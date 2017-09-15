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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Amnesty International (145) Freedom House (143) Human Rights Watch (54) Путин (24239) Росукрэнерго (325) санкции (6440) США (13405) Фирташ (992) Янукович (32613)

 Freedom House, Human Rights Watch и Transparency International потребовали от США включить Фирташа в санкционный "список Магнитского"

фирташ

Freedom House, Human Rights Watch, Transparency International, другие правозащитные и антикоррупционные организации опубликовали список из 15 лиц с требованием включить их в санкционный список США в соответствии с Глобальным актом Магнитского, среди них – бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Согласно пресс-релизу организации Freedom House в Украине, в санкционный список попали представители Азербайджана, РФ, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Панамы и других стран, подозреваемые в крупномасштабной коррупции или серьезных нарушениях прав человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы призываем администрацию (президента США. - Ред.) применить мощный механизм, предусмотренный Глобальным актом Магнитского, чтобы наложить санкции на иностранных граждан, перечисленных в этом списке. Это позволит предотвратить дальнейшие злоупотребления, одновременно демонстрируя моральное и стратегическое лидерство США", - цитируется в сообщении президент Freedom House Майк Абрамовиц.

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В письме правозащитных и антикоррупционных организаций, в частности, отмечается, что в течение 2014 года Д.Фирташ занимался коррупционной практикой, связанной с посредничеством газовых сделок между Украиной и Россией, которые принесли ему миллиарды долларов незаконной прибыли.

Согласно документу, украинский олигарх был главой энергетической компании "РосУкрЭнерго" и является нынешним руководителем компании Group DF. В 2014 году он участвовал в коррупционных схемах, связанных с посредничеством в газовых сделках между Украиной и Россией.

По данным правозащитных и антикоррупционных организаций, Д.Фирташ использовал свои тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы купить более 20 млрд куб. газа у "Газпрома" по ценам, значительно ниже рыночной стоимости, а также связи с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, чтобы перепродать этот газ Украине, в результате чего российский народ потерял как минимум $2 млрд.

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Д.Фирташ был обвинен судом США в июне 2013 года во взяточничестве, создании преступной группы и попытках подкупить индийские власти в обмен на льготные контракты на добычу титана.

Д.Фирташ якобы также подкупил чиновников из Германии, чтобы незаконно получить документы о статусе коррупционного расследования в его делах.

В феврале 2017 года австрийский суд одобрил запрос об экстрадиции в США Д.Фирташа. В мае 2017 года адвокаты бизнесмена подали ходатайство об отклонении этого дела, утверждая, что Д.Фирташ не имеет никакого отношения к США. В настоящее время дело рассматривается в федеральном суде.

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Глобальный акт Магнитского - закон об ответственности за нарушение прав человека, который позволяет президенту США лишить фигурантов списка визы и заморозить их активы в США.
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коли пахана візьмуть за зябра, кучерява, брехлива шістка буде розмазуючи соплі давати показання. А соплі розмазувати та скаржитися ця липецька шістка добре вміє, Тимошенко про це ще в 2005 році заявляла.
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Лад у світі треба наводити глобально- аби потім пізно не було.
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Бердянского пограничника Сергея Колмогорова признали виновным в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий. Боец в 2014 году открыл огонь по автомобилю, не пожелавшему остановиться на блокпосту.
Тем временем Приморский суд Мариуполя, несмотря на отсутствие прямых доказательств вины бойца, выполнявшего военное задание в период проведения АТО, огласил приговор в виде 13 лет заключения. Апелляция, состоявшаяся вчера в том же Мариуполе, ужасный вердикт оставила в силе.
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А негідника Пашинського, який з Глока в громадянина України стріляв, до відповідальності не притягнули.
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все потихоньку движется к прогнозируему направлению
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в результате чего российский народ потерял как минимум $2 млрд ??? Якось двояко виглядає .
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Сжимают кадык хуйла все сильнее и сильнее и офшорного долбня так же. Кто в 14ом участвовал в этой сделке? Правильно: хуйло-фирташ-коболев-офшорниксоевый! Пиздец тебе барыга рано, или поздно подкрадется, или уже подкрался? Судя по роже уже подкрался.
Тот караульный не просто так сознание потерял, он тебя и грохней дай Бог..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныFreedom House, Human Rights Watch и Transparency International потребовали от США включить Фирташа в санкционный "список Магнитского"
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