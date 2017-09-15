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Все про:боевик (19125) Луганск (3488) ОБСЕ (2820) танк (785)

 ОБСЕ зафиксировала на временно оккупированной территории Донбасса более 150 танков террористов

обсе

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали колонны военной техники боевиков, которые находились в 15 км от Луганска, и наличие более 150 танков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Наблюдатели видели три колонны, состоявшие из переправочно-десантных средств и техники, которые следовали на север по автодороге Н-21 недалеко от поселка Георгиевка (15 км к югу от Луганска. - Ред.)", - отметили в пресс-службе.

Одна колонна состояла из двух мостоукладчиков и трех паромов военного типа для переправы личного состава, погруженных на грузовые платформы, а вторая - из шести мостоукладчиков, а третья - из переправочно-десантной техники военного типа на грузовых платформах.

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В пресс-службе отметили, что за пределами соответствующих линий отвода, но вне выделенных мест хранения в оккупированных районах на основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 10 сентября обнаружено 25 танков к юго-востоку от Тернового и 40 танков к западу от села Мануйловка (65 км к востоку от Донецка, - ред.), а по состоянию на 11 сентября - 24 танка и шесть зенитных ракетных комплексов к юго-востоку от Бугаевки, 12 минометов, шесть противотанковых пушек (МТ-12 Рапира, 100 мм) и 30 танков возле поселка Мирное (28 км к юго-западу от Луганска, - ред.), а также 31 танк возле села Круглик (31 км к юго-западу от Луганска, - ред.) и 17 танков возле Шимшиновки.

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12 сентября наблюдатели видели три танка Т-64, стоявших вблизи Мирного, а 13 сентября - пять неподвижных танков в этом же районе.

13 cентября беспилотник ОБСЕ зафиксировал в оккупированных районах Донбасса за пределами линий отвода, но вне выделенных мест хранения наличие 40 неподвижных танков неустановленного типа боевиков вблизи села Мануйловка.
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Нехилые шахты на Донбассе. Выкопали сколько танков.
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