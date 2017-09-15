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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Amnesty International (145) Freedom House (143) Human Rights Watch (54) Путин (24246) Росукрэнерго (325) санкции (6441) США (13410) Фирташ (992) Янукович (32614)

 Международные организации потребовали от США включить Фирташа в "список Магнитского"

фирташ

Freedom House, Human Rights Watch, Transparency International, другие правозащитные и антикоррупционные организации опубликовали список из 15 лиц с требованием включить их в санкционный список США в соответствии с Глобальным актом Магнитского, среди них – бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Согласно пресс-релизу организации Freedom House в Украине, в санкционный список попали представители Азербайджана, РФ, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Панамы и других стран, подозреваемые в крупномасштабной коррупции или серьезных нарушениях прав человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы призываем администрацию (президента США. - Ред.) применить мощный механизм, предусмотренный Глобальным актом Магнитского, чтобы наложить санкции на иностранных граждан, перечисленных в этом списке. Это позволит предотвратить дальнейшие злоупотребления, одновременно демонстрируя моральное и стратегическое лидерство США", - цитируется в сообщении президент Freedom House Майк Абрамовиц.

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В письме правозащитных и антикоррупционных организаций, в частности, отмечается, что в течение 2014 года Д.Фирташ занимался коррупционной практикой, связанной с посредничеством газовых сделок между Украиной и Россией, которые принесли ему миллиарды долларов незаконной прибыли.

Согласно документу, украинский олигарх был главой энергетической компании "РосУкрЭнерго" и является нынешним руководителем компании Group DF. В 2014 году он участвовал в коррупционных схемах, связанных с посредничеством в газовых сделках между Украиной и Россией.

По данным правозащитных и антикоррупционных организаций, Д.Фирташ использовал свои тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы купить более 20 млрд куб. газа у "Газпрома" по ценам, значительно ниже рыночной стоимости, а также связи с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, чтобы перепродать этот газ Украине, в результате чего российский народ потерял как минимум $2 млрд.

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Д.Фирташ был обвинен судом США в июне 2013 года во взяточничестве, создании преступной группы и попытках подкупить индийские власти в обмен на льготные контракты на добычу титана.

Д.Фирташ якобы также подкупил чиновников из Германии, чтобы незаконно получить документы о статусе коррупционного расследования в его делах.

В феврале 2017 года австрийский суд одобрил запрос об экстрадиции в США Д.Фирташа. В мае 2017 года адвокаты бизнесмена подали ходатайство об отклонении этого дела, утверждая, что Д.Фирташ не имеет никакого отношения к США. В настоящее время дело рассматривается в федеральном суде.

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Глобальный акт Магнитского - закон об ответственности за нарушение прав человека, который позволяет президенту США лишить фигурантов списка визы и заморозить их активы в США.
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к слову можно петицию на сайте Белого Дома подать, чтобы против порошенко, ахметова, тигипка, мертветчука, ляшко и прочей шушеры санкции ввели
вот будет прикол
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Саша ты с таким старанием петину жопу залижешь до дыр. А потом придется латать за счет бюджета. АСТАНАВИСЬ.
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Кому ти вилизуєш, це цікавіше? путєн введі хоча б що- небудь?
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А к тебе козлу кто обращался адвокат доморощенный? Во первых не путЕн а путИн а точнее хуйло такое как ты .И где ты мразь читал что я звал этого отморозка?.
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А ти просто бід парканом ляжете- де твоє і місце, москалику.
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коли пахана візьмуть за зябра, кучерява, брехлива шістка буде розмазуючи соплі давати показання. А соплі розмазувати та скаржитися ця липецька шістка добре вміє, Тимошенко про це ще в 2005 році заявляла.
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давай сначала дождемсяя....а потом уже выводы
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А ми тільки це і робимо, що чекаємо, про Єфремова вже все давно забули та коли буде вирок невідомо, янукович вже теж для влади не актуальний, все заглохло з його судом, я висновки роблю свої, оскільки чекати висновкі від влади мені не доводиться.
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ДИМА,ТЕБЕ ПОСАДЮТ !!! Это тебе не с яныком миллиарды тыреть,тута Трамп сразу в дыню хлопнет !
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Я так розумію що для тебе нема роботи навіть в Україні якщо ти цілий день на Цензорі.
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Это так расправляются со всеми кто служит Кацапне.
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Патамушта Україна для них саме безпечне місце, а як втечуть за кордон як Фірташ, так і опиняться там.
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Де логіка? Що ти знаєш про список Магніцького? Яка його мета?
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Якщо влуплять санкції по Фірташу, пів Тернопільщини втратить в грошах .
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Чортківський, Заліщицький, Борщівський райони у нього в паях, його мама керує, люди про ню добре кажуть. В нього комплекс величезний у Синькові.
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Слухайте! Як працювало, так і буде працювати! Прямо не заміні! Природа пустоти не терпить!
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Все має свою ціну. Останнім часом я бачу багато випадків коли навіть волонтери та ветерани заступаються за злодюг, які вкрали десятки мільйонів але пофарбували "паребрікі" чи прикрасили автобусні зупинки. Наше суспільство має вагінальну психологію та національний менталітет жіночого типу: хай чоловік гуляє але просить вибачення коли вертається до дому.
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До речі, ніхто ніколи не звертав увагу, що російське слово "родина" має жіночий рід? А ще пародоксальніше українське слово "батьківщина" наче й говорить про чоловіка, але в жіночому роді. Не знаю чи має це якесь відношення до національного менталітету?
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Никто ничего не потеряет. Сменится хозяин - это все что может произойти с комплексом.
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А куда это всё денется с Тернопольщины? В офшоры теплицы и комплексы не спрячешь, в РФ не вывезешь. Фирташ всё это организовал на украденные у ВСЕХ украинцев деньги. Обижаться его маме можно только на сынка.
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Лад у світі треба наводити глобально- аби потім пізно не було.
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Бердянского пограничника Сергея Колмогорова признали виновным в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий. Боец в 2014 году открыл огонь по автомобилю, не пожелавшему остановиться на блокпосту.
Тем временем Приморский суд Мариуполя, несмотря на отсутствие прямых доказательств вины бойца, выполнявшего военное задание в период проведения АТО, огласил приговор в виде 13 лет заключения. Апелляция, состоявшаяся вчера в том же Мариуполе, ужасный вердикт оставила в силе.
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А негідника Пашинського, який з Глока в громадянина України стріляв, до відповідальності не притягнули.
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Так плешивому столько экспертиз провели что про Глок забыли!
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да ты же вчера вопил тут о том, что убили пассажира, не нарушавшего закон
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В Киеве БМВ через блокпост прорывался?Война уже пришла в Киев?
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Поедь в Авдеевку и посмотри в чем разница,между фронтом и Киевом.
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то кацап тому топить за сєпарню, мусорню та вбивць українців
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все потихоньку движется к прогнозируему направлению
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Михо в Украине,и не арестован,и не депортирован,а кто кричал что его сразу скрутят и в Грузию выдадут?Барыга как политик и президент уже умер и воняет.
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Да ты с Гыком,кацалохом и всей бригадой пальмовых.
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в результате чего российский народ потерял как минимум $2 млрд ??? Якось двояко виглядає .
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Ні- список Магніцького захищає пересічних росіян.
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Сашко, часи коли я переживав про пересічних росіян минули .
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Крысы педофила мечтают о включении в санкционный список Кондитера. Сообщаю вам болванам,что все официальные финансовые дела в мире, а не только в Украине ведёт семейство Ритшильдов....,ВЫ ИДИОТЫ или бараны?
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Дональд Трамп до сих пор не открыл свои налоговые декларации,и я знаю почему.Там полно баблосов плешивого КГБиста...
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шеф! все пропало! (с) а пидалик с пап интересно сможет к нему в гости ездить если его включат в санкционный список?
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Барыге аж холодок по спине прошел.Следующий он со своим другом Ахметкой....
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Слухайте! Гадаю, Порошенко на своєму місці! На мій погляд-це перший, по-справжньому Президент України! Він розуміє власну роль в історії! Так, він робить помилки! Але, ці помилки, потрібні! Так як і успіхи!
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плюсанув за мотивацію такого заклику "российский народ потерял как минимум $2 млрд"
Для тих, хто ще не зрозумів звідки в міжнародних борцунів за права людини ростуть лапки...
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У бариги знов по стегнах потекло смердюче нутро, так обісраним і чкурне падлючина у ліпецьку фабрику. А у іспанській хатинці житимуть - садівник , кухарка . покоївка та інша "прислуга" бо "хазяїну" буде зась відвідати своє майно навіть у якості туриста.Йде до того що ні у ху*ла . ні у пи*дла вже варіантів нема - паРашку давить АНАКОНДА, а цих ЖАДОБА .
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Так що, фріташу самому за всіх віддуватися, треба усіх поплічників одразу вносити.
Так віталя і пеця?
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вообще все обнаглели, скоро никаких офшоров не хватит на памперсы
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....вот читап Фирташ и Черновецкий начинали свою трудовую деятельность в милиции...видно это настоящая кузнеца миллионеров-проходимцев....если покопаться то у нас каждый второй миллионер выходец из правоохоронных органов
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Самое интересное . То , что как бы здесь не топили троли за тех или иных политиков.фБР и ЦРУ работают. Думаю Фирташ , Лазаренко даже подумать не могли ,что их за жабры возьмут.Они не первые и не последние.
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Эти конторы не очень болеют за правду и объективность..но тут видать госдеп таки надавил..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународные организации потребовали от США включить Фирташа в "список Магнитского"
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