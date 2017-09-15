 Опубликовано решение Совета ЕС о продлении санкций против РФ

Напомним, что Совет ЕС в четверг продлил санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, причастных, к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.





Помимо них, в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях.