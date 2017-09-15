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 Наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов в Новотошковском и Талаковке: террористы применяют 82-мм минометы, - штаб АТО

военные военнослужащие ато воины воин муравский

С начала суток наемники РФ пять раз открывали огонь в зоне АТО.

С начала суток 15 сентября незаконные вооруженные формирования совершили пять обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах, передает Цензор.НЕТ.

"Противник применяет минометы калибра 82 мм, дважды боевики обстреливали наши позиции неподалеку Новотошковского из минометов, и дважды открывали огонь из стрелкового оружия неподалеку Талаковки", - отметил он.

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І порохоботи з москалями горіть! Може зробити "позашкільне" перемиря?
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Треба йти в атаку та повертати землі України! Збирай родину, завтра їдемо у підготовчий військовий табір , а через тиждень на першу лінію під Авдіївкою.
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Хіба перша лінія під Авдіівкою потребує упоротих алєнєй на кшталт дмітрія данскова? Вам подихати з іншої сторони.
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Барыга разрешает поетому и стреляют. А где же наша нацхвартия которая тысячу квартир в етом году получила и которая ни разу на фронте не была? Ах, да, они Саакашвили ловят по Львову...
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я конечно не великий стратег, но если война окопная и типо пытаются соблюдать перемирие (наши, по крайней мере), должна быть стратегия - обстреляли - огневая точка подавлена, причастные уничтожены, и еще пару штук на тот свет.... и это должно быть единственно приемлемым способом ведения окопной войны, чтобы отбить нахрен охоту постреливать в нашу сторону во время перемирия особенно...
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не правильная стратегия. Уничтожать надо на подходе к возможной огневой позиции.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреливают позиции украинских воинов в Новотошковском и Талаковке: террористы применяют 82-мм минометы, - штаб АТО
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