очень надеюсь, что наметившаяся общая положительная для ГМК динамика обеспечения парком полувагонов ЦТЛ будет устойчивой и не только достигнет целевой цифры в 35%, но и будет зафиксирована системным решением Правления УЗ, по которому каждый грузоотправитель Украины будет реально обеспечен полувагонами УЗ на 30%-40% свой погрузки, а не на 5%-100% как сегодня. Мы настаиваем на том, что устранение дискриминации в распределении полувагонов между грузовладельцами должно быть не просто политическим решением, а должно стать принципиальной позицией стратегического государственного предприятия. При этом никакие вывески и лозунги не должны подменять суть - равномерное распределение, а не какие-то эфемерные "автоматические" и, к сожалению, непрозрачные системы", - резюмировал он.
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Если нужно, будем обращаться в НАБУ, чтобы разобраться в непрозрачном подходе к распределению движимого состава "Укрзализныци", - нардеп(27)
Если "Укрзализныця" поднимет на 22% тарифы на грузоперевозки, то это приведет к ухудшению курса гривни и к росту цен в магазинах, - нардеп(83)
Начинать надо с предотвращения коррупции в самой "Укрзализныце", - нардеп о возможном повышении тарифов УЗ(68)
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Есть коррупционная система распределения вагонов. Я поставил задание новому и.о. руководителя "Укрзализныци" разобраться, - Гройсман(63)
"Кроме индексации тарифов есть еще целый ряд возможностей для увеличения доходов "Укрзализныци", - Гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината Шевчик(28)
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Вы определитесь вам или дешевый тариф за наш счет или нормальный тариф и вагоны.
40 миллионов працюков оплачивали убытки укрзализныци годами. Страна кретинов и воров.
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купите себе вагоны!!
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