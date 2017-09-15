 Наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов в Новотошковском и Талаковке: террористы применяют 82-мм минометы, - штаб АТО

С начала суток 15 сентября незаконные вооруженные формирования совершили пять обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах, передает Цензор.НЕТ.
"Противник применяет минометы калибра 82 мм, дважды боевики обстреливали наши позиции неподалеку Новотошковского из минометов, и дважды открывали огонь из стрелкового оружия неподалеку Талаковки", - отметил он.
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