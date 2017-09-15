 Новый ракетный запуск КНДР требует глобального ответа, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Запуск ракеты КНДР - это очередное безрассудное нарушение резолюций ООН, грубое нарушение международного мира и безопасности, которое требует глобального ответа", - написал Столтенберг.
Напомним, сегодня, 15 сентября, Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.
Южная Корея запустила собственную баллистическую ракету Хенму-2 в ответ на очередной запуск КНДР.
Власти КНДР опубликовали вчера, 14 сентября, заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.
12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что будет настаивать на рассмотрении Совбезом ООН методов политического влияния на КНДР, предложенных Россией и Китаем, выступив против санкционного давления.
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Несколько дней тот держался, а потом пришел злой, забыл все это снял левый сапог - и в стену. Потом ему стало стыдно, что не сдержался и второй он решил не бросать. Поел себе, сидит телик смотрит, когда из-за стены раздается крик:
- Лейтенант, не томи, кидай второй!!!
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Ну логічно,якщо "безглузде" то потрібно лікувати,бажано в спецзакладі.
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Всем насрать..
Куда косоглазое хуйло бомбу кинет? На Японию или Корею. Вот они пусть и переживают.
Над Японией постоянно летают атомные бомбы - а им самим видимо плевать. Ну скоро не в море упадет, а куда-то на город.. Думаю и тогда выразят сожаление и пр.
А остальному миру вообще плевать, они так и будут озабоченности выражать.
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