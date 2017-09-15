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 Опубликовано решение Совета ЕС о продлении санкций против РФ

санкции

Соответствующее решение Совет ЕС принял в четверг.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 15 сентября, в Официальном журнале Совета Европы было опубликовано Решение Евросоюза о продлении санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, что Совет ЕС в четверг продлил санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, причастных, к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины

Как сообщалось, Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал без обсуждения 6 сентября рекомендацию Совету ЕС об очередном продлении на 6 месяцев этих индивидуальных санкций.

 Предыдущее продление состоялось 13 марта 2017 года до 15 сентября 2017 года. Оно касалось 150 человек и 37 организаций. Этот "черный список" был дополнен 4 августа в качестве реакции ЕС на поставки в Крым турбин компании Siemens тремя физическими и тремя юридическими лицами РФ, доведя общее число до 153 человек и 40 организаций к моменту последнего продления 14 сентября.

Помимо них, в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях.

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Тут главное что,пока ЕС и Штаты вводят санкции,по быстрячку увеличить торговлю между Барыгой и Пуйлом.
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Москалі йдуть в дупу, краще 300 злотих заплатити ніж у цих з цими вбивцями дітей щось мати .
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Тебя что - с самого утра в жопу никто не послал, чувырло??? Хочет - не хочет...На кой ты засыраеш место бредом и непонятными фотками?? Есть что умного сказать - скажи по существу... НЕТ - промолчи - за умного сойдёш...
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Це стосується тільки сезонних працівників і має діяти з наступного літа, але бовдури з мокшандіїї верещать як свині недорізані .
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Проблему не решает, но всё-таки --- больше чем ничего....
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санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, причастных, к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.Источник: https://censor.net.ua/n455395

Клоуны. виновник один, бузумный кремлёвский педофил. А санкции против его рабов и шестёрок, это имитация заботы об Украине
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"Оце так несподіванка!"
Опубликовано решение Совета ЕС о продлении санкций против РФ - Цензор.НЕТ 15
Почти все звонки о "минировании" в российских городах поступили с Украины
http://www.interfax.ru/russia/579069
Это настолько новое и неожиданное предположение....
***
Во львовском метро лично видел автоматы, которые именно для таких звонков и установили, за деньги госдепа кстати.
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фонетический анализ сообщений также позволил сделать вывод о принадлежности абонентов к соседнему государству Добре хоч визнали що народи такі різні .
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им до сраки санкции они научились их обходить через подставные компании в третьих странах
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О собаке Кони и ее хозяине
Недавно один немецкий журнал напечатал статью, заголовок которой нагло гласил:" Госпожа Меркель может бояться собаки Путина, но не собаку Путина". Что тут началось! Крики, требования извинений…
Попробую и я вставить свои пять копеек. Как только затронули честь президента России, официальные органы подняли дикий шум. Если же у них вежливо спрашивают:" Извините, а почему ваши спецслужбы похитили гражданина Украины на территории Белоруссии" или " Ваши силовики недавно два дня пытали очередного крымского татарина ( Параламова), после чего выбросили на улицу ограбленного и избитого без предъявления обвинений"- молчок. Двести раз нужно один и тот же вопрос задавать, чтобы какой-то невнятный ответ получить!
А ведь это собачья психология! Если собаку подразнить, она залает на всю улицу. Но если вежливо спросить:" Уважаемый Барбос, я вас покормил мясным супом, а вы разорвали цыпленка, не будучи голодным. Барбос, где твоя совесть?" - ответа не дождетесь. Собака на увещевания не реагирует. На угрозу, на палку, на оскорбление - да. На просьбы вести себя прилично - нет.
Поэтому слово «собака» применимо не к президенту РФ, а к поведению ВСЕЙ российской власти. Недаром символ России медведь - самый крупный зверь из рода собачьих. Проще говоря, благодаря политике кремлевских властей Россия стала самой большой Собакой мира.
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