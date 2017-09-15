 Опубликовано решение Совета ЕС о продлении санкций против РФ

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 15 сентября, в Официальном журнале Совета Европы было опубликовано Решение Евросоюза о продлении санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины
Предыдущее продление состоялось 13 марта 2017 года до 15 сентября 2017 года. Оно касалось 150 человек и 37 организаций. Этот "черный список" был дополнен 4 августа в качестве реакции ЕС на поставки в Крым турбин компании Siemens тремя физическими и тремя юридическими лицами РФ, доведя общее число до 153 человек и 40 организаций к моменту последнего продления 14 сентября.
1014 19
Материалы по теме: Санкции против России
Совет ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины(12)
Служба по контролю качества воздуха направила РФ сообщение о штрафе за дым из-за сжигания бумаг над зданием консульства в Сан-Франциско(102)
Гройсман поблагодарил Францию за принципиальную позицию по сохранению санкций и давлению на РФ(5)
Продление санкций Евросоюза против России будет официально обнародовано 14 сентября, - Reuters(37)
"Северный поток-2" остается без иностранных инвестиций(0)
Украина ожидает, что ЕС внесет в санкционный список всех участников "выборов" в оккупированном Севастополе(15)
Порошенко о продлении санкций ЕС против России: "Бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым"(135)
Ответить
подарки от пэтрыка.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Клоуны. виновник один, бузумный кремлёвский педофил. А санкции против его рабов и шестёрок, это имитация заботы об Украине
Ответить
Ответить
Ответить
Почти все звонки о "минировании" в российских городах поступили с Украины
http://www.interfax.ru/russia/579069
Это настолько новое и неожиданное предположение....
***
Во львовском метро лично видел автоматы, которые именно для таких звонков и установили, за деньги госдепа кстати.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Подмосковье найден повешенным редактор агентства "Интерфакс" Юрий Никифоров http://ift.tt/2x20mfI
Ответить
Ответить
Недавно один немецкий журнал напечатал статью, заголовок которой нагло гласил:" Госпожа Меркель может бояться собаки Путина, но не собаку Путина". Что тут началось! Крики, требования извинений…
Попробую и я вставить свои пять копеек. Как только затронули честь президента России, официальные органы подняли дикий шум. Если же у них вежливо спрашивают:" Извините, а почему ваши спецслужбы похитили гражданина Украины на территории Белоруссии" или " Ваши силовики недавно два дня пытали очередного крымского татарина ( Параламова), после чего выбросили на улицу ограбленного и избитого без предъявления обвинений"- молчок. Двести раз нужно один и тот же вопрос задавать, чтобы какой-то невнятный ответ получить!
А ведь это собачья психология! Если собаку подразнить, она залает на всю улицу. Но если вежливо спросить:" Уважаемый Барбос, я вас покормил мясным супом, а вы разорвали цыпленка, не будучи голодным. Барбос, где твоя совесть?" - ответа не дождетесь. Собака на увещевания не реагирует. На угрозу, на палку, на оскорбление - да. На просьбы вести себя прилично - нет.
Поэтому слово «собака» применимо не к президенту РФ, а к поведению ВСЕЙ российской власти. Недаром символ России медведь - самый крупный зверь из рода собачьих. Проще говоря, благодаря политике кремлевских властей Россия стала самой большой Собакой мира.
Ответить
так - шакальё
Ответить
Ответить