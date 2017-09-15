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 Происшествия, За рубежом
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Все про:КНДР (347) НАТО (5736) ракеты (606) Столтенберг (490)

 Новый ракетный запуск КНДР требует глобального ответа, - Столтенберг

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг резко осудил запуск КНДР ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Запуск ракеты КНДР - это очередное безрассудное нарушение резолюций ООН, грубое нарушение международного мира и безопасности, которое требует глобального ответа", - написал Столтенберг.

Новый ракетный запуск КНДР требует глобального ответа, - Столтенберг 01
Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за очередного пуска ракеты КНДР, - Reuters

Напомним, сегодня, 15 сентября, Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.

Южная Корея запустила собственную баллистическую ракету Хенму-2 в ответ на очередной запуск КНДР.

Власти КНДР опубликовали вчера, 14 сентября, заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.

12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что будет настаивать на рассмотрении Совбезом ООН методов политического влияния на КНДР, предложенных Россией и Китаем, выступив против санкционного давления.
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Має бути створена антикомуністична коаліція яка усуне від влади корейського маніяка.
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ти б такими лозунгами не кидався ...в Україні і тепер правлять комуняки та їх вилупки ...про хуйлостан мовчу ...любителі людоїда Маю займають п'яту-шосту частину населення землі ...ну як тобі всіх знищиш , чи в табори "на перевоспитание" ?
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Китай і так не буде воювати проти КНДР, тому на них можна не зважати! Потрібно дати гроші північно-корейським генералам і вони самі задушать свого вождя.
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Тільки питання: хто дасть гроші із якою метою? Захід на бідній ресурсами Пн.Кореї не зможе заробити після повалення комуністичного режиму, інакше такий підкуп вже давно відбувся б
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Генералам багато не треба, достатньо пообіцяти по пару мільярдів доларів кожному, щоб кілька поколінь потомків генералів жили за ці гроші в США й до них не дістались месники з КНДР.
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карлик,северо-корейского пончика использует по полной, а тот дурачок ведется, думает у него подписка будет....
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Ты вы шо? Они ж гуманисты. А в КНДР есть женщины и дети. Им же не простят грин писы и красные кресты.
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Мировые институции в растерянности, жирное тело передвигается с трудом, мозг атрофировался...
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Ну и серливая же кампашка подобралась...Козявку КНДР забздели и носятся с ней как с торбой писаной уже лет 10! А еще с роисей воевать собрались...позорники!
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Они про Вьетнам хорошо помнят. А кто не помнит, пусть у Маккейна спросят.
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Молодой лейтенант приходит на службу в полк и в гостиннице живет через стенку от старого подполковника. Каждый день, после службы он приходит домой и в сердцах швыряет сапоги в стену. Через некоторое время подполковнику это надоело и он попросил лейтенанта не швырять сапоги.
Несколько дней тот держался, а потом пришел злой, забыл все это снял левый сапог - и в стену. Потом ему стало стыдно, что не сдержался и второй он решил не бросать. Поел себе, сидит телик смотрит, когда из-за стены раздается крик:
- Лейтенант, не томи, кидай второй!!!
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вместо того чтобы выражать озабоченость попробовали бы поднять с моря упавшую часть этой ракеты (она ведь пустая была без боеголовки) и определить чей же двигатель стоит на ней.... а потом этих ребят прижать посильнее... хотя я на 100 процентов уверен что тут без кацапстана не обошлось!!!
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Предлагаете найти иголку в стоге сена? Малайзийский самолет до сих пор найти не могут.
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да предлагаю! на фига тогда японцы разрешили американцам на своих островах систему ПРО разместить .... уж она то точно засекает место положение летящей цели иначе ее не сбить..... за самолетом так не следили.
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Западные заявления по поводу ракетных запусков всё больше и больше напоминают китайское "1001 предупреждение США".
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Глобального ответа? Ага, глобальное беспокойство будет в самый раз. Срочно соберите для этого совещание совета безопасности. Клоуны.
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"Запуск ракети КНДР - це чергове безглузде порушення резолюцій ООН, грубе порушення міжнародного миру і безпеки, яке вимагає глобальної відповіді", - написав Столтенберг.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n455399
Ну логічно,якщо "безглузде" то потрібно лікувати,бажано в спецзакладі.
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а что ж они теми ракетами.. рыбу в океане глушат? жрать хотят
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Столенберг ты Тупой Сукин сын ,Мир катиться в пропасть , из- за отсутствия Яиц
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Какую еще пропасть?
Всем насрать..
Куда косоглазое хуйло бомбу кинет? На Японию или Корею. Вот они пусть и переживают.
Над Японией постоянно летают атомные бомбы - а им самим видимо плевать. Ну скоро не в море упадет, а куда-то на город.. Думаю и тогда выразят сожаление и пр.
А остальному миру вообще плевать, они так и будут озабоченности выражать.
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Северокорейскую проблему решат штаты...Иного выхода, попросту, нет..
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Цю проблему можуть вирішити японці та південнокорейці, якби США не заважали їм обзавестись ядерною зброєю
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поцелуют они корейскую свинью в задницу, это все на что они способны. а давить стоило не только КНДР а в первую очередь Москву за поставки, нефти, оружия и ракетных двигателей. но НАТО способно только молоть языком.
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А что значит "глобальный ответ"? Выйдем все на Манхеттен и сделаем пальчиками "козу" в сторону КНДР?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНовый ракетный запуск КНДР требует глобального ответа, - Столтенберг
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